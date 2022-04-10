Türkiye’de Yılın Otomobili 2022 finalistleri belli oldu. OGD, tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı.
Türkiye’de Yılın Otomobili 2022 finalistleri belli oldu. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 38 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil şu şekilde sıralandı;
Citroen C4
Honda Civic
Hyundai Tucson
Mercedes-Benz C Serisi
Nissan Qashqai
Opel Mokka
Renault Taliant
SONUÇLAR 7 HAZİRAN’DA
10 Mayıs tarihindeki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucunda en fazla puanı alan model, 7 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, “Yılın Tasarımı”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın İnovatif Projesi” dallarında da ödül verilecek.
ZORLU 7 ADAY PİSTE ÇIKACAK
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, yedinci kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek “Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak” diye konuştu. “Türkiye’de Yılın Otomobili 2022” Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları, Bosch, ALJ Finans ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşiyor.