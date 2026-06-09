Otomotiv Gazetecileri Derneği (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” yarışmasında final sürecine girildi. Tasarım, inovasyon, basın lansmanı ve premium kategorilerinde adaylar açıklanırken, büyük ödül 23 Haziran’da sahiplerini bulacak.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) yarışması, otomotiv dünyasında heyecanı artırdı. Ana kategorinin yanı sıra farklı alanlarda da en iyiler belirleniyor. ZF Aftermarket ana sponsorluğunda; arabam.com, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TOSFED İstanbul Park katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda oylamalar online olarak devam ediyor.

Yılın tasarımı adayları açıklandı

“Yılın Tasarımı” kategorisinde öne çıkan modeller şöyle:

• Alpine A290

• BMW iX3

• Honda Prelude

• Skoda Enyaq Coupe

• Renault Clio 6

• Volkswagen T-Roc

• Volvo EX30

Yılın basın lansmanı kategorisi

En iyi lansman deneyimleri de ayrı bir kategoride değerlendiriliyor:

• Suzuki S-Cross ve Vitara Black Edition Mardin lansmanı

• Hyundai EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliği

• Skoda Tech Day

• Hyundai EV Ailesi Buluşması Göcek

• Volkswagen T-Roc Kapadokya lansmanı

• Renault 5 İstanbul lansmanı

Yılın premium otomobili adayları

Premium segmentte güçlü adaylar yarışıyor:

• Rolls-Royce Ghost

• BMW iX3

• Mercedes-Benz GLA

• Volvo EX30

• Honda Prelude

• Audi A6

• Ferrari Amalfi

• Porsche Macan

Yılın inovatif projesi adayları

Teknoloji ve yenilik odaklı projeler:

• BMW iX3 Panoramic Vision

• Mercedes-Benz 2 vitesli şanzıman teknolojisi

• Hyundai IONIQ 9 UV-C sterilizasyon sistemi

• Ford SYNC Move teknolojisi

Yılın otomobili finalistleri

Finale kalan 7 model:

• BMW iX3

• BYD Sealion 7

• Citroën C5 Aircross

• Hyundai Inster

• Mercedes-Benz CLA

• Renault Clio

• Togg T10F

Finalistler, Şubat 2025 – Şubat 2026 arasında Türkiye pazarına sunulan modeller arasından seçildi ve TOSFED İstanbul Park’ta test sürüşleriyle değerlendirildi.