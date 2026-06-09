Audi, yaklaşık 11 yıl sonra Q7’yi baştan aşağı yeniledi. Daha iddialı tasarım, gelişmiş dijital teknolojiler, artırılan yaşam alanı ve dizel motor seçenekleriyle gelen yeni nesil Q7, premium SUV sınıfındaki rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor. Model, BMW X5 ve Mercedes-Benz GLE olmak üzere güçlü rakiplerle mücadele edecek.

Audi, büyük SUV modeli Q7’nin üçüncü neslini resmi olarak tanıttı. İlk kez 2005 yılında yollara çıkan model, geçen 20 yılı aşkın sürede markanın en önemli ürünlerinden biri haline gelirken, yeni nesil Q7 de markanın içten yanmalı motorlu araç stratejisinde önemli bir rol üstleniyor. Yeni Audi Q7, premium büyük SUV segmentinde başta BMW X5 ve Mercedes-Benz GLE olmak üzere güçlü rakiplere karşı mücadele edecek. Daha modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve dizel motor seçeneklerini korumasıyla Audi’nin özellikle Avrupa pazarında önemli bir avantaj elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Yeni model, daha köşeli ve güçlü görünen tasarımıyla dikkat çekiyor. Audi’nin yeni tasarım dilini taşıyan SUV, daha büyük ve dik konumlandırılmış ön panjur, iki parçalı far tasarımı ve geniş çamurluklarıyla selefinden çok daha heybetli bir görünüm sunuyor.

Tasarımda daha sert ve güçlü karakter

Yeni Q7’nin ön bölümünde Audi’nin aydınlatmalı Singleframe ızgarası yer alıyor. İnce gündüz farları üst bölümde konumlanırken ana far grubu daha aşağıya taşınmış durumda. Arka tarafta ise tam genişlik boyunca uzanan OLED ışık imzası dikkat çekiyor. Audi ayrıca yeni nesil Matrix LED far teknolojisini de sunuyor. Sistem, sinyal verildiğinde yola yön okları yansıtabiliyor ve farklı ışık animasyonlarıyla güvenliği artırıyor. Arka OLED stoplar ise yaklaşan araçları uyarabilen özel ışık senaryolarına sahip.

Daha premium ve daha dijital kokpit

Kabinde Audi’nin son nesil dijital mimarisi kullanılıyor. Sürücü ekranı ve multimedya sistemi tek bir kavisli OLED panel altında birleşirken, ön yolcu için de ayrı bir ekran sunuluyor. Artırılmış gerçeklik destekli head-up display, gelişmiş ses sistemi ve yeni bağlantı teknolojileri de dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Audi, yeni Q7’de kullanılan malzeme kalitesinin ve yaşam alanının da artırıldığını belirtiyor. Daha dik tavan yapısı sayesinde özellikle ikinci ve üçüncü sıra yolcular için baş mesafesinde iyileşme sağlanıyor.

Dizel motor yaşamaya devam ediyor

Elektrifikasyon sürecine rağmen Audi, yeni Q7’de dizel motor seçeneklerinden vazgeçmedi. Modelin ürün gamında mild-hybrid destekli benzinli ve dizel motorlar yer alacak. Ayrıca daha uzun menzil sunan yeni nesil plug-in hibrit versiyonların da sunulması bekleniyor. Performans odaklı SQ7 versiyonu ise güçlü V8 motoruyla ürün gamının zirvesinde yer almayı sürdürecek.