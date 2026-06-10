BYD Türkiye yatırımını rafa mı kaldırdı? Şimdi ne olacak?

BYD’nin Türkiye’de kurmayı planladığı 1 milyar dolarlık Manisa fabrikasıyla ilgili Reuters’a yapılan açıklamalar yeni soru işaretleri yarattı. Şirket yatırımın beklemede olduğunu açıklarken, gözler şimdi Ankara’nın atacağı adımlara çevrildi. Bir tarafta alınan teşvikler diğer tarafta elektrikli araç satabilmek için verilen izinler. Şimdi satışlar duracak mı?

Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım yaparak Manisa’da kurmayı planladığı fabrikanın geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Şirketten gelen son açıklamalar, uzun süredir sessizliğini koruyan yatırım projesiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin Avrupa’daki önceliğinin Macaristan olduğunu belirterek Türkiye yatırımının şu anda beklemede olduğunu açıkladı. Li, “Macaristan şu anda bir numaralı önceliğimiz” derken, Türkiye’deki fabrika için ise “İnşaata başlamadık, proje beklemede ve üretimin ne zaman başlayacağına dair bir takvimimiz yok” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Temmuz 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla duyurulan ve Türkiye otomotiv sanayisinin son yıllardaki en büyük yatırımlarından biri olarak gösterilen BYD-Manisa projesi açısından kritik önem taşıyor.

1 milyar dolarlık yatırım açıklanmıştı

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında şirketin Manisa’da yıllık 150 bin araç üretim kapasiteli bir tesis ve Ar-Ge merkezi kurması planlanıyordu. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması ve üretimin 2026 sonunda başlaması öngörülüyordu. Anlaşma açıklandığında Türkiye, BYD’nin Avrupa’daki ikinci üretim üssü olarak konumlandırılmıştı. Şirketin amacı ise Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı ek vergilerden etkilenmeden Avrupa pazarına erişim sağlamaktı.

Planlar tamamen değişti

İşin dikkat çekici tarafı, sadece birkaç ay önce BYD yöneticileri Türkiye fabrikasının 2026 yılında devreye alınacağını ve Macaristan ile birlikte Avrupa operasyonlarının temelini oluşturacağını söylüyordu. Reuters’ın Mart 2025 tarihli haberinde şirket, Macaristan tesisinin 2025’te, Türkiye tesisinin ise 2026’da üretime başlayacağını açıklamıştı. Ancak son açıklamalar, şirketin Avrupa stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor. BYD, şu anda tüm odağını Macaristan’daki Szeged fabrikasına vermiş durumda. Reuters’a göre şirket, Türkiye projesini askıya alırken Macaristan fabrikasında üretime 2026’nın son çeyreğinde başlamayı hedefliyor.

Sözleşme yürürlükte Ankara ne diyecek?

Yatırımın gecikmesi son aylarda Ankara’nın da gündemindeydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır daha önce yaptığı açıklamalarda yatırım sözleşmesinin yürürlükte olduğunu ve sürecin yakından takip edildiğini belirtmişti. Ancak Reuters’a yapılan son açıklama, BYD’nin ilk kez “proje beklemede” ifadesini kullanması nedeniyle yeni bir döneme işaret ediyor. Şirket yatırımın iptal edildiğini söylemiyor ancak inşaata başlanmadığını ve üretim takviminin bulunmadığını açık şekilde kabul ediyor. Bu durumun önümüzdeki günlerde Bakanlık cephesinden yeni açıklamaları beraberinde getirmesi bekleniyor. Yüzde 40’lık vergi muafı ve elektrikli araçlara satış izni verilmişti.

Satışlar rekor kırarken yatırım durdu

Ortaya çıkan tablo ise dikkat çekici. BYD 2025 yılında, Türkiye’de satış açısından tarihinin en başarılı dönemini geçirdi. Marka 2025 yılında 45 bin 537 araç satarak şarj edilebilir hibrit ve yeni enerjili araç pazarının lideri oldu. Temmuz 2023 itibarıyla Türkiye pazarına girdiğinden beri günümüze kadar toplamda 61 bin 433 adet araç satışı gerçekleştirmişti. Bir yanda Türkiye pazarında rekor satışlar, diğer yanda ise henüz temeli bile atılmayan 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı bulunuyor. Bu nedenle Reuters’ın son haberi yalnızca bir yatırım gecikmesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin son dönemde açıkladığı en önemli otomotiv yatırımlarından birinin geleceğine ilişkin ciddi bir soru işareti olarak değerlendiriliyor. Şirketin Manisa yatırımı için yeni bir takvim açıklayıp açıklamayacağı ise sektör tarafından yakından izleniyor.

Karar Türkiye’de değil, Çin merkezde şekilleniyor

BYD’nin Türkiye’deki yatırım sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, sektörde önemli bir ayrım netleşiyor: Türkiye’deki satış operasyonları ile Çin merkezli yatırım kararları aynı yapının kontrolünde değil. BYD’nin Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetleri, distribütörlük anlaşması kapsamında ALJ Holding tarafından yürütülüyor. Ancak Manisa’da planlanan 1 milyar dolarlık üretim yatırımı, doğrudan BYD’nin Çin’deki merkez yönetimi tarafından alınan stratejik bir karar niteliği taşıyor. Bu nedenle yatırım sürecine ilişkin nihai karar mekanizması Türkiye’deki distribütör yapısından bağımsız şekilde Çin’de şekilleniyor. Türkiye’de satış ve bayi ağı operasyonlarını yöneten ALJ Holding’in, fabrika yatırımının zamanlaması veya ilerleyişi üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmuyor. Bu çerçevede Manisa’daki üretim tesisine ilişkin süreç, tamamen BYD’nin küresel üretim ve Avrupa stratejisi kapsamında değerlendiriliyor.