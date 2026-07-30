İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari’nin yeni modeli Ferrari Luce, resmi teslimatları dahi başlamadan markanın sadık müşteri kitlesi tarafından tamamen kapatıldı. Şirketten alınan bilgilere göre, model için ayrılan tüm üretim kotaları ön sipariş döneminde tükendi.

Ferrari’nin sınırlı sayıda üretim stratejisini devam ettiren Luce modeli, tanıtıldığı andan itibaren koleksiyonerlerin ve marka tutkunlarının odağı haline geldi. Yüksek performans verileri ve markanın yeni tasarım dilini temsil eden model, şirketin önümüzdeki birkaç yıllık üretim takvimini tamamen bağlamış durumda. Sektör analizcileri, Ferrari’nin üretim adetlerini bilinçli olarak kısıtlı tutmasının talebi artıran ana unsurlardan biri olduğunu belirtiyor. Şirket, müşteri memnuniyetini ve araçların ikinci el değerini korumak adına standart üretim bantlarına kıyasla çok daha kontrollü bir kotayla hareket ediyor.

Ferrari Luce öne çıkan özellikleri

Tasarım Dili: Aerodinamik verimliliği ön plana çıkaran yeni nesil çizgilere sahip.

Sınırlı Üretim: Koleksiyon değerini korumak adına yalnızca belirlenen adetlerde üretilecek.

Yüksek Performans: Markanın geleneksel sürüş dinamiklerini modern mühendislik çözümleriyle harmanlıyor.

Yeni sipariş vermek isteyen müşteriler için şu an tek seçenek, iptal durumunda devreye girecek bekleme listelerine kaydolmak. Ancak mevcut talep yoğunluğu göz önüne alındığında, yeni bir tahsisin yakın zamanda açılması beklenmiyor. Sitede içerik mimarisini güçlendirmek veya bu haber için özel bir FAQ (Sıkça Sorulan Sorular) şema yapısı eklemek isterseniz belirtmeniz yeterli.