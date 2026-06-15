Renault’nun Türkiye için geliştirdiği ve Bursa Oyak Renault Fabrikaları’nda ürettiği yeni C-SUV modeli Boreal satışa sunuldu. Yerli üretim avantajıyla ÖTV teşvikinden yararlanan model, hibrit motor seçenekleri, 630 litrelik bagaj hacmi ve gelişmiş teknolojileriyle markanın SUV atağında önemli rol üstlenecek. Renault, Boreal’i sadece Türkiye pazarı için değil, dört farklı bölgeye ihracat yapacağı küresel bir model olarak konumlandırıyor.

Renault, son yıllardaki en önemli ürün hamlelerinden biri olan Boreal’i Türkiye’de satışa sundu. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen yeni C-SUV modeli, yalnızca iç pazara hitap eden bir otomobil olmayacak. Türkiye’den Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika ülkelerine ihraç edilecek Boreal, Renault’nun uluslararası büyüme planının da önemli parçalarından biri olacak.

Boreal’in üretime alınması, OYAK ve Renault Group’un daha önce açıkladığı 400 milyon euroluk yatırım programının en önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Daha önce Clio ve Duster üretimiyle Bursa fabrikasının kapasitesini güçlendiren Renault, şimdi de C-SUV segmentindeki iddiasını Türkiye üzerinden büyütmeyi hedefliyor.

Türkiye için geliştirildi

Renault, Boreal’in geliştirme sürecinde Türk kullanıcılarının beklentilerini dikkate aldı. Marka, modeli yalnızca Türkiye’de üretmekle kalmadı; aracın donanımından motor seçeneklerine kadar birçok detayı Türkiye pazarının ihtiyaçlarına göre şekillendirdi.

MAİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu da Boreal’in “Türkiye’de üretilen” bir model olmanın ötesinde, “Türkiye için geliştirilen” bir otomobil olduğunun altını çizdi. Tatoğlu, hızla büyüyen C-SUV segmentinde Boreal’in dengeleri değiştireceğine inandıklarını belirterek, hedeflerinin 2027 yılında Türkiye’nin en çok satan otomobili olmak olduğunu söyledi.

Yüzde 40’ın üzerinde yerlilik oranı

Bursa’da yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilecek Boreal, bu sayede hibrit araçlara yönelik ÖTV avantajlarından da yararlanabiliyor. Modelin bazı versiyonlarında yerlilik oranının daha da yukarı çıkması planlanırken, hibrit sistemde kullanılan HR18 motor da Bursa’da Oyak Horse tesislerinde üretiliyor. Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, Boreal’in sadece yeni bir model olmadığını belirterek, Türkiye’nin Renault’nun küresel üretim ağındaki stratejik rolünü daha da güçlendireceğini ifade etti. Jaillet, Bursa’da gerçekleştirilecek üretimin hem iç pazarı destekleyeceğini hem de ihracat hacmini artıracağını söyledi.

Hibrit ve benzinli seçenekler geliyor

Türkiye’de satışa sunulan Boreal, ilk etapta 145 beygir gücündeki 1.3 litrelik turbo benzinli motor ile 160 beygir gücündeki E-Tech tam hibrit motor seçenekleriyle tercih edilebilecek. Hibrit versiyon şehir içi kullanımda yüzde 80’e kadar elektrik destekli sürüş sunarken, 110 kilometre/saat hıza kadar elektrik motorundan yararlanabiliyor. 2026 yılının son çeyreğinde ise ürün gamına dört tekerlekten çekişli 150 beygirlik hibrit E-Tech versiyonunun da eklenmesi planlanıyor.

630 litrelik bagajıyla öne çıkıyor

4,56 metrelik uzunluğu ve 2,70 metrelik aks mesafesiyle C-SUV segmentinin iddialı oyuncuları arasına giren Boreal, geniş yaşam alanıyla dikkat çekiyor. Model, 630 litrelik bagaj hacmi sunarken arka koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.868 litreye kadar ulaşıyor.

İç mekânda ise Google destekli OpenR Link multimedya sistemi, çift 10 inçlik dijital ekran, Harman Kardon ses sistemi, masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu ve 48 renkli ambiyans aydınlatması gibi üst segmentte görmeye alışık olunan teknolojiler sunuluyor.

25 güvenlik sistemiyle geliyor

Renault Boreal’de adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, kör nokta uyarısı, güvenli çıkış asistanı, 360 derece kamera ve eller serbest park sistemi dahil 25’e kadar gelişmiş sürüş destek sistemi yer alıyor. Marka, bu teknolojilerle modeli güvenlik tarafında da segmentinin iddialı oyuncularından biri haline getirmeyi hedefliyor.

7 yıl garanti sunulacak

Renault, yeni Boreal’i Türkiye’de 7 yıl veya 160 bin kilometre garantiyle satışa sunacak. Lansmana özel olarak 2 milyon 194 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan model için 200 bin TL tutarında, 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi desteği de sunuluyor.