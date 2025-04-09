42 model Türkiye’de yılın otomobili olmak için gazlayacak

Bu yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından 10’uncusu düzenlenecek olan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ için ilk adaylar belli oldu. Pazara sunulan yeni modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 42 aday, “Yılın Otomobili” ödülünü almak için kıyasıya bir rekabete girecek.
Bu yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 10’uncusu düzenlenecek olan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ için ilk adaylar belli oldu. Pazara sunulan yeni modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 42 aday, “Yılın Otomobili” ödülünü almak için kıyasıya bir rekabete girecek. Otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyelerinin Mayıs ayında yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından 7 finalist otomobil belirlenecek. Bu 7 finalist arasından son oylama ile seçilecek bir model “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.
Tüketicilere yön vermeye çalışıyoruz
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 10 yılı geride bırakan OGD’nin düzenlediği yarışmanın sektörde büyük bir heyecan yarattığını söyledi. Sandık, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir çekişmenin beklendiğini belirterek, “Türkiye’de Yılın Otomobili (TYO) yarışmasına katılacak 42 model, oldukça büyük bir rekabet içinde olacaklar. Adaylar arasında elektrikliler ve hibritler de dahil olmak üzere farklı motor seçeneklerine sahip en yeni modeller var. Ayrıca farklı segmentlerden birçok araç da yarışacak. Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının her geçen yıl daha fazla takip edilerek tüketicilere yön vermeye devam ettiğini görüyoruz.” diye konuştu.
2025 yılında “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 42 otomobil şöyle;
Alfa Romeo Junior
Alpine A110
Audi Q4 e-tron
Audi A5
Audi A6 e-tron
Audi Q6 e-tron
BMW 1 Serisi
BMW 2 Serisi Gran Coupe
BMW X2
BYD Dolphin
BYD Seal U
BYD Seal AWD
Cupra Terramar
Cupra Born
DFSK E5
Fiat 600
Ford Bronco
Hyundai Santa-Fe
Kia EV3
KGM Actyon
Lexus LBX
Lexus RZ
Mercedes-AMG GT
MG HS
MINI Countryman
MINI Hatch
Jaecoo 7
Opel Grandland
Peugeot 3008
Peugeot 5008
Porsche Macan
Porsche Panamera
Renault Rafale
Renault Duster
Škoda Kodiaq
Škoda Superb
Suzuki Swift
Volkswagen Passat
Volkswagen Tiguan
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.7
Toyota Land Cruiser Prado