42 model Türkiye’de yılın otomobili olmak için gazlayacak

Bu yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından 10’uncusu düzenlenecek olan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ için ilk adaylar belli oldu. Pazara sunulan yeni modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 42 aday, “Yılın Otomobili” ödülünü almak için kıyasıya bir rekabete girecek.

Bu yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 10’uncusu düzenlenecek olan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ için ilk adaylar belli oldu. Pazara sunulan yeni modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 42 aday, “Yılın Otomobili” ödülünü almak için kıyasıya bir rekabete girecek. Otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyelerinin Mayıs ayında yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından 7 finalist otomobil belirlenecek. Bu 7 finalist arasından son oylama ile seçilecek bir model “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.

Tüketicilere yön vermeye çalışıyoruz

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 10 yılı geride bırakan OGD’nin düzenlediği yarışmanın sektörde büyük bir heyecan yarattığını söyledi. Sandık, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir çekişmenin beklendiğini belirterek, “Türkiye’de Yılın Otomobili (TYO) yarışmasına katılacak 42 model, oldukça büyük bir rekabet içinde olacaklar. Adaylar arasında elektrikliler ve hibritler de dahil olmak üzere farklı motor seçeneklerine sahip en yeni modeller var. Ayrıca farklı segmentlerden birçok araç da yarışacak. Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının her geçen yıl daha fazla takip edilerek tüketicilere yön vermeye devam ettiğini görüyoruz.” diye konuştu.

2025 yılında “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 42 otomobil şöyle;

Alfa Romeo Junior

Alpine A110

Audi Q4 e-tron

Audi A5

Audi A6 e-tron

Audi Q6 e-tron

BMW 1 Serisi

BMW 2 Serisi Gran Coupe

BMW X2

BYD Dolphin

BYD Seal U

BYD Seal AWD

Cupra Terramar

Cupra Born

DFSK E5

Fiat 600

Ford Bronco

Hyundai Santa-Fe

Kia EV3

KGM Actyon

Lexus LBX

Lexus RZ

Mercedes-AMG GT

MG HS

MINI Countryman

MINI Hatch

Jaecoo 7

Opel Grandland

Peugeot 3008

Peugeot 5008

Porsche Macan

Porsche Panamera

Renault Rafale

Renault Duster

Škoda Kodiaq

Škoda Superb

Suzuki Swift

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.7

Toyota Land Cruiser Prado