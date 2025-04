Şarj edilebilir hibrit modeller ilk çeyrekte patladı

Sıfır araç satışları ilk çeyrekte daralmasını sürdürürken, pazarı üst sınıf modeller diri tuttu. Aynı zamanda elektrikli araçların payı ilk çeyrekte gittikçe arttı. Son dönemde yeni moda haline gelen şarj edilebilir yakıtlı otomobiller ise geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 1856 büyüme yaşadı.

ALİ YILDIRIM

Sıfır araç satışları ilk çeyrekte daralmasını sürdürürken, pazarı üst sınıf modeller diri tuttu. Aynı zamanda elektrikli araçların payı ilk çeyrekte gittikçe arttı. Son dönemde yeni moda haline gelen şarj edilebilir yakıtlı otomobiller ise geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 1856 büyüme yaşadı. Son dönemde vergi sistemine çalım atmak için elektrikli araçlara olan talep arttı. Üreticiler de bunu avantaja çevirerek daha düşük güçte modeller getirmeye başladı. Bu süreçte aynı sistem plug-in hibrit modellere de uygulanmaya başlandı. Özellikle Çinli üreticilerle birlikte düşük vergi diliminde boy göstermek isteyen birçok ithal üreticinin gözü aslında Çinlilerle açıldı. Avrupa’da içten yanmalı versiyonlardan daha pahalı olan plug-in hibrit modeller Türkiye’de bu tabloda ucuz kaldı. Pazarın gidişatı da artık plug-in hibrit yönünde. Yani şarj edilebilen içten yanmalı araçlar. Sadece mart ayında geçen sene 187 adetlik satışa imza atan plug-in hibrit araçlar pazardan yüzde 0,2’lik pay almıştı. Mart 2025’te ise pazar payları yüzde 4’e çıktı. Satış adetleri 3 bin 659 adede ulaşınca geçen yıla göre büyüme yüzde 1856 oldu.

Üst segment otomobiller vites büyüttü

Sıfır araç satışları ilk 3 aylık dönemde geçen yıla göre, yüzde 6,5 seviyesinde azaldı. Toplam pazar 276 bin 284 adete düştü. Fakat mart ayı özellikle zam gelecek beklentisiyle tüm zamanların rekoruna gazladı. Ama buna rağmen ilk çeyrekte vites küçültme kaçınılmaz oldu. Geçen yılla karşılaştırdığımızda pazarın en çok kazananı 2024’ün aksine lüks segmentte gerçekleşti. Alt sınıf ve kompakt otomobiller ilk çeyrekte büyük pazar kaybı yaşarken, üst sınıf modellerde büyüme gerçekleşti. Böylece otomotiv pazarında daha kötü tablo bu çeyrekte üst segment sayesinde korundu. 1.6 litre hacim ve altındaki araç satışları yüzde 29 daraldı. Bu ağırlıkla A, B ve C segmentinde kullanılır. 1.6 litre hacmin üstedeki satışlar daha az kaybederken, 2.0 litrelik araç satışları tam aksine yüzde 22,8’lik artış kaydetti.

A sınıfı yok gibi B ve C sert daraldı

A, B ve C segmentini oluşturan araçların pazar paylarında bu dönemde ciddi bir kayıp oldu. Fakat D, E ve F sınıfında işler biraz daha yoğun. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, A, B ve C sınıfı araçlar geçen yıl toplamda 206 bin 898 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu çeyrekte ise bu adet 184 bin 40’a düştü. Bu ilk 3 sınıf yüzde 11’in üzerinde daralma kaydetti. Fakat üst segment olarak nitelendirilen D, E ve F sınıfı modeller gaza bastı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 26 bin 511 adetlik satışa sahne olan lüks sınıf bu yılın aynı döneminde neredeyse yüzde 50’ye yakın büyüme kaydetti. Ocak-Şubat-Mart 2025 dönemlerini kapsayan dönemde toplamda 39 bin 753 adetlik satış rakamına imza attılar. Tabi bu süreçte SUV mdoellerde yaşanan büyüme de dikkatler kaçmadı. Tüm karoser tipinde satışlar sert fren yaparken, SUV modeller gaza bastı. Öte yandan bakıldığında pazarın yüzde 82,2’sini vergi oranı düşük modeller oluşturdu (A-B-C). C segmentinin payı 125 bin 442 adetle yüzde 56,1 seviyesinde gerçekleşti. B segmentinde de 57 bin 861 adetlik satışla yüzde 25,9 pay var. A segmenti ise neredeyse yok olmak üzere. İlk çeyrekte 737 adetlik satış verisi var. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller yüzde 59,7 pay alarak 133 bin 512 adetlik satışa imza attı. SUV otomobilleri, yüzde 23,8 pay ve 53 bin 195 adet satış ile sedan, yüzde 15,6 pay ve 34 bin 974 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Pahalı elektriklilerde satışlar iki kat arttı

Bu süreçte yakıt tipi de değişti. Özellikle lüks segmentin elektrikli modellerle büyüdüğü görüldü. Yüzde 100 elektrikli araçların pazardan aldığı pay yüzde 13’ün üzerine çıktı. Hibrit ise yüzde 28,5’e ulaştı. En büyük kaybı ise dizel yaşadı. Payları yüzde 9’un altına düştü. 160 kw altında motor gücüne sahip elektrikli araçların satışları yüzde 65 arttı. Fakat daha güçlü modellerde yükseliş iki katına çıktı. Artan vergi oranına rağmen 160 kw üstü elektrikli araç satışları ki ağırlıklı olarak lüks segmentte varlar, yüzde 164’lük artışa imza attı. Pazardan aldıkları pay yüzde 3’e yaklaştı.