Pazar verilerini değerlendiren ODMD Başkanı Bozkurt, olağan üstü iki yılın ardından 2025’te aynı hızda büyüme beklenmediğine değindi. Bozkurt, “2023 ve 2024 yılları, otomotiv sektörü açısından tamamen farklı dönemlerdi. Pazar yine geçen yıla paralel olur ama yeni rekor zor” dedi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, rekorları yıllarını hatırlatarak, “2023 ve 2024 yılları, otomotiv sektörü açısından tamamen farklı dönemlerdi. Bu olağanüstü iki yılın ardından 2025 yılı için aynı hızda bir büyüme beklenmiyor” dedi. Mart ayı satış rakamlarına ilişkin ise Ali Haydar Bozkurt, “Açıklanan verileri de değerlendirdiğimizde, 2025’in ilk 3 ayında kampanyaların devam ettiğini ve sektörün belli bir hızın altına düşmediğini ifade edebiliriz” diye konuştu.

ÖTV muaf satışlarda hareketlenme başladı

Özel tüketim vergisi (ÖTV) muaf araçlarda yeni dönemin etkilerinin görüldüğünü ifade eden Ali Haydar Bozkurt, “Özellikle ÖTV muaf araç satışlarında, yeni regülasyonlarla birlikte yerli araç tarafında önemli bir hareketlenme oldu. 2025 seyri açısından ilk çeyrek verileri, yılın genelini değerlendirmek adına önem taşıyordu. Üç aylık fotoğrafa ve yılın geri kalanına baktığımızda pazardaki şu anki görünüm, bizi 1.1 milyon civarında bir büyüklüğe götürüyor. Ekonomik seyirde olağanüstü bir değişiklik veya beklenmedik olumsuz bir gelişme yaşanmazsa, pazarın bu seviyelerin altına düşmeyeceği öngörülüyor, ancak yeni bir rekora ulaşılması zor görünüyor” dedi.