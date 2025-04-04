Ne oldu da mart rekora gazladı?

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mart ayında rekor seviyeye ulaştı. Bu zamana kadar en iyi mart ayı satış rakamına imza atan sektörü piyasalardaki hareketlilik gaza getirdi. Kurdaki sert dalgalanmalar fiyatları patlatacak korkusu ‘bekle gör’ diyerek hareket eden alıcıyı bir anda satın alıma döndürdü. Tablo böyle olunca mart rekoru kaçınılmaz oldu.

ALİ YILDIRIM

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mart ayında rekor seviyeye ulaştı. Bu zamana kadar en iyi mart ayı satış rakamına imza atan sektörü piyasalardaki hareketlilik gaza getirdi. Kurdaki sert dalgalanmalar fiyatları patlatacak korkusu ‘bekle gör’ diyerek hareket eden alıcıyı bir anda satın alıma döndürdü. Tablo böyle olunca mart rekoru kaçınılmaz oldu. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri en iyi mart ayına işaret etti. Geçen yılın aynı ayına göre, toplam pazar yüzde 6,4 artarak 116 bin 900 adede ulaştı. Kurdaki hareketlenme fiyatları da etkiledi. Tüketici artık daha proaktif davranarak, fiyatlara zam gelmeden harekete geçti. Hatta bazı markalar daha mart ayı bitmeden fiyatlarda güncelleme yaptı. Bayram geçişine rağmen, plazalarda yoğunluk sürdü. Bazı bayiler bayramda bile mesai yaparak mart ayı kapanmadan faturalama yaptı. Yerli satışları da mart ayında vites yükseltti. Mart ayında otomobil satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 yükselerek 91 bin 828 adede çıktı. Hafif ticari araç satışları da yüzde 10,2 arttı 25 bin 72 adet olarak gerçekleşti. Satışlar son 10 yıllık mart ortalamasına göre yüzde 48 artış kaydetti.

D ve E segmenti büyümeye devam ediyor

Yılın ilk çeyreğinde otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024’e göre vites düşürdü. Satışlar bir önceki yılın çeyreğine göre yüzde 6,5 oranında azalarak 276 bin 284 adet oldu. Otomobil satışları bu süreçte 2025 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 4,1 oranında azalarak 223 bin 793 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 15,5 azalarak 52 bin 491 adet oldu. En büyük kaybı yine hafif ticari araç pazarı yaşadı. A, B ve C segmenti küçülürken, D ve E segmenti büyüdü. Aynı zamanda daralma tüm gövde tipine yansıdı. Fakat SUV’ler yine yerden yüksek seyretmeye devam etti.

Yerli araç satışları vites yükseltti

Sadece otomobil tarafına baktığımızda, Mart 2025’te 28 bin 546 adet yerli araç satışının gerçekleştiği görüldü. İthal tarafta ise 63 bin 282 adetlik satış rakamı gerçekleşti. Bu ay toplamda 91 bin 828 otomobil satılırken, yerliler bu pazardan yüzde 31’in üzerinde pay aldı. En son alınan kararla birlikte ÖTV muafiyeti kapsamında yerlilere talep mecburi bir şekilde arttı. ÖTV muafiyeti kapsamında sadece yerlileri tercih etmek zorunda kalan tüketici, yerli pazarını martta büyüttü. Fiat Egea sedan ve cross ile ilk çeyreğin en yüksek satış rakamına martta ulaştı. Renault da Clio ve Megane ile yine martta aynı tabloyu paylaştı. TOGG T10X ve Toyota C-HR da mart ayında zirveye oynadı. Toyota modellerinin ÖTV muafiyeti kapsamındaki satışlarının yüzde 78,6 oranında olduğu paylaşıldı.

YERLİ MODELLERİN 2025 İLK 3 AYLIK SATIŞLARI MARKA OCAK ŞUBAT MART Fiat Egea Sedan 2.594 3.293 3.703 Fiat Egea Cross 1.447 1.570 2.770 Hyundai i20 1.621 1.892 1.889 Hyundai Bayon 1.470 1.643 1.513 Hyundai i10 105 128 171 Renault Clio 2.942 3.749 5.139 Renault Megane Sedan 2.797 3.054 3.828 TOGG T10X 1.570 2.038 3.180 Toyota Corolla Sedan 2.255 4.574 3.466 Toyota C-HR 1.499 2.318 2.738

Plug-in hibrit modeller yükselişe geçti

Artık yüzde 10 barajını aşan elektrikli modeller mart ayında bu rekor oranı yüzde 13,8’e taşıdı. Sadece hibrit otomobiller 63 bin 884 adetle otomobil pazarından yüzde 28,5 pay aldı. Elektrikli araç satışları da 29 bin 594 adetle yüzde 13,2 paya sahip oldu. Mart ayında ise 12 bin 704 adet elektrikli araç satıldı. ÖTV destekli modellerin bu süreçte etkisi oldukça yüksek. Özellikle TOGG’un uyguladığı kredi kampanyasında satışların voltajı arttı. Elektrikli araçta yüzde 10, plug-in hybrid araçlarda da yüzde 30’luk vergi dilimi satışların yön değiştirmesini de beraberinde getirdi. Lükste de dikkat çeken bu durum özellikle BMW’ye yaradı. Marka bu süreçte ÖTV destekli melez modellerle birlikte Cardata’nın hesaplamalarına göre, yüzde 106,5’lik büyüme yaşadı. Gelecek dönemde pazarda daha fazla fişe takılabilir içten yanmalı modellerin yer alması bekleniyor.