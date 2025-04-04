Honda müşterilerine teşekkür ediyoruz

Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Gerçekten bunu vurgulamak istiyorum. Son 2 yılda birçok marka pazara girdi. Fakat müşterilerin davranışları bu dönemde süreci belirledi. Honda müşterisi markasına gerçekten sahip çıktı. Ben de bu yüzden Honda müşterilerine teşekkür ediyorum. Bizden hiç vazgeçmediler” dedi.

ALİ YILDIRIM

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rekabet artık başka boyuta taşındı. Bunun etkisini birçok ithal markada görüldü. Yeni markalarla pazar bir hayli hareketlendi. Bu süreçte markalara müşterilerinin çok önemli olduğunun altını çizen Honda Otomobil, Motosiklet, Müşteri Hizmetleri ve İşletme Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Gerçekten bunu vurgulamak istiyorum. Son 2 yılda birçok marka pazara girdi. Fakat müşterilerin davranışları bu dönemde süreci belirledi. Özellikle bizim tarafta Honda müşterisi markasına gerçekten sahip çıktı. Ben de bu yüzden Honda müşterilerine teşekkür ediyorum. Bizden hiç vazgeçmediler. Kurdaki artış da zaten pazarı tetikleyince mart ayını iyi bir grafikle kapattık. Kur bu seviyede devam ederse fiyatlar çok dalgalanmaz” diye konuştu.

Kur korkusu pazarı 3 haneye taşıdı

Pandemiyle birlikte daha hızlı kararlar almaya başlayan tüketici, artan veya artamaya başlayacak olan fiyatları önceden seziyor. Araç fiyatlarında da kur en önemli etkenlerin başında geliyor. Son yaşanan gelişmeler karşısında euro kurunda neredeyse yüzde 18 seviyesinde bir artış gerçekleşti. Bu da ister istemez sıfır araç fiyatlarına bazı markalarda yansıdı. Daha mart ayı bitmeden ay ortasında fiyat güncellemeleri gerçekleşti. İstanbul’da bir araya geldiğimiz Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de bu konuya değindi. Artık müşterilerin dinamiklere göre hareket ettiğini ifade eden Kılıçer, “Son yaşanan kur dalgalanmalarından sonra pazar tetiklendi. İlk iki ayda gerçekleşen satış rakamları karşısında Mart 2025’te 100 bin adet barajını sektör olarak aştık. Artan kur sonrasında gelecek zam beklentisiyle tüketici pazarı üç haneye taşıdı” dedi.

Elektrikli araçta vergi dilimi yüzde 20’ye çıkabilir

Son birkaç yıldır vergi dilimlerinde bir değişiklik gerçekleşmedi. Bu yüzden en ucuzla orta sınıf hatta neredeyse üst sınıftaki modellerin bile vergi dilimi aynı seviyede yer aldı. Bu konuya da değinen Bülent Kılıçer, “Sektör olarak baktığımızda son 2 yıldır matrah dilimlerinde bir değişim olmadı. Bunun güncellenmesi gerekiyor artık. Geç bile kaldık. Son dönemde çok konuşulan konulardan biri de elektrikli araçlardaki yüzde 10’luk ÖTV. Burada bir değişim gerçekleşebilir. Çok konuşulmaya başlandı. Belki yüzde 20’ye çıkacaktır. Tamamen tahmin. Farklı bir model de gerçekleşebilir. Yerli üretimi korumak için” ifadelerini kullandı.