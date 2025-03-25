En güçlü Hilux: GR SPORT

Japon üretici Toyota Türkiye’deki ilk GR SPORT modelini tanıttı. Aracın Avrupa lansmanı 20 ülkeden gerçekleşen katılımla Türkiye’de gerçekleşti. Biz de bu lansmanda araçla kısa bir gün geçirdik. Detaylar videoda.

Japon üretici Toyota Türkiye’deki ilk GR SPORT modelini tanıttı. Aracın Avrupa lansmanı 20 ülkeden gerçekleşen katılımla Türkiye’de gerçekleşti. Biz de bu lansmanda araçla kısa bir gün geçirdik. Detaylar videoda. Hilux ürün gamının en üzerinde yer alacak Hilux GR SPORT, Mayıs ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak. Araçta kendini kanıtlamış 2.8 litrelik turbo dizel motoru, her türlü sürüş koşulunda üstün tepki ve performans sunuyor. 204 hp güç ve 500 Nm tork üreten motor, altı ileri otomatik şanzıman ile eşleştirilerek pürüzsüz ve güçlü bir sürüş deneyimi sağlıyor.

1000 kg taşıma kapasitesi

Geliştirilmiş süspansiyon ve fren sistemi, daha iddialı bir yol tutuş sağlarken, gürültü ve titreşim seviyelerini de azaltıyor. Böylece sporcu ruhunu koruyan, konforlu ve keyifli bir sürüş elde edilirken, araç 3.500 kg çekme kapasitesi ve 1.000 kg taşıma kapasitesi ile segmentinin en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor. Genişletilen ön ve arka iz açıklığı, artırılan yerden yükseklik ve yaklaşma açısındaki iyileştirmeler, Toyota Hilux GR SPORT’un arazi kabiliyetlerini güçlendiriyor. Toyota, GR SPORT modelini şimdiye kadarki en iyi sürüş deneyimine sahip Hilux olarak tanımlıyor. Daha geniş iz açıklığı, azaltılan gövde burulması, daha hassas direksiyon tepkisi ve iyileştirilen yol tutuş özellikleriyle Toyota Hilux GR SPORT hem yolda hem de arazide daha üstün bir performans sergiliyor. Seçilebilir 4×4 özelliğine sahip Hilux GR SPORT, Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (A-TRC) ile her türlü yol koşulunda ideal performans sağlıyor. Farklı arazi koşullarında da mükemmel çekiş gücü sunan Hilux’ın 4×4 sistemi, tüm zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı oluyor.

Ön salıncak genişliği 72 mm arttı

Toyota Hilux modeli, GR SPORT için yapılan teknik geliştirmelerle daha iddialı ve yetenekli bir araç haline getirildi. Süspansiyon sistemi de önemli değişiklikler içeriyor. Ön salıncak genişliği 70 mm artırıldı ve daha hafif viraj denge çubuğu eklendi. Yay ile amortisör düzeni de değiştirilerek aracın stabilitesi artırıldı. Arka aksta ise yeni kare kesitli bir tasarım uygulanarak amortisörler aracın şasisinin dışına yerleştirildi. Hilux GR SPORT’un tasarımı, aynı zamanda yeni “hava perdesi” etkisi sayesinde aerodinamik performanstan da ödün vermiyor. Yeni ön panjur, sis farı çerçeveleri, geniş çamurluklar, spor bar, bagaj örtüsü ve alaşım jant tasarımının bir araya gelmesiyle aerodinamik performans ileriye taşındı. Araçtaki her bir unsur sürtünmeyi azaltacak ve aracın genel aerodinamik verimliliğine katkıda bulunacak şekilde uyarlandı.

17 inç jantlar

HILUX GR SPORT’a özgü ön tampon ve ön panjur, rüzgar tünelinde şekillendirilen gövdeyi şık bir şekilde tamamlıyor. Aracın ön tasarımı, Dakar’da yarışan Hilux’a göndermeler yapıyor. Ayrıca kırmızı renkte arka helezon yaylar ve amortisörler, kırmızı fren kaliperleri, siyah çamurluklar ve yeni tasarıma sahip 17 inç jantlar Hilux’ın heybetli duruşunu vurguluyor. Siyah yan basamaklar, aynalar, sports bar ve arka tampon GR SPORT’un diğer dokunuşları olarak dikkat çekiyor. Gümüş renkli ön marşpiyel ve GR SPORT logoları da sportif tarzı pekiştiriyor.

Mayısta geliyor

Mayıs ayından itibaren Türkiye yollarına çıkacak olan Toyota Hilux GR SPORT, sportif tasarımıyla bütünleşen bir standart donanım paketine sahip olacak. Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible’ın üzerinde konumlanacak. Güvenlik konusunda da eksiksiz olan Hilux GR SPORT, son nesil Toyota Safety Sense sistemleriyle donatıldı. Bunlar arasında Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Şerit Takip Sistemi (Fren Etkili Yönlendirme ile) (LDA), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) Akıllı Trafik İşareti Algılama Sistemi (ISA) gibi öne çıkan teknolojiler dikkat çekiyor.