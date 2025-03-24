MG7 Chery Arizzo8’den önce geliyor

MG, Chery Arizzo8 modeline rakip olacak olan MG7 modelini Türkiye pazarına sumaya hazırlanıyor. İkinci çeyrekte Türkiye’de yola çıkacak olan model tahminlere göre 2 milyon liranın altında fiyat etiketiyle dikkat çekecek. Chery ise uzun bir süredir Arizzo8 modelini getireceğini açıklamıştı.

Türkiye’de uzun bir süredir Çinli markaların fırtınası esiyor. Son zamanların en çok tercih edilen modelleri olmaya başlanan araçlar hem fiyat hem de performansla tüketicinin dikkatlerini çekerken, rekabet artık ayrı bir boyuta geçiyor. Chery uzun bir süredir Arizzo 8 modelini getireceğini paylaşıyor. Fakat sonuç olarak hala 3 model bazından çıkamıyor. Diğer taraftan da markanın kısa süre içinde yatırım açıklaması bekleniyor fakat Çin hükümeti buna çok sıcak bakmıyor. Bu yüzden markaların dünya pazarında dağılımı yerinde sayıyor. Diğer taraftan da MG, Chery Arizzo8 modeline rakip olacak olan MG7’yi Türkiye pazarına sumaya hazırlanıyor. İkinci çeyrekte Türkiye’de yola çıkacak olan model tahminlere göre 2 milyon liranın altında fiyat etiketiyle dikkat çekecek.

MG’nin B planı 7 bölgede servis ve bayi

Öte yandan MG de uzun bir süredir Çin ile yatırım görüşmeleri yapıyor. Fakat bu tarafta da şimdilik ne net bir tavır ne de net bir açıklama var. Uzun bir süredir pazarda boy gösteren marka, yeni açıklanan tebliğlerle dikkat çekiyor. Marka ilk etapta Çin’i yatırıma ikna edemez ise 7 bölge koşullarını karşılamaya çalışacak. Chery’nin de en son yer baktığı paylaşımları gündeme gelmişti.

MG7 ikinci yarıda geliyor

Yeni MG7’nin bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. MG7, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve geniş yaşam alanıyla konforu yeniden tanımlıyor. 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten 1.5L turbo motoru ile MG7, güçlü ve akıcı bir sürüş sunarak premium sedan segmentinin önemli oyuncularından biri olarak konumlanıyor. Araç, 4884 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe ve 1447 mm yüksekliğe sahip. 2778 mm’lik aks mesafesi ile iç mekânda ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Yeni model, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, aktif spoyler, Hunter LED farlar, 19 inç alaşım jantlar, kırmızı fren kaliperleri, çerçevesiz kapı tasarımı gibi detayları ve aerodinamik gövde yapısı ile güçlü ve dinamik bir duruş sergiliyor.

Donanımı oldukça zengin

MG7, geniş ve konforlu kabiniyle her yolculuğu benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Özel bir tasarıma sahip koltukları mükemmel kavrama sağlarken, elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar ısıtma fonksiyonu ile sunuluyor. Hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar konforu artırıyor ve 360 derece kamera sayesinde park etmek kolaylaşıyor. 9 hoparlörlü BOSE premium ses sistemi ve açılabilir panoramik cam tavan, MG7’nin kabininde üst düzey bir konfor ve premium bir atmosfer sunuyor. Sürücü odaklı kokpit tasarımı doğrultusunda MG7, dokunmatik ekran ve dijital gösterge panelinin geniş tek bir ekran olarak tasarlandığı yenilikçi UniScreen teknolojisini de standart olarak sunuyor. Ayrıca ambiyans aydınlatma iç mekânda konfor ve ferahlık hissini artırıyor.

1.5 turbo benzinli motor

MG7, verimli 1.5L turbo benzinli motoru ve kusursuz vites geçişleri sağlayan 7 ileri çift kavramalı şanzıman kombinasyonu ile satışa sunulacak. 170 PS güç ve 275 Nm tork üreten güçlü turbo motor, yeni modeli 0’dan 100 km/s hıza 9.5 saniyede ulaştırıyor. Güç-aktarma sistemi, her devir ve hız aralığında turbo beslemenin de desteği ile ani güç gerektiren durumlarda kesintisiz bir performans sağlıyor. MG7, 7 lt/100 km’lik karma yakıt tüketim değeri ile sınıfında iddialı bir verimlilik verisine imza atıyor. Bununla birlikte aktif spoyler, sürüş dinamiğini mükemmel şekilde desteklerken modele muhteşem bir görsellik katıyor.