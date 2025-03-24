Elroq ve Enyaq ile elektrikli satışları iki katına çıkacak

Skoda elektrikli araç satışında voltajı yükseltti. Markanın yeni SUV modelleri Elroq ve Enyaq ile 2025 yılında elektrikli araç satışlarını iki kat arttırmayı hedefliyor.

Skoda elektrikli araç satışında voltajı yükseltti. Markanın yeni SUV modelleri Elroq ve Enyaq ile 2025 yılında elektrikli araç satışlarını iki kat arttırmayı hedefliyor. İlk defa 2020 senesinde tanıtılan markanın elektrikli ürün gamındaki amiral gemisi modeli Enyaq, o günden bu yana gösterdiği başarılı satış grafiğiyle Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri arasında yer alıyor. Ayrıca Enyaq, 2024 yılında 79 bin 500 adetlik satışa imza atarak bu unvanını koruyor. Škoda’nın elektrikli araç ürün gamını genişletme planları kapsamında, Epiq SUV modeli ve Vision 7S konseptinin temellerini oluşturduğu yeni bir aile SUV’unun önümüzdeki yıllarda satışa sunulması planlanıyor.

27,8 milyar euroluk satış

Finansal sonuçlarını açıklayan Skoda Auto, 2024 yılında 27,8 milyar euroluk satış geliri elde etti. Önceki yıla göre yüzde 4.7 büyüme kaydetti. Markanın satışlarındaki adetsel gelişimin yanında, kârlılığını da yüzde 20‘nin üzerinde artıran Škoda, bu büyümeyi sürdürülebilir kârlılıkla gösteren otomotiv üreticilerinden biri oldu. Škoda, 2024 yılında global teslimatlarını yüzde 6.9 artırarak 866 bin 800’den 926 bin 600 araca çıkardı. Bununla birlikte üretim adedi ise yüzde 2 artarak 1 milyon 27 bini aştı.

Tarihinde ilk kez ilk dörde girdi

Avrupa pazarındaki güçlü performansıyla dikkat çeken marka, tarihinde ilk kez Avrupa’nın en çok satan dördüncü otomobil üreticisi oldu. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık gibi önemli pazarlarda tüm zamanların en yüksek pazar payına ulaşıldı. Markanın en çok satan modeli ise Octavia oldu ve 215.700 adet satışla yüzde 12.4 büyüme sağladı. Škoda, sadece Avrupa’da değil, küresel pazarlarda da büyümesini sürdürüyor. Hindistan pazarı için özel olarak geliştirilen Kylaq, 2024’te tanıtılarak markanın burada 2026 yılına kadar 100 bin adetlik satış hedefi belirlemesine katkı sağladı. Hindistan’da üretilen yenilenmiş Kodiaq modeli, yerel üretim avantajıyla pazardaki yerini aldı. Škoda, Vietnam’daki yeni fabrikası için de çalışmalarını hızlandırdı. Quang Ninh bölgesinde kurulan tesiste, Kushaq ve Slavia modellerinin üretimi gerçekleştirilecek. Kazakistan pazarına da yeniden giriş yapan Škoda, 2024 yılı içinde ülkede 1.400’den fazla araç satışı gerçekleştirdi.