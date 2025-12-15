Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıkladığı otomotiv verileri, 2025 yılının ocak-kasım döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 1 milyon 295 bin adede ulaştı. Aynı dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artış gösterirken, toplam pazar 1,2 milyon adedi aştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının ilk 11 aylık dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre, ocak-kasım döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1 milyon 295 bin 31 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 3 düşüşle 796 bin 276 adede geriledi. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim 1 milyon 320 bin 119 adet oldu.

Yılın ilk 11 ayında ticari araç üretimi yüzde 19 artarken, hafif ticari araç üretimi yüzde 21 yükseldi. Ağır ticari araç üretimindeki artış ise yüzde 1 ile sınırlı kaldı. Aynı dönemde otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak kaydedildi.

İhracatta ticari araçlar öne çıktı

OSD verilerine göre, 2025’in ilk 11 ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarak 960 bin 989 adede ulaştı. Otomobil ihracatı aynı dönemde yüzde 8 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 30 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise yüzde 16 düşüşle 10 bin 377 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv sektörü, 2025’in ilk 11 ayında toplam ihracattan yüzde 18 pay alarak sektörel ihracat sıralamasındaki liderliğini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre ise otomotiv ihracatı bu dönemde 37 milyar dolar oldu. Otomobil ihracatı yüzde 6 artışla 10,6 milyar dolara yükseldi.

Pazar 1,2 milyon adedi geçti

Ocak-kasım döneminde toplam otomotiv pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyon 215 bin 876 adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarı yüzde 11 büyüyerek 938 bin 177 adede ulaştı.

Ticari araç pazarında ise ilk 11 ayda toplam pazar yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 7 artarken, ağır ticari araç pazarında yüzde 4 daralma yaşandı. 2025 yılı ocak-ekim döneminde otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 21 olarak kaydedildi.