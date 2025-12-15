Elektrikli Araçlarda Enerji Tüketimi Rekor Kırdı: 10 Ayda 47,4 Milyon kWh

Türkiye’de elektrikli araç pazarı 2025’te hız kesmeden büyürken, şarjdan çekilen enerji tüketimi de tarihi seviyelere ulaştı. EPDK verilerine göre elektrikli araç sayısı yılın ilk 10 ayında yüzde 69 artarken, şarj istasyonlarından çekilen enerji yüzde 147 yükselerek 47,4 milyon kWh’a çıktı. Artış, şarj altyapısı ve enerji yönetimini kritik bir eşiğe taşıdı.

Ali YILDIRIM

Türkiye’de elektrikli araç pazarı 2025’te hız kesmeden büyürken, şarjdan çekilen enerji tüketimi de tarihi seviyelere ulaştı. EPDK verilerine göre elektrikli araç sayısı yılın ilk 10 ayında yüzde 69 artarken, şarj istasyonlarından çekilen enerji yüzde 147 yükselerek 47,4 milyon kWh’a çıktı. Artış, şarj altyapısı ve enerji yönetimini kritik bir eşiğe taşıdı.

Elektrikli Araç Sayısı 334 Bin Adedi Aştı

EPDK verilerine göre Ocak 2025’te 198 bin olan elektrikli araç sayısı, ekim ayında 334 bin 768’e yükseldi. Yüzde 69’luk bu artış, Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçların artık niş değil ana akım bir tercih haline geldiğini gösterdi.

Şarjdan Çekilen Enerji Yüzde 147 Arttı

Elektrikli araçların şarj istasyonlarından çektiği toplam enerji, 19,2 milyon kWh’den 47,4 milyon kWh’ye çıktı. Bu sert yükseliş, araç parkındaki büyümenin şarj altyapısı üzerindeki baskıyı ciddi biçimde artırdığını ortaya koydu.

Şarj Soketi Sayısı Artıyor Ama Yeterli mi?

Aynı dönemde Türkiye genelindeki şarj soketi sayısı yüzde 34,6 artarak 36 bin 280’e ulaştı. Ancak araç sayısındaki hızlı yükseliş, altyapı yatırımlarının daha agresif bir şekilde devam etmesi gerektiğini gösteriyor.

Toplam Şarj Süresi 2,1 Milyon Saate Çıktı

Toplam şarj süresi 999 bin saatten 2,13 milyon saate yükselirken, şarj seansı sayısı da 2,32 milyona ulaştı. Şarj başına ortalama sürenin kısalması, hızlı şarj ünitelerinin yaygınlaştığına işaret etti.

EPDK’dan Şarj İstasyonlarına Kademeli Tarife Hazırlığı

EPDK, yoğun saat ve lokasyonlara göre kademeli fiyatlandırma modelini gündemine aldı. Yeni dönemde fiyat şeffaflığı, mobil uygulama standartları ve POS entegrasyonu öne çıkacak.

Vergi Avantajı Sürerse Elektrikli Pazar Büyümeye Devam Eder

Elektrikli araçlarda mevcut vergi avantajlarının korunması halinde, pazardaki büyümenin 2026’da da devam etmesi bekleniyor. Artan voltaj, şebeke planlaması ve hızlı şarj yatırımlarını kamu ve özel sektör için kaçınılmaz hale getiriyor.

Avrupa’da 14 Araca Bir Soket, Türkiye’de 9

Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, elektrikli araç şarjının ulusal elektrik tüketimi içindeki payının yalnızca yüzde 0,17 olduğunu belirterek, “Türkiye’de soket başına düşen araç sayısı Avrupa’dan daha iyi durumda. Ancak 5 araca bir soket seviyesine ulaşmak için ilave 30 bin soket gerekiyor” dedi.