Türkiye’de otomobil satışlarında yeni bir dönem yaşanıyor. Krediye erişimin zorlaşması, milyonlarca tüketiciyi sıfır aracı kredi kartıyla almaya yöneltti. Merkez Bankası verilerine göre bu yöntem son bir yılda yüzde 42,6 arttı ve satışların görünmez motoru haline geldi.

Ali Yıldırım – İstanbul

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025’e damgasını vurmaya devam ederken, talepteki güçlü seyir satışları tarihi seviyelere taşıyor. Yılın ilk 11 ayında toplam satışlar 1 milyon 176 bin 780 adedi aşarak rekor trendini sürdürdü. Ancak bu rekorun ardında yalnızca talep değil, finansman kanallarında değişen tüketici davranışları da önemli rol oynuyor.

Kredi kullanımındaki daralma, bankaların 2 milyon TL üzeri taşıt kredisi vermemesi ve yüksek faizler, tüketiciyi alternatif yöntemlere yöneltti. Bu dönüşümün en dikkat çekeni ise kredi kartıyla sıfır araç satın alma modeli oldu. Merkez Bankası verileri, kartla yapılan araç işlemlerinin son bir yılda yüzde 42,6 arttığını gösteriyor. Kasım 2024’te 15,2 milyar TL olan hacim, Kasım 2025’te 21,7 milyar TL’yi geçti.

Kredi sınırı birçok modeli dışarıda bırakıyor

Türkiye’de bugün sıfır kilometre otomobillerin büyük bölümü 2 milyon TL sınırını aşmış durumda. Bu nedenle sektörde hem bayiler hem tüketiciler kredi limitinin en az 3,5 milyon TL’ye çıkarılmasını talep ediyor.

Rota değişti; kredi yok, kart ve nakit akışı var

Kredi kullanımının zayıflamasıyla orta ve üst segment modeller için “kredisiz satış” neredeyse standart hale geldi. Bu durum bayilerde nakit akışının önemini artırırken, tüketiciler altın/döviz bozdurma, yakın çevreden borçlanma ya da kredi kartıyla yüksek tutarlı çekim gibi alternatifleri tercih etmeye başladı.

Aylık faiz yüzde 5’e çıktı: Tüketici psikolojik olarak da uzaklaşıyor

Bankaların taşıt kredilerinde uyguladığı aylık yaklaşık %5 faiz oranı, tüketicide ciddi bir psikolojik direnç oluşturuyor.

2 milyon TL altı araçlarda kredi çekilebilse bile:

• Araç üzerine rehin konuluyor,

• Geri ödeme toplamı başlangıç fiyatını aşarak hızla yükseliyor,

• Satış veya takasta rehin çözme masrafları çıkıyor.

Tüm bu nedenlerle tüketiciler kredi kanalını hem maliyetli hem de kontrolü kısıtlayan bir yöntem olarak görüyor.

1 milyon TL kart çekimi – 12 ayda ne ödeniyor?

Kredi kartıyla araç alımında en dikkat çekici detay, komisyon oranlarının kredi maliyetine göre oldukça düşük olması.

Örnek tablo:

• Kartla 1 milyon TL tek çekimde çoğu bayi komisyon almıyor.

• 12 taksitte ise toplam geri ödeme 1 milyon 350 bin TL’yi geçmiyor.

• Araç üzerine rehin konulmuyor.

• Başvuru, onay ve kredi bekleme süreci ortadan kalkıyor.

Bu nedenle yöntemin hızla yaygınlaşması, bir yandan satışları artırırken diğer yandan kredi kartı borçlarında artışa yol açıyor.

Altın ve döviz bozdurarak araç alımı yaygınlaştı

2025’te dikkat çeken bir diğer eğilim, tasarrufların likide edilerek araç alımında kullanılması.

Tüketiciler:

• Altın/döviz bozduruyor,

• Kredi maliyetinden kaçınıyor,

• Aracın reel değer artışıyla enflasyondan ve kur riskinden korunmayı hedefliyor.

Bu durum otomobili yeniden yatırım aracı haline dönüştürüyor.

Yıl sonu kampanyaları pazarın ateşini artırıyor

Güçlü talep ve geniş sıfır araç arzıyla birlikte markalar yeni kampanyalarla rekabeti kızıştırıyor.

Bazı örnekler:

• JAECOO 7: 1 milyon TL için 6 ay vadeli %2,42 faiz ve nakit alım indirimi. Revive 4×2 versiyon fiyatı 2 milyon 170 bin TL’den başlıyor.

• TOGG T10F: 1 milyon TL için %0 faizli 12 ay vadeli kredi.

• Skoda Superb: Tüzel kişilere özel 500 bin TL 6 ay %0 faizli finansman.

• Chery TIGGO7: Ticari müşterilere 400 bin TL 6 ay %0,99 faiz.

• Opel: Belirli modellerde sıfır faizli kredi seçenekleri.