Yeni Clio Hibritte ÖTV Avantajına Kavuştu: Toyota’nın Yıllardır Tek Başına Yaralandığı Teşvik Artık Bursa Üretimi Clio’ya da Açıldı
ALİ YILDIRIM – LİZBON
Türkiye’de hibrit otomobiller için 2016’da getirilen özel ÖTV indirimi, yıllarca yalnızca Toyota’nın Sakarya’da ürettiği C-HR modeline uygulanmıştı. “Toyota teşviği” olarak bilinen bu avantaj, Renault’un yeni nesil 1.8 hibrit Clio modeliyle artık Bursa üretimine de açılıyor. Yeni Clio böylece ilk kez %70’lik düşük ÖTV dilimine girerek fiyat avantajı yakalayacak.
2016’da Başlayan Teşvik Neden ‘Toyota Teşviği’ Olarak Kaldı?
2016’da yapılan düzenleme ile elektrikli motor gücü 50 kW’ı geçen ve motor hacmi 1800 cc altında kalan hibrit araçlarda ÖTV oranı %90’dan %45’e çekilmişti. Ancak şartları o dönem yalnızca Toyota C-HR karşıladığı için teşvik yıllarca tek modele uygulanmıştı.
Renault, Bursa’da ürettiği Clio’nun hibrit versiyonunda 1.6 litrelik motor kullandığı için sisteme dahil olamamıştı. Yeni 1.8 hibrit motor ise bu kapıyı açtı.
Böylece Clio, 2026’dan itibaren en düşük ÖTV dilimiyle pazara çıkacak.
Yeni Renault Clio Şubat 2026’da Türkiye’de Satışta
Bursa’daki Oyak-Renault fabrikası, Clio’nun dünya çapındaki tek üretim üssü olmaya devam ediyor. Yeni model üç farklı motor seçeneğiyle geliyor:
● 1.2 TCe Benzinli (115 hp)
- Şubat 2026’da satışta
- Otomatik şanzıman
- Türkiye pazarının giriş motoru
● 1.2 TCe Benzin + LPG (120 hp)
- 2026’nın ikinci yarısında
- Genişletilmiş LPG tankı
- 1450 km menzil hedefi
● 1.8 Full Hibrit (160 hp)
- 3,9 lt/100 km tüketim
- 1000 km menzil
- Şehir içi kullanımda %80 elektrikli sürüş
- 4 kWh batarya
Lizbon’da test edilen hibrit versiyon performansı, tüketim değeri ve elektrikli kullanım oranıyla segmentinde iddialı bir konuma yerleşiyor.
Yeni Clio Daha Dijital: Google Entegre OpenR Link Devrede
Yeni Clio, Renault’un yeni nesil modellerinde kullanılan dijital kokpit mimarisini benimsiyor.
Modelde şu özellikler standart:
- Çift 10 inçlik ekran
- Google Maps navigasyon
- Google Play uygulama desteği
- Google Asistan
- Yeni ADAS güvenlik paketleri
Bagaj hacmi motor tipine göre 391 litreye kadar çıkıyor. Türkiye’ye Evolution ve Esprit Alpine donanımlarıyla gelecek.
Clio 20 Yıldır Türkiye’nin En Çok Satan Modellerinden
MAİS A.Ş. Ticari Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur, Clio’nun Türkiye’de özel bir konumu olduğunu vurguladı:
- 20 yıldır Bursa’da üretiliyor
- Türkiye’de toplam 600 bin adet satıldı
- 2019’dan beri satış listelerinin zirvesinde
- 2024’ün ilk 10 ayında 38 bin adet satışla Türkiye’nin en çok satan modeli
Clio, Renault için hem Türkiye’de hem de Avrupa pazarında güçlü bir başarı grafiği sunmaya devam ediyor.
Renault Türkiye CEO’su Jaillet: “Talep Hibritte, Elektriğe Geçiş Bizim İçin Çok Kolay”
Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, Bursa fabrikasının 390 bin adetlik yıllık kapasitesiyle yeni dönem ürün planlamasına tamamen hazır olduğunu belirtti:
“Tek üretim hattının esnekliği sayesinde birden fazla modeli aynı anda üretebiliyoruz. Talep hibritte, bu yüzden ağırlığımız hibrit üretiminde. Elektrikli modellere geçiş ise bizim için çok kolay.”
Jaillet, dört yeni modelin üretim planının kapasite sorunu olmadan ilerlediğini ifade etti.
Megane Sedan Üretimi Durmayacak
Jaillet, uzun süredir gündemde olan “Megane sedan üretimi bitecek” iddialarına da yanıt verdi:
- Model hâlâ yüksek talep görüyor
- Türkiye’de Renault’un en çok satan ikinci modeli
- Yeni GSR2C regülasyonlarına uyum süreci devam ediyor
- Üretimin devam etmesi için gerekli teknik çalışmalar sürüyor
Megane sedan, kısa vadede banttan inmeye devam edecek.
Bursa Artık Renault’un Global Ar-Ge Üssü
Renault’un Oyak ile ortak yürüttüğü üretim yapısı artık yalnızca üretim değil; komple bir otomotiv ekosistemi olarak konumlanıyor.
- 2025 itibarıyla Renault Global Ar-Ge ağına resmi olarak dahil oldu
- 400’den fazla mühendis
- Ortalama 10 yıllık mühendislik deneyimi
- Kadın mühendis oranı %33
- Clio 6’nın mühendislik aşamalarının kritik bölümü Bursa’da yürütüldü
Bu konumlandırma, Bursa’yı Renault’un gelecekteki stratejik merkezlerinden biri hâline getiriyor.