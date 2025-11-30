Yeni Clio Hibritte ÖTV Avantajına Kavuştu: Toyota’nın Yıllardır Tek Başına Yaralandığı Teşvik Artık Bursa Üretimi Clio’ya da Açıldı

ALİ YILDIRIM – LİZBON

Türkiye’de hibrit otomobiller için 2016’da getirilen özel ÖTV indirimi, yıllarca yalnızca Toyota’nın Sakarya’da ürettiği C-HR modeline uygulanmıştı. “Toyota teşviği” olarak bilinen bu avantaj, Renault’un yeni nesil 1.8 hibrit Clio modeliyle artık Bursa üretimine de açılıyor. Yeni Clio böylece ilk kez %70’lik düşük ÖTV dilimine girerek fiyat avantajı yakalayacak.

2016’da Başlayan Teşvik Neden ‘Toyota Teşviği’ Olarak Kaldı?

2016’da yapılan düzenleme ile elektrikli motor gücü 50 kW’ı geçen ve motor hacmi 1800 cc altında kalan hibrit araçlarda ÖTV oranı %90’dan %45’e çekilmişti. Ancak şartları o dönem yalnızca Toyota C-HR karşıladığı için teşvik yıllarca tek modele uygulanmıştı.

Renault, Bursa’da ürettiği Clio’nun hibrit versiyonunda 1.6 litrelik motor kullandığı için sisteme dahil olamamıştı. Yeni 1.8 hibrit motor ise bu kapıyı açtı.

Böylece Clio, 2026’dan itibaren en düşük ÖTV dilimiyle pazara çıkacak.

Yeni Renault Clio Şubat 2026’da Türkiye’de Satışta

Bursa’daki Oyak-Renault fabrikası, Clio’nun dünya çapındaki tek üretim üssü olmaya devam ediyor. Yeni model üç farklı motor seçeneğiyle geliyor:

● 1.2 TCe Benzinli (115 hp)

Şubat 2026’da satışta

Otomatik şanzıman

Türkiye pazarının giriş motoru

● 1.2 TCe Benzin + LPG (120 hp)

2026’nın ikinci yarısında

Genişletilmiş LPG tankı

1450 km menzil hedefi

● 1.8 Full Hibrit (160 hp)

3,9 lt/100 km tüketim

1000 km menzil

Şehir içi kullanımda %80 elektrikli sürüş

4 kWh batarya

Lizbon’da test edilen hibrit versiyon performansı, tüketim değeri ve elektrikli kullanım oranıyla segmentinde iddialı bir konuma yerleşiyor.

Yeni Clio Daha Dijital: Google Entegre OpenR Link Devrede

Yeni Clio, Renault’un yeni nesil modellerinde kullanılan dijital kokpit mimarisini benimsiyor.

Modelde şu özellikler standart:

Çift 10 inçlik ekran

Google Maps navigasyon

Google Play uygulama desteği

Google Asistan

Yeni ADAS güvenlik paketleri

Bagaj hacmi motor tipine göre 391 litreye kadar çıkıyor. Türkiye’ye Evolution ve Esprit Alpine donanımlarıyla gelecek.

Clio 20 Yıldır Türkiye’nin En Çok Satan Modellerinden

MAİS A.Ş. Ticari Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur, Clio’nun Türkiye’de özel bir konumu olduğunu vurguladı:

20 yıldır Bursa’da üretiliyor

Türkiye’de toplam 600 bin adet satıldı

satıldı 2019’dan beri satış listelerinin zirvesinde

2024’ün ilk 10 ayında 38 bin adet satışla Türkiye’nin en çok satan modeli

Clio, Renault için hem Türkiye’de hem de Avrupa pazarında güçlü bir başarı grafiği sunmaya devam ediyor.

Renault Türkiye CEO’su Jaillet: “Talep Hibritte, Elektriğe Geçiş Bizim İçin Çok Kolay”

Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, Bursa fabrikasının 390 bin adetlik yıllık kapasitesiyle yeni dönem ürün planlamasına tamamen hazır olduğunu belirtti:

“Tek üretim hattının esnekliği sayesinde birden fazla modeli aynı anda üretebiliyoruz. Talep hibritte, bu yüzden ağırlığımız hibrit üretiminde. Elektrikli modellere geçiş ise bizim için çok kolay.”

Jaillet, dört yeni modelin üretim planının kapasite sorunu olmadan ilerlediğini ifade etti.

Megane Sedan Üretimi Durmayacak

Jaillet, uzun süredir gündemde olan “Megane sedan üretimi bitecek” iddialarına da yanıt verdi:

Model hâlâ yüksek talep görüyor

Türkiye’de Renault’un en çok satan ikinci modeli

Yeni GSR2C regülasyonlarına uyum süreci devam ediyor

Üretimin devam etmesi için gerekli teknik çalışmalar sürüyor

Megane sedan, kısa vadede banttan inmeye devam edecek.

Bursa Artık Renault’un Global Ar-Ge Üssü

Renault’un Oyak ile ortak yürüttüğü üretim yapısı artık yalnızca üretim değil; komple bir otomotiv ekosistemi olarak konumlanıyor.

2025 itibarıyla Renault Global Ar-Ge ağına resmi olarak dahil oldu

400’den fazla mühendis

Ortalama 10 yıllık mühendislik deneyimi

Kadın mühendis oranı %33

Clio 6’nın mühendislik aşamalarının kritik bölümü Bursa’da yürütüldü

Bu konumlandırma, Bursa’yı Renault’un gelecekteki stratejik merkezlerinden biri hâline getiriyor.