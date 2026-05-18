Avrupa artık pahalı kalıyor, çözüm Çinli ortaklarda aranıyor

Stellantis ile Leapmotor arasında genişletilmesi planlanan stratejik ortaklık, elektrikli otomobil sektöründe yeni dönemin en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıktı. Tarafların yaptığı açıklamalar, Avrupa otomotiv sanayisinin artık yalnız başına maliyet rekabeti yaratmakta zorlandığını ve Çinli üreticilerin teknoloji ile tedarik avantajlarının giderek daha kritik hale geldiğini gösterdi.

Zaragoza’da üretim planı

Stellantis ve Leapmotor’un planına göre İspanya’nın Zaragoza kentindeki Figueruelas fabrikasında üretilecek yeni Opel C-SUV modelinde, Leapmotor International (LPMI) ekosisteminden sağlanacak bileşenlerin kullanılması değerlendiriliyor. Böylece Avrupa’da üretilecek yeni Opel modelinin maliyet avantajı kazanması ve daha erişilebilir fiyat seviyesine ulaşması hedefleniyor. Açıklamada özellikle “maliyet rekabetçiliği”, “erişilebilirlik” ve “yeni modellerin pazara sunulma süresinin hızlandırılması” ifadelerinin öne çıkması dikkat çekti. Bu vurgu, Avrupa merkezli üreticilerin özellikle Çinli markalar karşısında yaşadığı maliyet baskısını da net şekilde ortaya koydu.

Yeni iş ortaklıkları ortaya çıktı

Son yıllarda Avrupa’da enerji maliyetlerinin yükselmesi, işçilik giderlerinin artması ve batarya yatırımlarının yüksek finansman ihtiyacı doğurması, elektrikli otomobil üretiminde maliyetleri ciddi şekilde yukarı taşıdı. Buna karşılık Çinli üreticiler; batarya teknolojisi, yazılım altyapısı ve tedarik zinciri tarafında önemli ölçek avantajı elde etti. Özellikle elektrikli araç platformlarında Çin merkezli üreticilerin daha düşük maliyetle daha hızlı ürün geliştirebilmesi, Avrupalı markaları yeni ortaklıklara yönlendirdi.

Stellantis, Leapmotor’un en büyük ortağı

Stellantis’in Leapmotor ile ilişkisi de bu dönüşümün önemli örneklerinden biri haline geldi. Grup, 2023 yılında Leapmotor’a yatırım yaparak şirketin yaklaşık yüzde 21 hissesini satın almış ve Çinli üreticinin en büyük hissedarlarından biri olmuştu. Aynı dönemde yüzde 51 Stellantis ve yüzde 49 Leapmotor ortaklığında kurulan Leapmotor International (LPMI), Çin dışındaki pazarlarda satış ve üretim faaliyetlerini yürütmek üzere yapılandırılmıştı. Kısa sürede büyüyen ortak girişim, Avrupa’da 850’nin üzerinde satış ve servis noktasına ulaştı. Şirketin 2025 itibarıyla Avrupa’da 40 binin üzerinde araç sevkiyatı gerçekleştirmesi ise Stellantis’in Çinli ortakla kurduğu yapının hızla ölçek kazandığını gösterdi.

Avrupa’da maliyetler Çinlilerle düşecek

Yeni dönemde ortaklığın yalnızca satış tarafında kalmayacağı görülüyor. Taraflar; batarya sistemleri, elektronik altyapı, elektrikli araç mimarileri ve çeşitli tedarik süreçlerinde Çin yeni enerji araçları (NEV) ekosisteminden daha fazla faydalanmayı planlıyor. Böylece Stellantis’in Avrupa’daki elektrikli modellerinde maliyetlerin aşağı çekilmesi hedefleniyor. Bu durum, Avrupa otomotiv sektöründe yeni bir üretim modelinin ortaya çıktığına işaret ediyor. “Avrupa’da üretim, Çin teknolojisiyle maliyet avantajı” yaklaşımı giderek daha fazla üretici tarafından benimseniyor. Daha önce Geely ile Volvo, MINI ile Great Wall ve Smart ile Geely arasındaki iş birliklerinde de benzer bir yapı dikkat çekmişti.

Üretim Avrupa ama alt yapı Çin

Stellantis’in planladığı yeni Opel modeli de bu dönüşümün Avrupa’daki en somut örneklerinden biri olabilir. Araç Avrupa’da üretilecek olsa da, arka planda Çin merkezli tedarik ve teknoloji desteği önemli rol oynayacak. Böylece hem Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik vergi baskısından kaçınılması hem de “Made in Europe” üretim yaklaşımının korunması amaçlanıyor.

Erişebilir fiyatlı elektrikliler sahneye çıkacak

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Stellantis CEO’su Antonio Filosa, Leapmotor ile iş birliğinin erişilebilir fiyatlı elektrikli araçların Avrupa’da üretimini destekleyeceğini belirtti. Leapmotor Kurucusu ve CEO’su Zhu Jiangming ise Stellantis’in küresel gücü ile Leapmotor’un ileri teknoloji çözümlerinin birleşiminin “benzersiz bir güç ortaya koyduğunu” ifade etti. Bu ortaklık, yalnızca iki şirket arasındaki iş birliği olmanın ötesinde Avrupa otomotiv sanayisinin yeni yönünü de ortaya koyuyor. Elektrikli araç yarışında rekabetçi kalmak isteyen Avrupalı üreticilerin önümüzdeki dönemde Çinli teknoloji şirketleri ve tedarikçilerle daha yakın çalışması bekleniyor.