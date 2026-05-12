Opel Astra dizele geri döndü

Yenilenen Opel Astra, modern tasarımı, dijital kokpiti ve 1.5 litrelik dizel motoruyla Türkiye’de satışa çıktı. Aydınlatmalı Opel logosu, yeni Vizor ön yüzü ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çeken model, C hatchback segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Opel’in kompakt hatchback modeli Astra, yenilenen yüzüyle birlikte Türkiye pazarında yeniden dizel motor seçeneğiyle sahneye çıktı. Son dönemde pazarda azalan dizel seçenekleri düşünüldüğünde, yeni Astra’nın 1.5 litrelik dizel motorla gelmesi özellikle uzun yol yapan kullanıcılar açısından dikkat çekici bir hamle olarak öne çıkıyor. 130 HP güç üreten motor, 8 ileri tam otomatik şanzımanla birlikte görev yapıyor. Model, 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede ulaşırken maksimum 209 km/s hıza çıkabiliyor. WLTP verilerine göre açıklanan 4,9 – 5,1 litre/100 km karma tüketim değeri ise Astra’nın verimlilik tarafındaki iddiasını ortaya koyuyor.

Yeni Vizor tasarımıyla daha modern görünüm

Yenilenen Astra’nın en dikkat çeken değişimlerinden biri ön tasarım tarafında yaşanıyor. Markanın yeni nesil tasarım diliyle şekillenen Opel Vizor ön yüzü ve aydınlatmalı Opel Şimşek logosu modele daha teknolojik bir görünüm kazandırıyor. Yeni Slim LED farlar ve LED arka stop grubu modern görünümü desteklerken, siyah detaylarla birlikte sunulan 17 inç alaşım jantlar otomobilin sportif karakterini güçlendiriyor. Opsiyonel siyah tavan detayı da Astra’nın dinamik görünümünü tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Dijital kokpit ve artırılmış konfor

Kabinde Opel’in Pure Panel Pro adı verilen dijital kokpit yapısı dikkat çekiyor. 10 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı sürücü odaklı modern bir kullanım sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ise günlük kullanım kolaylığını artırıyor. Yeni Astra’da özellikle konfor tarafında da önemli geliştirmeler bulunuyor. AGR onaylı ergonomik sürücü koltuğu, uzun yol kullanımında daha yüksek konfor hedeflerken; elektrikli bel desteği, minder ayarları ve özel koltuk tasarımıyla yorgunluğu azaltmayı amaçlıyor. Çift bölgeli otomatik klima, ambiyans aydınlatması, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi detaylar da modelin donanım seviyesini güçlendiren özellikler arasında yer alıyor.

Güvenlik teknolojileri dikkat çekiyor

Yeni Astra’da adaptif hız sabitleyici, aktif acil frenleme sistemi, aktif şerit takip asistanı ve sürücü izleme kamerası gibi birçok gelişmiş sürüş destek sistemi standart olarak sunuluyor. 180 derece geri görüş kamerası ve ön-arka park sensörleri özellikle şehir içi kullanımda sürücünün işini kolaylaştırırken, trafik işareti algılama ve hız adaptasyonu gibi teknolojiler güvenlik seviyesini yukarı taşıyor.

C hatchback rekabetinde iddiasını sürdürüyor

Yenilenen Opel Astra, modernleşen tasarımı, dijitalleşen iç mekânı ve dizel motor seçeneğiyle birlikte C hatchback segmentindeki güçlü oyuncular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle düşük tüketim ve uzun yol konforunu önemseyen kullanıcılar için yeni Astra’nın dizel motor seçeneği pazarda önemli bir alternatif yaratabilir.