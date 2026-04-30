Volkswagen ID.Polo tanıtıldı: 454 km menzil, 25 bin euro başlangıç fiyatı

Volkswagen, efsanevi Polo modelini elektrikli çağa taşıyan ID.Polo’yu tanıttı. 454 km’ye varan menzil, hızlı şarj desteği ve 25 bin Euro’dan başlayan fiyatıyla model, kompakt sınıfta dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Volkswagen, markanın en ikonik ve en çok satan modellerinden biri olan Polo’yu tamamen elektrikli çağa taşıyan yeni ID.Polo’yu resmi olarak tanıttı. 20 milyondan fazla satış adedine ulaşan Polo’nun mirasını devralan model, modern elektrikli altyapısı, gelişmiş teknolojileri ve erişilebilir fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Almanya’da 24.995 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan ID.Polo, kompakt sınıfta yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

454 km’ye varan menzil ve hızlı şarj avantajı

Yeni ID.Polo, Volkswagen’in MEB+ platformu üzerine inşa edildi ve üç farklı güç seçeneğiyle geliyor. Giriş seviyesinde 85 kW (116 HP) ve 99 kW (135 HP) güç üreten versiyonlar yer alırken, üst seviyede 155 kW (211 HP) gücünde bir seçenek sunuluyor. Batarya tarafında ise iki farklı teknoloji dikkat çekiyor. Giriş ve orta seviyede kullanılan 37 kWh net kapasiteli LFP batarya, 329 km’ye kadar menzil sunarken, üst versiyonda yer alan 52 kWh net kapasiteli NMC batarya ile menzil 454 km’ye kadar çıkıyor. DC hızlı şarj desteği sayesinde her iki batarya da yaklaşık 23-24 dakika içerisinde %10’dan %80’e kadar şarj edilebiliyor.

MEB+ Platformuyla daha geniş ve fonksiyonel yaşam alanı

ID.Polo’nun en dikkat çeken yeniliklerinden biri de iç mekanda sunduğu genişlik oldu. 4.053 mm uzunluğa ve 2.600 mm aks mesafesine sahip model, MEB+ platformunun avantajıyla içten yanmalı Polo’ya kıyasla çok daha verimli bir alan kullanımı sunuyor. Bagaj hacmi %25 artışla 441 litreye yükselirken, arka koltuklar yatırıldığında bu alan 1.240 litreye kadar çıkıyor. Bu değerler, ID.Polo’yu sadece şehir içi kullanım için değil, aile ve günlük ihtiyaçlar için de daha iddialı bir noktaya taşıyor.

Yeni tasarım dili: Pure Positive

Volkswagen’in yeni “Pure Positive” tasarım anlayışını yansıtan ilk seri üretim model olan ID.Polo, sade ama karakteristik hatlarıyla öne çıkıyor. İlk Golf modeline gönderme yapan C sütunu tasarımı, modern LED aydınlatma imzası ve güçlü arka tasarım, modelin hem geçmişe hem de geleceğe aynı anda vurgu yapmasını sağlıyor.

Dijital kokpit ve gelişmiş multimedya

İç mekanda tamamen dijital bir deneyim sunan ID.Polo, 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 13 inçlik büyük multimedya ekranıyla geliyor. Yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, hem sürücü hem de yolcu için kolay erişim sağlarken, grafik kalitesi ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Ayrıca nostaljik bir dokunuş sunan “retro ekran” modu, ilk Golf modellerinin tasarımını dijital ortama taşıyor.

Sürüş destek sistemlerinde yeni seviye

ID.Polo, segmentinde fark yaratacak sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda. Yeni nesil Travel Assist sistemi, hem boylamsal hem de yanal kontrol sağlayarak yarı otonom sürüş deneyimini ileri taşıyor. Özellikle trafik ışığı tanıma özelliği, bu segmentte ilk kez sunulan yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Bunun yanında tek pedallı sürüş sistemi de standart olarak sunuluyor ve sürüş konforunu artırıyor.

Donanım seviyeleri: Trend, Life ve Style

Giriş seviyesi Trend donanımda bile oldukça zengin bir ekipman listesi sunuluyor. LED farlar, 10 inç dijital ekran, 13 inç multimedya sistemi, otomatik klima ve sürüş destek sistemleri standart olarak geliyor. Life donanım seviyesinde adaptif hız sabitleyici, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ve akıllı telefon entegrasyonu gibi özellikler ekleniyor. En üst donanım seviyesi olan Style ise IQ.LIGHT LED matris farlar, ambiyans aydınlatma, ısıtmalı koltuk ve direksiyon, iki bölgeli klima gibi premium detaylarla öne çıkıyor.

Üst segmentten gelen opsiyonlar

ID.Polo’nun opsiyon listesi de dikkat çekici. 425 watt gücünde Harman Kardon ses sistemi, panoramik cam tavan ve 12 yönlü ayarlanabilir, masaj fonksiyonlu koltuklar gibi özellikler kompakt sınıfta fark yaratıyor.

Araçtan yüke özelliği ile mobil enerji

Yeni model, “vehicle-to-load” yani araçtan yüke enerji aktarımı özelliğiyle de öne çıkıyor. 3.6 kW’a kadar güç sağlayabilen sistem, elektrikli bisikletlerden kamp ekipmanlarına kadar birçok cihazın araç üzerinden çalıştırılmasına imkan tanıyor.

Fiyat ve satış tarihi

Volkswagen ID.Polo’nun Almanya’da ön siparişleri 29 Nisan 2026 itibarıyla başladı. Lansman aşamasında 211 HP gücündeki Life versiyonu 33.795 Euro’dan satışa sunulurken, giriş seviyesinin başlangıç fiyatı 24.995 Euro olarak açıklandı. Elektrikli mobiliteyi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen model, Volkswagen’in bu alandaki en kritik hamlelerinden biri olarak konumlanıyor.