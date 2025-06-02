Austral artık sürücüyü yüzünden tanıyor

Renault Austral makyajlandı. Artık daha teknolojik bir yapıya kavuşan model, kamera sayesinde sürücüyü direksiyona oturduğu andan itibaren tanıyor. 200 beygirlik tam hibrit motora devam eden araçta sürüş sistemi de geliştirilmiş.

Renault Austral makyajlandı. Sadece tasarım değil teknolojide de öne çıkmaya başlayan model, A’dan Z’ye elden geçirildi. Baştan sona yenilenen ön ve arka tasarımı ile yeni ışık imzası, onu Rafale ve yeni Espace modelleriyle görsel olarak daha uyumlu hale getiriyor. Yeni sürücü tanıma sistemi sayesinde araç, kullanıcıyı tanıyor ve kişiye özel bir karşılama sunuyor. Yeni amortisörler ve büyük lastikler hem sürüş konforunu hem de yol tutuşunu iyileştirmiş. Yeni Renault Austral, katlanabilir ve ayarlanabilir arka koltuklarıyla çok yönlü kullanım imkânı sunuyor. 16 cm ileri–geri kaydırılabilen kızaklı arka koltuklar, 527 litrelik bagaj hacmini ihtiyaçlara göre şekillendirmeye olanak tanıyor.

Temmuz ayında yeni yüzüyle geliyor

Yeni Austral tanıdık güç seçeneğiyle Türkiye’de Temmuz 2025’te yola çıkacak. 1.2 litrelik turbo motorun yer aldığı araca elektrikli motor da destek veriyor. Full hibrit 200 hp ünitenin ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 4,7 litre olarak hesaplanmış. Yeni yazılımla birlikte geliştirilen araçta, vites geçişleri daha akıcı olmuş. 0-100 km hızlanmasını 8,4 saniyede tamamlayan otomobilde konfor da artmış. Talebe bağlı olarak modelin 160 beygirlik mild hibrit seçeneği de CVT şanzımanla birlikte gelebilir.

Daha fazla detay videomuzda…