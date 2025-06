Rekor sürüyor hedef 1 milyon

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 5 ayında rekora devam etti. Aylık satışlar geçen yıla paralel seyrediyor. Mayıs ayı 100 bin adedin üzerinde geldi. Yıl sonu hedefi ise en az 1 milyon adet.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 5 ayında rekora devam etti. Aylık satışlar geçen yıla paralel seyrediyor. Mayıs ayı 100 bin adedin üzerinde geldi. Yıl sonu hedefi ise en az 1 milyon adet. Mayıs 2025’te 107 bin 730 adete ulaşarak son 10 yılın en iyi ikinci aylık bazda rekorunu kırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, sıfır araç satışları yılın ilk 5 ayında yüzde 3,7 artış gösterdi. Sadece otomobil satışları bu dönemde yüzde 5,1 yükselişle 394 bin 327 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 1,7 azalarak 95 bin 39 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu yılın rekor pazarı mart ayında 116 bin 900 adet olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yılın en iyisi

İlk 5 aylık verilere bakıldığında 489 bin 366 adetlik toplam satış son 10 yılın en iyi satış rakamı olarak dikkat çekti. Sene başından beri paralel seyreden pazarda yeni bir rekora yakın olunduğu tahmin edilenler arasında. Sektör temsilcileri de sene başından beri Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarının 1 milyon adet seviyesine artık oturduğunu paylaşıyor. Hatta rekor pazar sorularına “Şaşırmayız” cevabı veriliyor. Bu büyümede pazara yeni giren markaların ve modellerin de etkisi büyük olacak.

Ticari ‘hafif’ toparlanıyor

Mayıs ayında artan toplam pazar karşısında sadece otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 85 bin 123 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,8 artarak 22 bin 607 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,4 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,8 yükseliş kaydetti. Mart ayından beri aylık bazda hafif ticari araç pazarında toparlanma sürdü. İlk iki ay hafif ticaride kayıplar görülürken, mart ayı itibarıyla toparlanma süreci başladı.

Büyümedeki itici güç yeni modeller

Son dönemde artan markalarla birlikte aslında pazarın seyrine bakıldığında adet bazında bir artış ortaya çıkıyor. Fakat sektör temsilcileri rakamsal olarak artışın verilere yansıdığını ama pazar paylarının düşmeye başladığını aktarıyor. Pazara giren markalar hızlı bir ivmelenmeyle satış adetlerini yukarı doğru taşıyınca büyümeler yüzde bin 500’leri geçiyor. Ocak-Mayıs 2025 dönemine bakıldığında listenin yarısının satışları geçen yıla göre düşerken, yarısının satışlarında artış gerçekleşmiş.

En çok SUV modeller revaçta

Pazarın ağırlıklı olarak yine büyük bir kısmını vergi oranı düşük modeller oluşturdu. A, B ve C segmenti otomobiller pazarın yüzde 81’lik kısmını sırtladı. Tabi en büyük pay C segmenti araçlardan geldi. 214 bin 825 otomobilin satıldığı C segmentinde pazar payı yüzde 54,5’e ulaştı. B segmenti otomobillerin payı ise 103 bin 339 adetle yüzde 26,2 paya sahip oldu. Fakat ilk 5 ayda A ve B segmentinde geçen yıla göre küçülme gerçekleşirken, C, D ve E segmentleri büyüdü. Gövde tipinde de hiç kuşkusuz pazarın gerçek sahipleri SUV modeller oldu. Pazardan yüzde 61,7 pay alan SUV modeller toplamda 243 bin 122 adetlik satışa ulaştı. SUV’leri her ne kadar kan kaybetse de yüzde 22,3 pay ve 88 bin adetle sedan araçlar takip etti. Hemen onun peşinde de yüzde 15 pay ve 59 bin 238 adetle H/B otomobiller var.

Elektrikli otomobil satışları hız kesmiyor

Düşük ÖTV dilimine girmesiyle dikkat çeken elektrikli araçlarda da voltaj her geçen gün artıyor. 1.9 milyon lira sınırına kadar giren araçların sayısında artış hız kesmezken bu adetlere de yansıyor. Özellikle 160 kw güç seviyesinde ve altında yer alan bu modellerin satışları yüzde 79 arttı. Pazardan aldıkları pay ise yüzde 12,7’ye çıktı. 160 kw üstü elektrikli otomobillere de talep oldukça yüksek. Burada satışlar yüzde 213,2 yükseldi. Pazardaki pay ise yüzde 2,5 seviyesinde oldu. Benzinli otomobil satışları 189 bin 676 ile yüzde 48,1 pay, hibrit otomobil satışları 109 bin 398 ile yüzde 27,7 pay, elektrikli otomobil satışları 59 bin 848 ile yüzde 15,2 pay, dizel otomobil satışları 32 bin 960 ile yüzde 8,4 pay ve otogazlı otomobil satışları 2 bin 445 adetle yüzde 0,6 pay aldı.