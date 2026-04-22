Milyar dolarlık yatırımlara rağmen geri adım: Otomotiv devleri elektriklide frene bastı

Küresel otomotiv sektörü elektrikli dönüşümde rota güncelliyor. General Motors’un milyarlarca dolarlık yatırım planını içten yanmalı modellere kaydırması ve elektrikli pickup projelerini ertelemesi, “elektrikli geçiş yavaşlıyor mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Küresel otomotiv endüstrisinde son yılların en güçlü söylemi olan “tam elektrikli dönüşüm” hedefi, yerini daha temkinli bir stratejiye bırakıyor. Bu değişimin en somut adımlarından biri ise ABD’li üretici General Motors’tan geldi. Şirket, daha önce elektrikli araç üretimi için planladığı yatırımların bir bölümünü yeniden düzenleyerek yaklaşık 4 milyar dolarlık kaynağı benzinli SUV ve pickup üretimini artırmaya yönlendirdi. Bu kapsamda bazı üretim tesislerinin elektrikli modeller yerine içten yanmalı araçlara tahsis edilmesi dikkat çekti.

Elektrikli pickup projelerinde erteleme kararı

Strateji değişiminin bir diğer ayağını ise elektrikli pickup projeleri oluşturuyor. Sektör kaynaklarına göre Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV ve Cadillac Escalade IQ gibi modellerin yeni nesil projelerinde erteleme kararı alındı. Bu kararın arkasında, elektrikli araçlara olan talebin beklenen hızda artmaması ve yüksek üretim maliyetleri öne çıkıyor.

Talep dengesi değişiyor

Elektrikli araçlara yönelik ilgi sürse de büyüme hızındaki yavaşlama, üreticileri daha dengeli bir ürün gamına yöneltiyor. Özellikle SUV ve pickup segmentinde güçlü talebin devam etmesi, şirketlerin kârlı içten yanmalı modellere yeniden ağırlık vermesine neden oluyor. Öte yandan;

Batarya maliyetlerinin yüksek seyretmesi

Teşviklerin kademeli olarak azalması

Altyapı yatırımlarındaki belirsizlik

gibi unsurlar da elektrikli dönüşümün hızını aşağı çekiyor.

Sektör genelinde yeni dönem sinyali

Yaşanan gelişmeler yalnızca tek bir üreticiyle sınırlı değil. Birçok otomotiv markası, daha önce açıkladığı iddialı elektrikli hedefleri revize ederken, hibrit ve içten yanmalı modelleri yeniden stratejik konuma alıyor. Uzmanlara göre sektör, tam elektrikli dönüşümden vazgeçmiş değil ancak daha uzun vadeye yayılan bir geçiş sürecine hazırlanıyor.

Geçiş erteleniyor, yön değişmiyor

Ortaya çıkan tablo, otomotiv devlerinin elektrikli araçlardan geri adım attığından ziyade, değişen pazar koşullarına göre pozisyon aldığını gösteriyor. Milyar dolarlık yatırımların yön değiştirmesi, kısa vadede “tek çözüm elektrikli” yaklaşımının yerini çoklu güç ünitesi stratejisine bıraktığını ortaya koyuyor.