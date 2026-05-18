BMW 1 Serisi’nde voltaj artıyor arkadan itişe geçiyor

BMW, yeni nesil 1 Serisi ile köklerine dönmeye hazırlanıyor. Markanın tamamen elektrikli altyapı üzerinde geliştirdiği yeni 1 Serisi’nin arkadan itişli yapıya kavuşacağı ve 322 HP’ye kadar güç sunacağı belirtiliyor. Premium hatchback sınıfında dengeleri değiştirmesi beklenen modelin 2027-2028 döneminde yollara çıkması öngörülüyor.

BMW, kompakt hatchback modeli 1 Serisi’ni elektrikli dönüşüm kapsamında tamamen yeniden şekillendiriyor. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre yeni nesil model, markanın Neue Klasse platformu üzerine geliştirilecek ve bugüne kadar kullanılan önden çekişli mimariden vazgeçilerek yeniden arkadan itişli karaktere dönecek. BMW’nin özellikle sürüş dinamikleri konusunda markanın DNA’sına daha yakın bir yapı hedeflediği ifade ediliyor.

322 HP’lik elektrikli hot hatch geliyor

Yeni elektrikli 1 Serisi’nin performans versiyonunda yaklaşık 322 HP güç üreten çift motorlu bir sistemin kullanılacağı konuşuluyor. Standart versiyonlarda ise tek motorlu arkadan itişli yapı öne çıkacak. Böylece model, yalnızca verimlilik odaklı değil aynı zamanda sürüş keyfi sunan bir elektrikli hatchback olarak konumlandırılacak. BMW’nin yeni nesil elektrik motorları sayesinde önden çekişli EV düzenine tamamen veda etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Neue klasse platformu

Yeni modelin temelinde BMW’nin yeni nesil Neue Klasse mimarisi yer alacak. 800 volt elektrik altyapısına sahip platform; hızlı şarj, yüksek verimlilik, uzun menzil ve güçlü performans sunmayı hedefliyor. Ayrıca BMW’nin yeni silindirik batarya hücreleriyle enerji yoğunluğunu ciddi ölçüde artırması bekleniyor.

BMW, rakiplerinin tersine kompakt sınıfta kalıyor

Premium markalar küçük hatchback sınıfından çekilmeye hazırlanırken BMW farklı bir strateji izliyor. Mercedes-Benz A-Serisi’ni sonlandırmaya hazırlanırken, BMW ise 1 Serisi’nin marka için hâlâ kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. BMW yöneticileri özellikle Avrupa pazarında 1 Serisi’nin yüksek satış payına sahip olduğunu ve genç kullanıcı kitlesine ulaşmak açısından önemli rol oynadığını belirtiyor.

Otomobil tutkunları RWD geri dönüşünden memnun

Otomobil topluluklarında da arkadan itişli 1 Serisi fikri büyük heyecan yarattı. Reddit kullanıcıları özellikle eski nesil arkadan itişli BMW 1 Serisi modellerinin sürüş karakterine dönüş ihtimalini olumlu karşılıyor. Bazı kullanıcılar yeni modeli “elektrikli Golf GTI alternatifi” olarak yorumlarken, fiyat tarafında premium seviyenin korunacağı beklentisi öne çıkıyor.

Çıkış tarihi ne zaman?

Yeni nesil elektrikli BMW 1 Serisi’nin 2027 veya 2028 yılında tanıtılması bekleniyor. Modelin içten yanmalı versiyonlarla birlikte bir süre daha paralel şekilde satışta kalabileceği ifade ediliyor.