Otomotiv sektörü üretim, satış ve ihracat tarafında kan kaybetmeye devam ediyor. Daralmanın önüne geçmeye çalışan markalar ise satış kampanyaların yanı sıra birbirinden farklı modelleri pazara sunuyor. Geçen hafta her neredeyse her segmentte yeni bir otomobil pazara sunuldu. Renault yeni Kadjar’ı, Hyundai Elantra’yı, BMW 1 Serisi’ni Ford Courier’i yenilerken, yeni DS 3 Crossback, Mercedes-Benz ise A Serisi sedanı Türkiye’de ilk kez yola çıkarttı.

Türk otomotiv sektörü zor bir yıl geçiriyor. Üretim, iç pazar ve ihracat tarafında rakamlar hiç de iç açıcı değil. OSD verilerine göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 11 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 625 bin 946 adet, otomobil üretimi ise 418 bin 626 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet seviyesinde kaldı. Otomobil pazarı da yüzde 49 oranında azalarak 120 bin 354 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı. Bu yıl iç pazardan alınan yarayı en aza indirmeye çalışan markalar ise kampanyaların yanı sıra birbirinden farklı modelleri yola çıkarıyor. Hem lüks hem de orta sınıfta 5 farklı model bu hafta satışa sunuldu.

DS 3 CROSSBACK

İlk müjde ise Fransız üretici DS markasından geldi. DS 3 modelini ‘Crossback’ ismiyle yerden yükselten marka, tasarım anlayışıyla dikkat çekiyor. Önde detaylı bir şekilde biçimlendirilmiş ızgara, DS E-Tense konsept otomobilinden esinlenilen LED gündüz farları ve kapsamlı teknolojik özellikleri sergilerken karizmatik bir duruş ortaya koyabilmiş. Aracın 10 gövde rengi ve 10 jant seçeneği sunulmuş. Ayrıca DS 3 Crossback ile ailede kapı kolları ilk kez gizlendi. Aracın bastille, performance line, rivoli ve opera olmak üzere 4 farklı versiyonu bulunuyor. La premiere ise özel seri olarak tüketicinin karşısına çıkıyor.

İÇ MEKANA ZAMAN HARCANMIŞ

Aracın iç mekânında bol bol alcantara ve nappa deri malzemeler kullanılmış. Yolcu bölmesi, çeşitli depolama seçenekleri, kablosuz cep telefonu şarj noktası, bardak tutacakları ve kayar bir kol dayanağı sunuyor. Aracın bagaj hacmi ise 350 litre. Araçta 1.2 litrelik benzinli motor görev yapıyor. Yıl sonuna doğru dizel versiyon pazarda boy gösterecek. Aynı puretech adı verilen benzinli ünitenin 130 ve 155 beygirlik versiyonları bulunuyor. DS 3 Crossback’in başlangıç fiyatı ise 250 bin lira olarak belirlenmiş.

MERCEDES-BENZ A SERİSİ SEDAN

İkinci havadis ise Türkiye’nin en çok satan premium markası Mercedes-Benz’den geldi. Kompakt sınıftaki ilk sedan otomobilini sunan marka, A Serisi sedanı tanıttı. Markanın 2019 yılındaki toplam satışlarından yüzde 10 pay alması beklenen yeni model, bir dizi özellikle birlikte geldi. Yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motorlar, S-Serisi’nden transfer edilen sürüş destek sistemlerinin de katkısıyla yüksek güvenlik seviyesi, sezgisel kullanıma imkân tanıyan ve öğrenme yeteneğine sahip MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi bu niteliklerden bazılarını oluşturuyor. Mercedes-Benz modellerinin tasarım diline sadık bir görünüm sergileyen A Serisi sedan kısa ön ve arka uzantılarının da katkısıyla, dinamik, sportif karakterli bir kompakt sedan gövde oranlarını sunuyor.

420 LİTRELİK BAGAJI VAR

Markanın karakteristik tasarım unsurlarından biri olan uzun motor kaputunu ince tasarımlı farlar ve yine markanın karakteristik ön ızgarası tamamlamış. Geniş bir yaşam alanı ve 420 litrelik bagaja sahip modelin iç mekanı oldukça cömert. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi sedan, biri dizel ve diğeri benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle donatılıyor. Benzinli cephesinde 163 BG (120 kW) ve 250 Nm tork üreten ve çift kavramalı 7G-DCT ile kombine edilen A 200 devreye giriyor. Dizelde ise 116 BG (85 kW) ve 260 Nm tork üreten motor ve çift kavramalı 7G-DCT ile donatılan A 180 d sunuluyor. A-Serisi sedan, benzinli ve dizel motor seçenekleri ile 246 bin 100 liralık fiyat etiketine sahip.

RENAULT KADJAR’A YÜZ NAKLİ

Fransız üretici Renault’nun SUV modeli Kadjar yeni yüzüne kavuştu. Yeni tasarımıyla daha dinamik bir şekle kavuşan Kadjar, Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyelerine sahip. Aracın başlangıç fiyatı ise 158 bin 250 TL’den olarak belirlenmiş. Yenilenen Kadjar, geleneksel SUV tasarımına sadık kalırken, dinamik ve modern hatlarıyla daha şık bir görünüme kavuşuyor. Araçta konfor, kalite ve ergonomik tasarım ön planda tutulurken, yeniden tasarlanan iç mekan ile daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor.

YENİ 1.3 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

Yakıt verimliliği ve performans odaklı yeni çevreci 1.3 TCe benzinli motor, Renault ürün gamında ilk kez girdi. 140 beygirlik (manuel/EDC) ve 160 beygirlik (EDC) olarak üç farklı versiyona sahip bu yeni nesil motor, ittifak ve partneri Daimler ile geliştirildi. Dizel versiyon ise 5 beygir güçlendi. Gösterge panelinin orta kısmında yer alan 7 inçlik yeni dokunmatik multimedya ekran, daha yüksek parlaklığa ve hassasiyete sahip. Yeni Kadjar, daha çekici ve modern tasarımı ile Türkiye’de otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. C şeklindeki LED farlar, Yeni Kadjar’ın yüksek teknolojik görünümüne katkı sağlarken; yeni krom ızgara, yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponlar, yeni tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Kadjar, 527 litre ile kendi segmentinde en geniş bagaj hacmine sahip modeller arasında yer alıyor.

HYUNDAİ ELANTRA EVRİM GEÇİRDİ

Hyundai’nin ilk C segmenti modeli olan Elantra, evrim geçirdi. Geçtiğimiz yılın sonunda makyajlanan Elantra, Türkiye pazarına girdi. Yeni nesil basamaklı ızgara, aracı eskisinden daha geniş göstermiş. LED farları ve aynı şekilde çekik bir gözü andıran LED stoplarıyla da son derece ilgi çekici bir duruş sergiliyor. Gösterge paneli de sürücüye anlık olarak bilgilerin akışını en iyi şekilde sağlarken aynı zamanda modernizasyon anlamında da farklı bir dokunuş olarak öne çıkıyor. Kokpitin orta ve alt kısımları da oldukça kullanışlı.

SADECE BENZİNLİ MOTORLA GELDİ

Rahat koltuklar, daha şık döşemeler ve kullanışlı hale getirilen butonlarıyla beraber Yeni Elantra artık çok daha estetik bir ambiyansa kavuştu. Sadece atmosferik beslemeli 1.6 litrelik benzinli motor, 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla sunulan Elantra, 127 beygir güç üretiyor. Maksimum olarak da 200 km/s hız yapabilen Elantra, otomatik şanzımanıyla 100 km’de ortalama olarak 6.7 litre yakıt tüketiyor. Dört farklı donanım paketiyle satışa sunulan Hyundai Elantra’nın başlangıç fiyatı, hurda indirimi de eklendiğinde 108 bin 500 TL’den başlıyor.

BMW 1 SERİSİ ARTIK TEK BÖBREKLİ

BMW, kompakt sınıftaki en sportif temsilcisi Yeni BMW 1 Serisi’ni gün yüzüne çıkardı. Üçüncü nesli ile çok daha sportif bir görünüme kavuşan yeni BMW 1 Serisi, markanın yeni tasarım anlayışı çerçevesinde şekillendirildi. BMW’nin ikonik böbrek tasarımlı ön ızgarası da BMW tarihinde ilk kez bir modelde birleşiyor. Yeni 1 Serisi’nde çok daha büyük ve tek bir parça gibi algılanacak şekilde tasarlanan ön ızgara, BMW’nin yeni tasarım yorumunu yansıtıyor. İç mekân kalitesini en üst seviyeye çıkaran Yeni BMW 1 Serisi’nde, ilk kez elektrikli panoramik tavan seçeneği de sunuluyor. BMW 1 Serisi’nde Premium Line, Sport Line ve M Sport olmak üzere üç farklı donanım seçeneği yer alıyor. Yeni BMW 1 Serisi Türkiye’ye biri benzinli diğer dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile gelecek. Aracın 300 beygirlik versiyonu da bulunuyor.

YENİ FORD TRANSİT CONNECT VE COURİER

Yeni Ford Tourneo & Transit Connect, yeni nesil EcoBlue motoru ile artık daha çevreci ve verimli bir hale geldi. Ayrıca, 8 ileri otomatik şanzımanı, start/stop sistemi kablosuz şarj ünitesi, SYNC3 ve 6″ dokunmatik ekranı, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Aktif Park Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Sınırlandırma Sistemi (ISA), Çarpışma Önleme Yardımcısı ve HID Bi-Xenon & Gündüz Yanan LED farları ve Transit Connect’te standart olarak sunulan geri görüş kamerası gibi bir çok etkileyici ve yeni özellikleriyle konfor, teknoloji ve performans limitlerini değiştiriyor. Yenilenen yüzü, ön tampon ve ızgarası ile dinamik bir görünüme kavuşan ve tasarımı ile sınıfında öne çıkan Yeni Ford Transit Connect, 1,5 litre 100PS ve çevre dostu Euro 6 emisyon seviyesine sahip dizel motoruyla müşterilerin beklediği gücü sağlıyor. Akıllı Cihaz İstasyonu ile akıllı telefonlar şarj edilirken aynı zamanda navigasyon cihazı olarak da kullanılabiliyor. SYNC ile yenilikçi teknolojileri kullanıcılarına sunan Transit Connect 3 yıl sınırsız kilometre garantisi ile segmentinde ilk ve tek olma özelliğini koruyor.

YÜKSELEN TREND SUV SEGMENTİ

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş “SUV Segmenti son dönemde Türkiye’de yükselen bir trende sahip. 2015 yılında toplam pazardan aldığı pay yüzde 15 olan SUV segmenti, 2018 yılını yüzde 22 pay ile tamamladı. Geçtiğimiz yıl 106 bin 672 adet satışın gerçekleştiği SUV segmentinden en yüksek payı, 72 bin 308 satış adedi ve yüzde 68 ile C-SUV alt segmenti alıyor. Bu segmente ait Renault Kadjar, yenilenen tasarım ve özellikleri ile segmentteki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Yeni Kadjar ile segmentte daha üst sıraları hedefliyoruz” dedi.

SATIŞA SUNDUĞUMUZ İLK MODEL

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker “Elantra modelimiz bizim için de çok anlamlı bir yere sahip. Hyundai Assan’ın Türkiye’de satışa sunduğu ilk modellerden biri olan Elantra, ülkemizde 29 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen oldukça beğenilen bir modelimiz. Bugüne kadar 11 milyondan fazla satış başarısı gerçekleştiren modelimizle biz de ülkemizde sedan segmentine katkıda bulunacağız. Özellikle kalabalık aileler ve sedan modellerden hoşlanan tüketiciler için benzinli motorumuzla ön plana çıkacağız” açıklamasını yaptı.

SATIŞLARIN YÜZDE 10’U A SERİSİ SEDAN OLACAK

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan “A-Serisi ile Mercedes-Benz konforu ve teknolojisini daha ulaşabilir seviyeye taşıyarak her yaşı içine alan, kendimize özgü bir jenerasyonu oluşturduk. A-Serisi, en son teknolojisini sedan konforu ile buluşturuyor. Sedan araçlar Türkiye pazarında geniş bir hacme sahip. Biz de kompakt sınıftaki ilk sedan modelimiz yeni A-Serisi sedan ile premium otomobil segmentindeki liderliğimizi güçlendirerek korumayı hedefliyoruz. Haziran ayı itibarıyla satışa sunduğumuz Yeni A-Serisi sedanın 2019 yılı satışlarımızın en az %10’luk dilimini oluşturmasını bekliyoruz” diye konuştu.

‘EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KONFOR VE PERFORMANS’

DS Automobiles Türkiye Genel Müdür’ü İbrahim Anaç “Müşterilerimizde heyecan uyandıran otomobiller tasarlama ilkesiyle ilerliyor, bunun mükemmel bir örneği olarak DS 3 Crossback’i sunuyoruz. Otomobil dağıtımına yönelik modern yaklaşımımız, müşterileri DS Store’lar aracılığıyla dijital sürecin merkezine yerleştiriyor. DS 3 Crossback’in direksiyonuna geçtiğiniz anda, bir otomobilin sizi hala ne kadar şaşırtabileceğini ve sürücülere bu kategoride eşi görülmemiş yeni bir konfor ve performans düzeyi getirebileceğini fark etmenizi umuyorum” ifadelerini kullandı.

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