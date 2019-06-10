Yeni BMW 1 Serisi’ni gün yüzüne çıktı. BMW’nin ikonik böbrek tasarımlı ön ızgarası da BMW tarihinde ilk kez bir modelde birleşiyor.

BMW, kompakt sınıftaki en sportif temsilcisi Yeni BMW 1 Serisi’ni gün yüzüne çıkardı. Üçüncü nesli ile çok daha sportif bir görünüme kavuşan yeni BMW 1 Serisi, markanın yeni tasarım anlayışı çerçevesinde şekillendirildi. Bugüne kadar 1.3 milyon adetten fazla üretilen BMW 1 Serisi, yeni jenerasyonu ile yakaladığı bu başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.

BAGAJ HACMİ 20 LİTRE ARTTI

Yeni BMW 1 Serisi, öncüsünden beş milimetre daha kısa olmasına rağmen 34 milimetre daha geniş. Ve 13 milimetre daha yüksek tasarlandı. Arka koltuktaki yolcular için diz mesafesi 33 milimetre baş mesafesi ise 19 milimetre arttı. Bagaj bölümüne artık çok daha kolay bir şekilde erişim sağlanırken, hacmi de 20 litre artışla 380 litreye ulaştı. Elektrikli bagaj kapağına da ilk kez opsiyonel donanımlar arasında yer verilmiş. BMW 1 Serisi’nin arka koltukları yatırıldığı takdirde bagaj hacmi 1.200 litreye kadar çıkıyor.

TARİHTE BİR İLK

BMW’nin ikonik böbrek tasarımlı ön ızgarası da BMW tarihinde ilk kez bir modelde birleşiyor. Yeni 1 Serisi’nde çok daha büyük ve tek bir parça gibi algılanacak şekilde tasarlanan ön ızgara, BMW’nin yeni tasarım yorumunu yansıtıyor. Yepyeni BMW 1 Serisi’nin köpekbalığı burnu, yükselen omuz çizgisi ve geleneksel Hofmeister kıvrımının C sütununda yükselen ince pencere grafiği dikkat çekiyor. Az sayıda net ve hassas çizgiler, cesurca oyulmuş yüzeyler, Yeni 1 Serisi’ne atletik bir görünüm kazandırıyor.

CESUR TASARIMLA GELDİ

Yeni BMW 1 Serisi’nin arka tasarımının belirleyici unsurlarından biri olan şişkin çamurluklar, araca yolda etkili bir duruş sağlarken aynı zamanda çarpıcı bir omuz çizgisi yaratıyor. Geniş, iki parçalı arka lambalar, ince formları ve geriye dönük görünümleri ile oldukça modern bir görünüm sunuyor. Opsiyonel tam LED arka lambalar, yandan çarpıcı şekilde uzanarak tek bir ince ışık elemanı halinde ‘L’ formlu tasarımına yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Ayrıca göz alıcı egzoz çıkışları da arka bölümün sportif görünümüne katkı sağlayan önemli detaylar olarak öne çıkıyor.

GELİŞMİŞ İÇ MEKAN

İç mekân kalitesini en üst seviyeye çıkaran Yeni BMW 1 Serisi’nde, ilk kez elektrikli panoramik tavan seçeneği de sunuluyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve yenilikçi detayların buluştuğu geniş iç mekâna ferahlık hissi katan panoramik cam tavanın yanı sıra, arkadan aydınlatmalı trim şeritleri de Yeni BMW 1 Serisi’nin premium hissini artırıyor. LED aydınlatmalar, altı farklı renk seçeneği ile yarı saydam efektler oluşturarak iç mekândaki atmosferi değiştirmeye yardımcı oluyor. BMW İşletim Sistemi 7.0’ı temel alan ve isteğe bağlı olarak sunulduğu bilgi-eğlence sistemi hem direksiyon arkasındaki hem de konsol üzerindeki 10.25 inç boyutundaki iki dijital ekranla birlikte sesle ya da el hareketleri ile kontrol edilebiliyor.

7 İLERİ ŞANZIMAN DİZEL VE BENZİNLİ SEÇENEK

BMW 1 Serisi’nde Premium Line, Sport Line ve M Sport olmak üzere üç farklı donanım seçeneği yer alıyor. Yeni BMW 1 Serisi Türkiye’ye biri benzinli diğer dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile gelecek. BMW EfficientDynamics ailesinin en son üyesi olan bu verimli motorların ilkini 115 bg gücündeki 116d oluşturuyor. 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği ise 140 bg güç üretiyor. Yeni BMW 116d ve BMW 118i Türkiye’de standart olarak son teknoloji ürünü 7 ileri vitesli çift kavramalı Steptronic şanzıman ile tercih edilebilecek.

300 BEYGİRLİK VERSİYON SİPARİŞLE

2.0 litre 300 bg gücündeki motoru ile Yeni BMW 1 Serisi’nin en güçlü versiyonunu oluşturan, xDrive dört tekerlekten çekiş sistemine sahip M135i ise özel sipariş üzerine Türkiye’ye gelecek. BMW Group tarafından geliştirilen en güçlü 4 silindirli benzinli motora sahip olan BMW M135i, 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyor. Ayrıca standart süspansiyon sisteminde 10 mm daha alçak tasarlanan BMW M Sport süspansiyon da Yeni BMW 1 Serisi’nde tercih edilebilecek.

GENİŞ GÜVENLİK PAKETİ

Yenilikçi sürüş destek sistemleri yeni BMW 1 Serisi ile kompakt sınıfta ilk kez sunuluyor. Radar ve ultrasonik sensörler tarafından toplanan kamera görüntüleri ve veriler, aracın çevresini izlemek ve sürücüyü tehlikelere karşı uyarmak veya doğru frenleme ve yönlendirme ile kaza riskini en aza indirmek için kullanılıyor. Standart donanım kapsamında yer alacak güvenlik sistemi, sürücüyü bisikletlilerin mevcudiyeti konusunda uyarıyor. Şehir içinde fren fonksiyonlu çarpışma ve yaya uyarı sistemini de içeriyor. Ayrıca 70 ila 210 km / s arasında çalışan aktif şerit dönüşlerine sahip Şerit Ayrılma Uyarısı da Yeni 1 Serisi’nin öne çıkan özelliklerinden bir diğerini oluşturuyor. Opsiyonel olarak sunulan Aktif Hız Sabitleme Sistemi Denetimi, saatte 160 km/s hıza kadar kullanılabiliyor. Ayrıca Şerit Değiştirme Uyarı sistemini de içeren Sürüş Asistanı, arka çarpışma uyarısı ve çapraz trafik uyarısı özelliklerine de sahip.

PARK YARDIMI STANDART

Yeni BMW 1 Serisi’nde Park Mesafe Kontrolü (PDC), arka görüş kamerası ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını sağlayan Park Asistanı da standart donanım kapsamında yer alacak. Ayrıca ilk kez Yeni BMW 3 Serisi’nde tanıtılan ‘Geri Gidiş Asistanı’ da Yeni BMW 1 Serisi’nin standart olarak sunulacak.