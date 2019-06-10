Nissan Türkiye Genel Müdür’ü Sinan Özkök, Nissan Hindistan Başkanı olarak görevlendirildi. Son görevi Citroen Genel Müdürü olan Emre Doğueri ise Nissan Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

Nissan, 10 Haziran 2019 itibariyle Türkiye’deki satış operasyonlarını gerçekleştiren Nissan Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Emre Doğueri’yi atadığını açıkladı. İstanbul’da görev yapacak olan Doğueri, Nissan’ın Türkiye’deki operasyonlarının yanı sıra, Kuzey Afrika ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden sorumlu olacak.

ÖZKÖK NİSSAN HİNDİSTAN BAŞKANI OLDU

Emre Doğueri, görevi Sinan Özkök’ten devralırken, Özkök ise Hindistan operasyonlarını yürütmek üzere Nissan Başkanlığı’na atandı. Hindistan, 4 milyon adetten fazla sektör hacmi ile Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinin en büyük pazarı. Renault ortaklığındaki İttifak ile Nissan’ın Hindistan’da ayrıca yıllık 480 bin otomobil kapasiteli bir de fabrikası bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye’de Nissan’a liderlik eden Sinan Özkök, pazarda güçlü bir büyüme gerçekleştirmişti. Nissan SUV modelleri olan Qashqai ve X-Trail, halen Türkiye’de segment liderliğini elinde bulunduruyor. Emre Doğueri ise son olarak Citroen Türkiye’nin ülke operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.