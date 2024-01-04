Stellantis Türkiye’nin direksiyonuna Anaç geçti

Stellantis toplamda 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA) Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini 2022 yılından bu yana devam ettiren İbrahim Anaç, Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı oldu.

Stellantis atamaları devam ediyor. 5 yıl boyunca Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2022 yılında Stellantis’in dünya çapındaki 6 büyük bölgesinden bir tanesi olan, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA Chief Operating Officer) Samir Cherfan’a bağlı olarak Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilen İbrahim Anaç, Stellantis Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı oldu. Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü’nden Türkiye Ülke Başkanlığı’na uzanan yaklaşık 1.5 yıllık süreç içerisinde Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı göreviyle önemli deneyimler elde eden Anaç, yeni görevine ise 1 Ocak itibarıyla başladı.

OLIVIER CORNUAILLE ORTADOĞU VE

AFRİKA PAZARLAMASINDAN SORUMLU OLACAK

Stellantis Türkiye Ülke Başkanı olarak geçtiğimiz 5 yıl boyunca başarılı işlere imza atan Olivier Cornuaille ise görev süresinin dolmasıyla Stellantis’in Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA Chief Operating Officer) Samir Cherfan’a bağlı olarak tüm markaların Satış ve Pazarlama Operasyonlarından sorumlu olacak. Son 5 senede çok önemli değişimleri, çok güçlü ve yetenekli bir ekiple yürüttüğünün altını çizerek teşekkürlerini ileten Olivier Cornuaille, “Stellantis ekibinin ve Türkiye’deki operasyonların liderliğini, işimizi ve ortaklarımızı çok iyi tanıyan İbrahim Anaç’a devretmekten mutluluk ve gurur duyuyorum. İbrahim Anaç, 1,5 yıl boyunca başarıyla üstlendiği bölge liderliği görevinde zenginleştirdiği tecrübesi ile Stellantis Türkiye’ye geri dönüyor” açıklamasında bulundu.