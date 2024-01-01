Avrupa dönüşürken biz bakacağız

Otomotiv sektöründe 2024 daha zorlu bir sene olacak. Bu yılın yok satışları gelecek sene mumla aranacak. Aynı zamanda ihracat pazarlarında da zorluklar ortaya çıkacak.

Otomotiv sektöründe 2024 daha zorlu bir sene olacak. Bu yılın yok satışları gelecek sene mumla aranacak. Aynı zamanda ihracat pazarlarında da zorluklar ortaya çıkacak. Avrupa elektrikli dönüşüm için düğmeye basarken, Türkiye’de hala içten yanmalı modellerin üretimiyle tren çoktan kaçacak. Bu süreçte görünen o ki AB’ye ihracat hız kesecek. 2024 yılını değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu: “2024 yılının enflasyon, düşük büyüme beklentileri, sıkılaştırılmış para politikaları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle küresel ekonomi için zorlu bir yıl olacağını öngörüyoruz. OECD’nin Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, bu yılki yüzde 2,9’luk büyümenin ardından, küresel ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 2,7’ye düşmesi bekleniyor.”

BELİRSİZ VE ZORLU BİR 2024 BİZİ BEKLİYOR

Eroldu: “Otomotiv sektörü açısından değerlendirildiğinde, 2024 yılının oldukça belirsiz ve zorlu bir dönemi işaret ettiğini söylemek mümkün. Gelecek yıl için, ötelenen tüketici talebinin pazara olumlu etkisi beklense de artan araç fiyatları, tüketici güvenindeki değişiklikler, elektrifikasyona geçiş zorlukları ve küresel ekonomik hareketlilik gibi değişkenler, pazar beklentilerini temkinli ve belirsiz bir hale getiriyor. Küresel tahminlere göre 2024 yılında küresel otomotiv pazarının yüzde 4 oranında artması bekleniyor. En önemli ihraç pazarımız olan AB için de benzer senaryoların çalıştığını söylemek mümkün. Bölgede pandemi sonrası araç satışlarının artış göstermesine rağmen, bu sene araç satışlarının 2019 yılının yaklaşık yüzde 20 gerisinde kalması bekleniyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) tahminlerine göre 2024 yılında pazarın yalnızca yüzde 2,5 artacağı, bunun yanı sıra pazarda elektrikli araçların payının keskin bir şekilde artacağı öngörülüyor. 2024 yılında küresel otomotiv pazarının pandemi öncesi dönemi yakalayacağına dair tahminlere rağmen, AB pazarının bu hedefe ulaşmasının kısa-orta vadede olası olmadığı gözlemlenmektedir. İç pazarda bilindiği gibi olumlu geçen bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz ancak 2024 yılında ülkemiz ekonomisini soğutmaya yönelik politikaların gündemde olacağı dikkate alındığında pazarın yüzde 25’e varacak şekilde daralması söz konusu olabilecektir.”