İkinci elde fiyat limitimiz 1 milyon lira

Yılın ilk 11 ayında toplamda 3.7 milyon araç ilana çıktı. İlanlarda geçen yıla göre yüzde 7’lik bir artış oldu. Fakat son çeyrekte hem ilan sayılarında hem de fiyatlarda ciddi bir gerileme görüldü. Vavacars endeksine göre, en çok 500 bin ila 1 milyon lira arasındaki araçların daha hızlı sattığını paylaştı.

ALİ YILDIRIM

Yılın ilk 11 ayında toplamda 3.7 milyon araç ilana çıktı. İlanlarda geçen yıla göre yüzde 7’lik bir artış oldu. Fakat son çeyrekte hem ilan sayılarında hem de fiyatlarda ciddi bir gerileme görüldü. Vavacars endeksine göre, en çok 500 bin ila 1 milyon lira arasındaki araçların daha hızlı sattığını paylaştı. Uzun bir süredir yok satan satışlar son çeyrek öncesinde stok fazlasına dönmeye başladı. Araç bolluğu başlayınca ikinci elde de satışlar deyim yerindeyse bıçak gibi kesildi. Böylece sıfır fiyatın üzerine çıkan ikinci el araç fiyatları da artan bulunurlukla birlikte dizginlendi.

3.7 MİLYON ARAÇ İLANA ÇIKTI

ODMD’nin INDICATA verilerine göre, Türkiye’de Ocak-Kasım 2023 döneminde toplamda 3.7 milyondan fazla araç ilana çıktı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik bir artış gerçekleşti. Veriler iyi bir yıla işaret ederken, VavaCars da 2023 yılı boyunca 3.5 milyon aracın değerleneme yapıldığını paylaştı. VavaCars’ın online platformu üzerinden elde ettiği veriler ışığında en çok değerleme yapılan ilk 5 marka sıralamasında öne çıkanlar Renault, Volkswagen, Fiat, Opel ve Hyundai oldu. En çok değerlemesi yapılan bu markalar, aynı zamanda piyasanın belirleyicileri arasında yer alarak toplam satışın yarısından fazlasını (yüzde 51) oluşturdu. Fiyat aralıklarına bakıldığında ise 500 bin ile 1 milyon TL arasındaki araçların değerlemeleri ve satışları öne çıktı. Söz konusu fiyat aralığı, satılan toplam araçların yüzde 89’unu kapsadı.

EN ÇOK FİAT EGEA EL DEĞİŞTİRDİ

Hem en çok değerlemesi yapılan hem de en çok satılan modeller arasında Fiat Egea yine zirveye yerleşirken, onu sırasıyla Honda Civic, Renault Clio, Renault Megane ve Volkswagen Polo izledi. Söz konusu 5 model, toplam araç satışlarının yüzde 28’ini oluşturdu. INDICATA verileri de ağırlıklı olarak C segmenti modellerin daha hızlı satıldığını ortaya koydu. Burada da sırasıyla Fiat Egea Easy 1.3 dizel, Renault Megane Touch 1.5 dizel ve Honda Civic Elegane da 1.6 litrelik benzinli seçenekle ilk üçe yerleşti.

5 YAŞA KADAR İLANLAR ÇOĞUNLUKTA

VavaCars verilerine göre; 2020 ve 2021 model araçlar, ikinci elde en yoğun değerleme yapılan model yılları olurken, onları sırasıyla 2017, 2016 ve 2015 yıllarında üretilen araçlar takip etti. Değerlemelerin çoğunluğu genç araçlara odaklanırken, bunların yüzde 35’ini 40 bin kilometreye kadar olanlar, yüzde 88’ini ise 120 bin kilometreye kadar olanlar oluşturdu. Bu veriler, tüketicilerin daha genç ve daha az kullanılmış araçlara yönelmeye devam ettiğini gösterdi. Buna paralel olarak satılan araçların yüzde 32’sini 40 bin kilometre, yüzde 92’sini 120 bin kilometre altı araçlar oluşturdu. INDICATA verilerine göre de satılan araçların yaş kırılımının 0-5 yaş arasında olduğu gözlendi.

DİZEL HÂLÂ ZİRVEDE

Sıfır araç satışlarında tercihler mecburi olarak artık benzinli modellere kaymışken ikinci elde durum biraz daha farklı. Yeni modeller özellikle benzinli, hibrit ve elektrikli olarak pazarda yer almaya başlıyor. Fakat ikinci elde hala dizel araçların satış payları oldukça yüksek. INDICATA verilerine göre, listenin başında tercih edilen yakıt seçenekleri arasında dizeller var. Onu benzinli araçlar takip ederken, listenin üçüncü sırasında da LPG’li modellerin olması dikkat çekiyor. Elektrikli modellerin alım satımı ise şimdilik oldukça düşük.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Fiyat değişimleri de artan bulunurlukla birlikte hızla değişti. Sıfır fiyatın üzerinde çıkan etiketlere artık kimse bakmazken, bayiler bile liste fiyatlarının 200-300 bin lira altına inmeye başladı. Bu yüzden ikinci eldeki köpük de gitmeye devam ediyor. Satışların biraz daha dengeleneceği dikkat çekerken, satışlar hız kesti. 2023 Kasım ayı ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde -3,5 oranında düştüğü gözlemlendi. Toptan satış fiyatlardaki düşüş ise yüzde -2,5 oranında gerçekleşti.