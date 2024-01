Elektrikli araçla 30 bin kilometre yaptı

Elektrikli Nissan Ariya ile kutuplar aşılarak araçla 30 bin kilometreden fazla yol yapıldı. Böylece bir elektrikli araçla ilk kez kutuptan kutba geçilmiş oldu.

Elektrikli Nissan Ariya ile kutuplar aşılarak araçla 30 bin kilometreden fazla yol yapıldı. Böylece bir elektrikli araçla ilk kez kutuptan kutba geçilmiş oldu. Karı koca maceraperestler Chris ve Julie Ramsey, Antarktika’daki Güney Kutbuna yaptıkları tamamen elektrikli yolculuklarını tamamladılar. Donmuş Kuzey Buz Denizi’nde 1823 Manyetik Kuzey Kutbu’nda başlayan 10 aylık, 30.000 km’lik maceralarında Kuzey, Orta ve Güney Amerika’nın çeşitli arazilerini ve koşullarını geçtikten sonra gezegendeki en uzak kıtayı dikkatle geçerek Güney Kutbu’na ulaştılar. Bırakın bir elektrikli aracı, herhangi bir otomobil bile böyle bir yolculuğu ilk kez tamamlıyor.

STANDART OTOMOBİLLE YOLA ÇIKILDI

Uzun mesafeler ve zorlu arazi koşullarında, e-4ORCE dört tekerlekten çekiş sistemine sahip Nissan Ariya adlı tamamen elektrikli keşif aracı, aşırı sıcaklıklar ve yüksek rakımlarda en zorlu testlerden geçti. Güç aktarma organlarında ya da bataryasında herhangi bir değişiklik yapılmayan fabrika standardı araç, kutup hareketliliği uzmanları Arctic Trucks tarafından 39 inç BF Goodrich lastikleri takılabilecek şekilde modifiye edildi.

GÜNEY KUTBU’NDA OLDUĞUMUZA İNANAMIYORUM

Chris ve Julie, Pole to Pole’u 2017 yılında Nissan LEAF ile Moğol Rallisi’ni tamamladıktan sonra planlamaya başladılar. 10.000 km’lik zorlu mücadelede ilk kez tamamen elektrikli bir araç kullanılmıştı. Bu tür destansı bir maceranın elektrikli araçlara ne kadar büyük bir ilgi yaratabileceğini ve geride bir şarj altyapısı mirası bırakabileceğini fark ettiler. Pole to Pole’un gerçek bir elektrikli araç macerası olduğunu düşündüler ve benzer düşünen ortaklarla işbirliği ve inovasyon taahhüdüyle bunu gerçeğe dönüştürdüler. Chris şu yorumu yaptı: “Güney Kutbu’nda olduğumuza inanamıyorum. Yıllarca süren planlamadan sonra gerçekmiş gibi hissetmiyorum. Elektrikli araçların inanılmaz yeteneklerine her zaman güvenim tamdı ve Nissan Ariya’mızın önüne çıkan her şeyin üstesinden geleceğini biliyordum. Ama beklediğimden çok daha zor oldu. Pole to Pole’un dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca insana ulaşmasından ve onları elektrikli araçları günlük yaşamlarında benimsemeye teşvik etmesinden gurur duyuyorum.”

BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI OLDU

Nissan Global Pazarlama, Marka ve Satıştan Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Allyson Witherspoon ise şunları söyledi: “Nissan’daki herkes adına Pole to Pole’u tamamladığınız için sizi kutluyorum. Hepimiz cesur ruhunuza ve elektrikli maceranın sınırlarını zorlama tutkunuza hayranız. Bu, takip edilmesi gereken olağanüstü bir yolculuk ve Nissan olarak bizim için bir gurur kaynağı oldu. Nissan’ın yenilikçi teknolojisinin, ister ofise ister Antarktika’ya yapılan bir yolculukta olsun, nasıl heyecan vermeye devam ettiğini gösterdi!”