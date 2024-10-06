Elektrikli Combo dizelden pahalıya geldi

Ticari tarafta içten yanmalı modellerde daha düşük bir vergi diliminin olmasıyla birlikte en pahalı Combo da ürün gamına dahil oldu. 1.7 milyon liralık fiyat etiketiyle satışa sunulan e-Combo’nun karşısında içten yanmalı versiyonların fiyatı 1.4 milyon liraya kadar çıkıyor.

Opel uzun bir süredir üzerinde çalıştığı elektrikli ticari modellerini Türkiye pazarına sunmaya başladı. Corsa, Mokka ve Astra’dan sonra marka şimdi de elektrikli Combo’yu satışa çıkardı. Aracın en büyük dezavantajı ise fiyatı oldu. Ticari tarafta içten yanmalı modellerde daha düşük bir vergi diliminin olmasıyla birlikte en pahalı Combo da ürün gamına dahil oldu. 1.7 milyon liralık fiyat etiketiyle satışa sunulan e-Combo’nun karşısında içten yanmalı versiyonların fiyatı 1.4 milyon liraya kadar çıkıyor. Türkiye’de tüketiciler maalesef içten yanmalıdan ucuz ise elektrikli araç tercih ediyor.

TEK ŞARJLA 346 KM

Yeni Combo Elektrik tek şarjla yaklaşık 346 km (WLTP ’ye göre) sessiz ve emisyonsuz bir yolculuk sağlarken, eco modda kullanıldığında şehiriçi menzili 458 km’ye kadar çıkıyor. 136 HP (100 kW) güç ve 270 Nm tork üreten elektrikli motora sahip yeni Combo Elektrik, 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Buna ek olarak sürücüler kişisel tercihlerine bağlı olarak Eco, Normal ve Power sürüş modları arasında seçim yapabiliyor. Yeni rejeneratif frenleme sistemi, direksiyonun arkasındaki kulakçıklar aracılığıyla üç farklı enerji geri kazanım seviyesinde (Hafif, Orta, Güçlü) ayarlanabiliyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 80

Aracın şarj edilmesi gerektiğinde ise 7,4kW’lık yerleşik şarj cihazı sayesinde bataryaya hızlı bir şekilde alternatif akım sağlanabiliyor. Ayrıca 100 kW DC hızlı şarj istasyonunda yaklaşık 30 dakikada batarya kapasitesi yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. Yeni Combo Elektrik, 18,0 kWh/100 km’lik ortalama enerji tüketimi (WLTP’ye göre) ile son derece verimli bir sürüş sunuyor.