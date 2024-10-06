Ek vergi de satışları durduramadı SUV’da liderliğe gazladı

Çinli otomobil üreticilerine gelen ek vergilere rağmen Chery satışlarda gaza basmaya devam etti. Marka daha ikinci yılını doldurmadan önce yerli modelleri geçti sonra da SUV’de liderliğe adını yazdırdı.

Türkiye’de Çinli otomobil markalarına getirilen ek verilere rağmen satışlar hız kesmeden devam ediyor. En son yatırım haberiyle gündeme gelen Chery de bu markalardan biri. Sadece SUV segmentinde Omoda 5 Pro, Tiggo7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro Max ile marka kısa sürede adını listenin ilk sıralarına yazdırdı. Kısa zaman için yerli markalarla da rekabete başlayan üretici, sunduğu fiyatıyla da dikkat çekiyor. Global pazarda eylül ayında 244 bin 534 adet, ilk 9 aylık dönemde ise 1 milyon 752 bin 793 adetlik satış performansını yakalayan Çinli otomotiv üreticisi, yüzde 39,9’luk büyüme oranını yakaladı.

9 AYDA 47 BİN 997 ADET SATTI

Mart 2023’te Türkiye pazarına giriş yapan Chery, sadece 3 modeliyle çok daha fazla modeli olan rakiplerinin önünde yer almayı başardı. İlk 9 ayda ulaştığı 47 bin 997 adetlik satış rakamıyla toplam pazarda 5’inci, binek araç pazarında ise 3’üncü sırada yer alan Chery, Türkiye SUV pazarının ise açık ara lideri oldu. Eylül ayında gerçekleştirdiği 3 bin 215 adetlik satışla SUV pazarında ilk sırada yer alan Chery, yüzde 8,2 pazar payına ulaştı. Marka, ilk 9 aylık dönemde ise 47 bin 997 adet satışa imza atarak SUV pazarında yüzde 12,8’lik payla liderlik koltuğuna oturdu. Markanın C-SUV segmentindeki modellerinden TIGGO 7 Pro ailesi, ilk 9 ayda ulaştığı 16 bin 976 adetlik satışla yüzde 7,2 pazar payı elde etti ve segmentinde 4’üncü sırada yer aldı. Chery’nin diğer C-SUV modeli OMODA 5 ailesi ise, aynı dönemde 11 bin 974 adetlik satış performansıyla yüzde 5,6 pay elde etti.

TIGGO 8’İN PAZAR PAYI YÜZDE 42’Yİ GEÇTİ

Markanın D-SUV segmentindeki yenilikçi modeli TIGGO 8 Pro ailesi de segmentindeki açık ara liderliğini sürdürdü. Eylül ayında 2 bin 199 adet satışla ilk sırada yer alan TIGGO 8 Pro model ailesi ilk 9 aylık süreçte ise toplamda ulaştığı 19 bin 47 adetlik satışla da yüzde 42,5 payla ilk sıradaki yerini daha da güçlendirmiş oldu.