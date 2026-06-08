Hafif ticari araç pazarı büyüdü: Yerli satışlar yüzde 14 arttı, ithal araçlar geriledi

Hafif ticari araç pazarı 2026’nın ilk beş ayında yüzde 1,9 büyürken, yerli üretim araç satışları yüzde 14,3 arttı. İthal hafif ticari araç satışları gerilerken, van segmenti pazarın büyümesinde lokomotif rol üstlendi. Yeni üretim yatırımlarıyla yerli payının daha da yükselmesi bekleniyor.

Türkiye otomotiv pazarı 2026 yılının ilk beş ayında daralma yaşarken, hafif ticari araç segmenti büyümesini sürdürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 96 bin 882 adede ulaştı. Aynı dönemde toplam otomotiv pazarı yüzde 7,4 küçülürken, hafif ticari araç segmenti pozitif ayrıştı. Söz konusu dönemde dikkat çeken en önemli gelişme ise yerli hafif ticari araç satışlarındaki yükseliş oldu. Yerli üretim hafif ticari araç satışları yüzde 14,3 artarken, ithal hafif ticari araç pazarı yüzde 1,2 daraldı.

Yerli hafif ticari araç satışları çift haneli büyüdü

2025 yılının ilk beş ayında 19 bin 440 adet olan yerli hafif ticari araç satışları, 2026’nın aynı döneminde 22 bin 224 adede yükseldi. Böylece yerli üretim tarafında çift haneli büyüme kaydedildi. Yerli üretimdeki yükselişte Türkiye’de üretilen ticari araç modellerinin artması ve üretim kapasitesindeki genişleme etkili oldu. Özellikle Nisan ayında gerçekleşen 5 bin 903 adetlik satış, yerli modeller açısından yılın en yüksek aylık performansı olarak kayıtlara geçti.

İthal araçlar liderliğini koruyor

Yerli üretimdeki artışa rağmen hafif ticari araç pazarında ithal modellerin ağırlığı devam ediyor. 2026 yılının ilk beş ayında satılan 96 bin 882 hafif ticari aracın 74 bin 658 adedi ithal modellerden oluştu. Böylece ithal araçların pazar payı yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti. Yerli araçların payı ise yüzde 23 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ithal araçların pazar payı yüzde 79,5 seviyesindeydi. Son veriler, ithal araçların hakimiyetini koruduğunu ancak yerli üretimin payını kademeli olarak artırmaya başladığını gösteriyor.

Van segmenti pazarın lokomotifi oldu

Hafif ticari araç pazarındaki büyümenin en büyük bölümünü van segmenti oluşturdu. 2025 yılının ilk beş ayında 71 bin 046 adet olan van satışları, 2026’nın aynı döneminde 74 bin 355 adede yükseldi. Böylece segment yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Van modellerinin toplam hafif ticari araç pazarı içerisindeki payı da yüzde 74,8’den yüzde 76,7’ye çıktı. Başka bir ifadeyle Türkiye’de satılan her dört hafif ticari araçtan üçü van segmentinde yer aldı.

Kamyonet ve minibüs segmentlerinde gerileme

Pazarın tüm alt segmentleri aynı performansı göstermedi. Kamyonet satışları 9 bin 593 adetten 8 bin 505 adede gerileyerek yüzde 11,3 düşüş kaydetti. Segmentin toplam pazar içindeki payı da yüzde 10,1’den yüzde 8,8’e indi. Minibüs segmentinde ise satışlar 7 bin 896 adetten 7 bin 543 adede geriledi. Böylece yıllık bazda yüzde 4,5’lik küçülme yaşandı. Pickup segmentinde önemli bir değişim görülmedi. Satışlar 6 bin 497 adetten 6 bin 448 adede gerileyerek yatay seyrini korudu.

Karavan satışlarında dikkat çeken artış

Adetsel olarak küçük kalmasına rağmen en yüksek büyüme oranı karavan segmentinde gerçekleşti. 2025 yılının ilk beş ayında yalnızca 7 adet olan karavan satışları, 2026’nın aynı döneminde 31 adede yükseldi. Böylece segment yüzde 342,9 büyüme kaydetti. Satış hacmi henüz düşük seviyede olsa da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte karavanlara olan ilginin arttığı görüldü.

Yeni üretim yatırımları yerli payını artırabilir

Sektörde gözler önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni üretim yatırımlarına çevrildi. Türkiye’de üretilecek yeni hafif ticari araç modelleri ve kapasite artışları, yerli üretimin pazardaki ağırlığını artırabilecek en önemli unsur olarak görülüyor. Yeni yatırımların devreye girmesiyle birlikte yerli üretimin toplam pazar içindeki payının yükselmesi ve ithal bağımlılığının kademeli olarak azalması bekleniyor. Özellikle hafif ticari araç segmenti, yeni üretim hamlelerinin etkisinin en hızlı hissedileceği alanlardan biri olarak öne çıkıyor.