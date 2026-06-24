Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 ödülünü Renault Clio kazandı

Türkiye otomotiv sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında 2026 yılının kazananı belli oldu. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyelerinin oylarıyla belirlenen yarışmada Renault Clio, en yüksek puanı alarak zirveye çıktı.

Türkiye otomotiv sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında 2026 yılının kazananı belli oldu. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyelerinin oylarıyla belirlenen yarışmada Renault Clio, en yüksek puanı alarak zirveye çıktı.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen organizasyonda, Türkiye pazarında satışa sunulan yeni modeller performans, tasarım, teknoloji, güvenlik, donanım ve fiyat-performans dengesi gibi birçok farklı kriter üzerinden değerlendirildi. Yapılan puanlama sonucunda Renault Clio 3.360 puan alarak “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” unvanını kazandı.

Finalde 7 model yarıştı

Yarışmanın ilk aşamasında Şubat 2025 ile Şubat 2026 arasında Türkiye’de satışa çıkan 33 yeni model jüri karşısına çıktı. Ön elemenin ardından en yüksek puanı alan yedi otomobil finale yükseldi.

Finale kalan modeller şunlar oldu:

• Renault Clio

• BMW iX3

• Togg T10F

• Mercedes-Benz CLA

• Citroën C5 Aircross

• Hyundai Inster

• BYD SEALION 7

Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan jüri, finalistleri kapsamlı test sürüşleri ve teknik değerlendirmeler sonrasında puanladı.

Renault Clio açık ara birinci oldu

Yarışmanın sonunda oluşan puan tablosu şöyle gerçekleşti:

Sıralama Model Puan

1 Renault Clio 3360

2 BMW iX3 2770

3 Togg T10F 2550

4 Mercedes-Benz CLA 2490

5 Citroën C5 Aircross 2190

6 Hyundai Inster 2000

7 BYD SEALION 7 1390

BMW iX3 üç farklı ödül aldı

Ana ödülün yanı sıra farklı kategorilerde de kazananlar açıklandı. BMW iX3 geceye damga vuran modellerden biri oldu.

Verilen ödüller şöyle sıralandı:

• Yılın Premium Otomobili: BMW iX3

• Yılın Tasarımı: BMW iX3

• Yılın İnovatif Projesi: BMW iX3 (Panoramic Vision teknolojisi)

• Yılın Basın Lansmanı: Hyundai EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliği

Bu yıl ilk kez verilen Jüri Özel Ödülü ise Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı’na verildi.

OGD: Yarışmanın etkisi her geçen yıl büyüyor

Ödül töreninde konuşan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, organizasyonun hem sektör hem de markalar açısından önemli bir referans haline geldiğini belirtti. Elektrikli otomobillerin bu yıl finalde ağırlık kazandığını ifade eden Öztürk, uluslararası otomotiv markalarının merkezlerinin de yarışmayı yakından takip ettiğini söyledi.

Renault: Clio’nun başarısı Türkiye’deki güçlü bağını gösteriyor

MAİS Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur ise Renault Clio’nun ikinci kez bu ödüle layık görülmesinin marka adına büyük gurur olduğunu ifade etti. Türkiye’de üretilen Clio’nun yıllardır kullanıcıların beğenisini kazandığını belirten Timur, bu başarının modelin pazardaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Bu sonuçla birlikte Renault Clio, “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” logosunu bir yıl boyunca reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanma hakkını da elde etti.