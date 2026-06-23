Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli CATL bataryayla geliyor! 500 km menzil ve yeni tasarım

Renault, Megane E-Tech Elektrikli modelini kapsamlı bir güncellemeyle yeniledi. Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL’nin yeni nesil LFP batarya teknolojisini kullanan model, 500 kilometreye varan menzil sunarken, 24 dakikada yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar hızlı şarj olabiliyor.

ALİ YILDIRIM-BARSELONA

Renault, Megane E-Tech Elektrikli modelini kapsamlı bir güncellemeyle yeniledi. Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL’nin yeni nesil LFP batarya teknolojisini kullanan model, 500 kilometreye varan menzil sunarken, 24 dakikada yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar hızlı şarj olabiliyor. Yenilenen ön tasarım, Google destekli multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çeken model, 2026’nın son çeyreğinde Türkiye’de satışa çıkacak.

Renault, elektrikli otomobil rekabetinde iddiasını güçlendirecek yeni Megane E-Tech Elektrikli’yi tanıttı. Makyaj operasyonuyla tasarımını güncelleyen Fransız üretici, modeldeki en önemli değişikliği ise batarya tarafında gerçekleştirdi. Yeni Megane E-Tech Elektrikli, dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL tarafından geliştirilen yeni nesil LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisiyle yollara çıkıyor.

CATL bataryasıyla menzil 500 kilometreye çıktı

Yeni Megane E-Tech Elektrikli’nde kullanılan 67 kWh kapasiteli CATL imzalı batarya, “Cell-to-Pack (C2P)” mimarisi sayesinde daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha verimli alan kullanımı sunuyor. Renault, bu yeni batarya sayesinde modelin WLTP normlarına göre tek şarjla 500 kilometreye kadar menzil sunduğunu açıkladı.

160 kW (220 hp) güç ve 300 Nm tork üreten elektrik motoruyla gelen otomobil, 0’dan 100 km/s hıza 7,6 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 160 km/s ile sınırlandırılıyor.

Şarj tarafında da önemli bir gelişme bulunuyor. DC hızlı şarj kapasitesi 130 kW’tan 165 kW’a yükseltilen model, uygun istasyonlarda bataryasını yaklaşık 24 dakikada yüzde 15 seviyesinden yüzde 80 seviyesine çıkarabiliyor. Araç ayrıca standart 11 kW AC, opsiyonel olarak ise 22 kW AC çift yönlü şarj desteği sunuyor. V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde ise 3.700 watt’a kadar elektrikli cihazlara enerji sağlayabiliyor.

Tasarım daha sportif hale geldi

Makyajla birlikte Megane E-Tech Elektrikli’nin ön yüzü tamamen yenilendi. Yeni tampon tasarımı, Renault’nun güncel logo kimliğini öne çıkaran parlak siyah kapalı ön panel ve elmas desenli gündüz farları modele daha modern ve sportif bir görünüm kazandırıyor.

Arka bölümde ise üç boyutlu stop grubu tasarımı dikkat çekiyor. Model, yeni eklenen “Saten Arduvaz Mavi” dahil toplam yedi farklı gövde rengiyle satışa sunulacak. Uzun aks mesafesi, gizli kapı kolları ve 19 ile 20 inç arasında değişen jant seçenekleri korunurken, dış tasarım daha dinamik bir karaktere kavuşmuş durumda.

Google destekli akıllı kokpit

Yeni Megane E-Tech Elektrikli’nin iç mekânında teknoloji ön planda tutuluyor. OpenR Link bilgi-eğlence sistemi, 12,3 inç dijital gösterge paneli ile 12 inç multimedya ekranını tek bir platformda birleştiriyor. Google Haritalar, Google Gemini ve gelişmiş rota planlama sistemi sayesinde araç, şarj noktalarını batarya durumuna göre otomatik planlayabiliyor.

Sürücü profili tanıma sistemi, yüz tanıma kamerası sayesinde koltuk, ekran ve sürüş ayarlarını otomatik olarak kişiselleştirirken, yeni SMART sürüş modu da sürücünün kullanım tarzına göre Eco, Comfort ve Sport modları arasında kendiliğinden geçiş yapabiliyor.

Tek pedal sürüş ve gelişmiş güvenlik

Modelde ilk kez sunulan Tek Pedal Sürüş sistemi, sürücünün yalnızca gaz pedalıyla hızlanıp yavaşlamasına olanak tanıyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklarla ayarlanabilen dört seviyeli rejeneratif fren sistemi ise enerji geri kazanımını artırarak menzile katkı sağlıyor.

Renault ayrıca modeli yaklaşık 30 sürüş destek sistemiyle donatıyor. Akıllı adaptif hız sabitleyici, gelişmiş acil fren sistemi, güvenlik koçu ve sürüş analiz sistemi gibi yeni teknolojiler de otomobilin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Türkiye’ye 2026 sonunda geliyor

Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli, Techno ve Esprit Alpine olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle üretilecek. Renault, modelin 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulacağını açıkladı. Yüzde 25 ÖTV diliminde yer alacak.