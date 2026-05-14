Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 finalistleri TOFSED İstanbul Park’ta test edildi

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” yarışmasında finale kalan modeller, TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirilen test sürüşlerinde otomotiv gazetecileri tarafından detaylı şekilde değerlendirildi. BMW iX3, BYD SEALION 7, Citroën C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F için karar 23 Haziran’da açıklanacak.

Türkiye otomotiv sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” yarışmasında test sürüş süreci tamamlandı. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenen yarışmanın sondan bir önceki aşaması, TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirildi.

Sponsor markalar test sürüşünde de yalnız bırakmadı

ZF Aftermarket ana destekçiliğinde düzenlenen organizasyona arabam.com, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TOSFED İstanbul Park katkı sağladı.

Finale kalan 7 model pistte değerlendirildi

OGD üyesi uzman otomotiv gazetecileri, Şubat 2025 ile Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan modeller arasından finale kalan araçları detaylı şekilde test etti.

Finale kalan modeller şöyle sıralandı:

BMW iX3

BYD SEALION 7

Citroën C5 Aircross

Hyundai Inster

Mercedes-Benz CLA

Renault Clio

Togg T10F

Test sürüşlerinde otomobiller; yol tutuşu, sürüş performansı, ergonomi, güvenlik sistemleri, teknolojik donanımlar, enerji verimliliği ve fiyat-performans dengesi gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

Kazanan 23 Haziran’da açıklanacak

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” yarışmasının kazanan modeli, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek ödül töreninde belli olacak. Ana ödülün yanı sıra şu kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak:

Yılın Tasarımı

Yılın İnovatif Projesi

Yılın Basın Lansmanı

Yılın Premium Otomobili

Jüri Özel Ödülü

Organizasyon, Türkiye otomotiv sektöründe yılın en dikkat çeken modellerini ve projelerini ödüllendirmesi açısından sektörün önemli referans noktalarından biri olarak öne çıkıyor.