A sınıfında voltajı arttıracak: Hyundai INSTER

Hyundai INSTER A segmentine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Markanın yeni mini crossover modeli olacak olan araç aynı zamanda yüzde 100 elektrikli olarak satışa sunulacak.

Hyundai INSTER A segmentine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Markanın yeni mini crossover modeli olacak olan araç aynı zamanda yüzde 100 elektrikli olarak satışa sunulacak. Diğer Hyundai ve IONIQ modellerinde de olduğu gibi hızlı şarj alt yapısı sunan INSTER, WLTP normlarına göre 355 km kadar bir menzil vaat ediyor. Bu menzille birlikte kendi segmentindeki en iyi değeri sunan INSTER, çevre dostu olmasıyla da gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için sorumluluğu elden bırakmıyor. Geniş bir dingil mesafesi ile desteklenen otomobil, her ne kadar A segmentinde yer alsa da kendinden çok daha büyük araçlarla yarışır bir iç mekan konforu sunuyor. Böylelikle, tam olarak A segmenti ile B segmenti kompakt modeller arasında konumlanıyor.

15 VE 17 İNÇ JANT SEÇENEĞİ

Bu genişliğiyle daha geniş iç mekan ve gelişmiş bagaj kapasitesi sunabilen otomobil, şehir içinde esnek manevra kabiliyeti ve sıkış alanlarda pratik kullanım özelliğiyle dikkat çekiyor. INSTER’in gövde tasarımı, doğrudan bir SUV olduğunu kanıtlıyor. Bu kompakt SUV profili, sade yüzeyler kadar güçlü çamurluklar, dik A sütunu, yukarı hizalanmış tampon ve tavan raylarıyla elde ediliyor. LED gündüz sürüş farları ve piksel grafikli dönüş sinyalleri de arka lamba ve tamponla birleşerek sportif bir görsellik oluşturuyor. Ayrıca INSTER, donanım seviyesine bağlı olarak 15 veya 17 inç alaşım jantlarla tercih edilebilecek.

10,25 İNÇ EKRAN VAR

INSTER, gelişmiş kabininde 10,25 inçlik dijital bir panelle kullanıcısını karşılıyor. Navigasyonlu 10,25 inçlik bilgi-eğlence sistemi, diğer modellerde olduğu gibi dokunmatik bir ekranla geliyor. Daha fazla ferahlık hissi yaratmak üzere tasarlanmış bu kabinin orta konsolundaysa kablosuz şarj, havalandırma ve multimedya gibi kontrollere yer veriliyor. Hyundai INSTER, DC şarj hızı ve maksimum sürüş menzili ile öne çıkıyor.

49 KWh BATARYA 355 KM MENZİL

Standart olarak 42 kWh batarya ile donatılan INSTER, opsiyonel olarak uzun menzilli 49 kWh bir bataryaya da sahip. Bu iki versiyon 71,1 kW (97 PS) ve 84,5 kW (115 PS) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor. Her iki versiyonun maksimum tork değeri ise 147 Nm. Uzun menzilli versiyon, tek şarjla 355 km’lik (WLTP) segment lideri bir menzil sunarken, 100 km’deki ortalama enerji tüketimi ise 15,3 kWh olarak veriliyor.

120 KW İLE ŞARJ OLABİLİYOR

Hyundai INSTER, 120 kW yüksek güçlü bir DC şarj istasyonu kullandığında, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. INSTER ayrıca, standart olarak 11 kW’lık yerleşik şarj cihazı, özel bataryalı ısıtma sistemi ve yüksek verimli ısı pompası da sunuyor. Harici ve dahili V2L işlevi sunan otomobil, çift yönlü şarja da olanak tanıyor. INSTER, doğada elektrikli bisiklet, scooter ve kamp malzemeleri gibi cihazları serbestçe kullanmaya veya şarj edilmelerine imkan tanıyan günlük bir kullanıcı dostu olarak da ün yapmaya hazırlanıyor.