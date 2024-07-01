Nissan Qashqai yenilendi – İlk sürüş testi yayında

Türkiye’de 4×2 SUV segmentinin yaratıcısı olarak kabul edilen Nissan Qashqai makyaj operasyonundan geçti. Artık daha yeni bir yüze ve teknolojiye kavuşan modelin iç mekanında da minik değişiklikler gerçekleşti.

Türkiye’de 4×2 SUV segmentinin yaratıcısı olarak kabul edilen Nissan Qashqai makyaj operasyonundan geçti. Artık daha yeni bir yüze ve teknolojiye kavuşan modelin iç mekanında da minik değişiklikler gerçekleşti. Portekiz Faro’da yapılan sürüş lansmanın ardından İstannbul’da da tanıtılan otomobilin başlangıç fiyatı ise 1.9 milyon lira seviyelerinde.

Aracın test sürüşü videosu youtube kanalımızda. Tüm detaylarıyla e-power Qashqai’nin detaylarını inceledik. Ve yol sürüşlerini gerçekleştirdik.

GİRİŞ SEVİYESNDE 17 İNÇ JANT STANDART

Giriş seviyesi Qashqai’de artık 17” alaşım jant ve yeni 18″ elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek donanım paketlerinde yeni 19″ alaşım ve yeni 20″ elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor. Bu çarpıcı jant yelpazesi, segmentteki en geniş jant yelpazelerinden birini sunarak Qashqai’nin göz alıcılığına katkıda bulunuyor. Qashqai’nin renk yelpazesine üç yeni renk eklendi. Belirli ışık koşullarında parıltı veren daha temiz, saf bir renk tonuna sahip İnci Beyazı, önceki siyah seçeneğin yerini alan ve daha zengin bir siyah renk tonu sunan, Qashqai’nin görsel geometrisinin tanımını keskinleştirme etkisine sahip Siyah İnci ile göz alıcı bir renk tonu sunan, hakim ışık koşullarına bağlı olarak koyu mavi ile metalik deniz mavisi arasında değişen Okyanus Yeşili.

YENİ N-DESİGN PAKET

Qashqai serisine yeni eklenen bir donanım da N-Design. Cesur Qashqai müşterilerine hitap etmek üzere tasarlanan bu donanım, benzersiz estetik dokunuşlar içeriyor. Dış kısımda, ön tampon, arka tampon, kapı altı pervazları ve tekerlek kemerleri N-Design’da gövde renginde iken benzersiz, yepyeni 20″ alaşım jantlar daha fazla yol tutuşu sağlıyor.

140 KW ELEKTRİKLİ MOTOR

Araçta e-power ve 1.3 Tce olmak üzere 2 farklı motor seçeneği var. İçten yanmalı seçenek 1.8 milyon liralık başlangıç fiyatına sahip. Değişken sıkıştırma oranı teknolojisine sahip gelişmiş turboşarjlı 3 silindirli jeneratör motorun tek görevi ise invertör aracılığıyla 140kW elektrik motoruna veya 1,8kwh bataryaya (veya sürüş senaryosuna göre her ikisine) gönderilen elektriği üretmek. Jeneratör, batarya ve motora gerekli şarjı sağlamak için arka planda sessizce çalışıyor.