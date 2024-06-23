Pazara her ay bir ara gaz veriliyor

Otomotiv pazarında önceki yıla göre, sert daralma beklenirken pazarı her ay tetikleyen unsurlar ilk 6 ayda da sürdü. ÖTV muaf, GSR 2 ve ek vergi derken haziranda da pazarın 100 bin adedi geçeceğini söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Alkım “Pazarı 1 milyon üzerinde öngördüğümüzü belirtiyoruz. İlk altı ayda 550 binin üzerinde bir adede ulaşılacak gözüküyor” dedi.

ALİ YILDIRIM-PARİS

Türkiye’de otomotiv pazarı vergi, kur ve faiz üçgeninde sıkıştı kaldı. Fakat pazarın önceki yıllara göre, oldukça düşük bir seyir izleyeceği tahmin edilirken yeni yılla birlikte her ay pazarı farklı bir olay tetikliyor. 2024 yılının ilk üç ayında pazarda ÖTV muaf satışları etkili oldu. Sonrasında ise güvenlik paketinin standart olması kuralı (GSR 2) kuralı getirildi. Tam pazarın düşeceği tahmin edilirken, markalar ellerindeki 7 Temmuz standardına uymayan araçları satabilmek adına çok güçlü kampanyalar gerçekleştirdi. Bunun üzerine bir de Çinli araçlara gelen yüzde 40’lık ek vergiyle beraber ilk yarıda pazarın seyri değişti. Daha şimdiden 600 bin adetlere yaklaşıldı. Hatta haziran ayında da 100 bin adedin üzerinde bir pazar bekleniyor. Yüksek faiz ortamında bile güçlü kampanyalar olunca tüketici deyim yerindeyse ‘sıfır araca koştu’.

HER AY PAZARI TETİKLEYEN UNSURLAR VAR

Fransa Paris’te gerçekleşen Citroen C3 Aricross lansmanında sorularımızı cevaplayan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım “Citroen olarak yılın en başından bu yana 2024 yılında pazarı 1 milyon – 1.1 milyon arasında öngördüğümüzü belirtiyoruz. Açıkçası neredeyse her ay pazarı tetikleyen unsurlarla birlikte zaten ilk altı ayda 550 binin üzerinde bir adede ulaşılacak gözüküyor. Her ne kadar yaz döneminde sezonsallığın da getirdiği etki ile bir miktar daha sakin bir pazar olacağını düşünsek de yılın sonuna doğru ivmenin tekrar artacağını düşünüyoruz” dedi.

EK VERGİYİ NASIL YANSITACAKLAR GÖRECEĞİZ

Çinli markalara getirilen ek verginin de gündemlerinde olduklarını değerlendiren Alkım şunu söyledi: “Çinli markalara getirilen ek vergi bir maliyet artışı getirse de bunu fiyatlarına nasıl bir politika ile yansıtacaklarını izleyip göreceğiz. Tabii bu yeni ek vergi ile değişecek fiyatlar müşterilerin bir kısmının alım kararında etkili olacaktır. Bununla birlikte biz kendi hedeflerimiz doğrultusunda planlarımıza devam ediyoruz. Zaten yılın başından bu yana kendimize koymuş olduğumuz iddialı hedefimizin de paralelinde ilerliyoruz. Citroën müşterisinin zaten alım kararı fiyat odaklılıktan ziyade sunmuş olduğumuz konfor, kalite, donanım ve marka bağlılığıyla şekilleniyor.”

HAZİRAN 100 BİN ADEDİ GEÇER

GSR regülasyonuna da değinen Selen Alkım “Genel Güvenlik Regülasyonlarına uyumu bulunmayan araçların en son plakalandırılma tarihinin 7 Temmuz olarak açıklanması ile birlikte sektörde yoğun bir kampanya dönemi başladı. Açıkça belirtmek gerekirse bizim model gamımızın büyük bir bölümü zaten yeni regülasyona uyumlu ancak tabii ki biz de pazara paralel hareket ettik. Tüm bu etkenlerle birlikte dediğiniz gibi showroom trafiğinde ciddi bir artış oldu. Bayram tatili öncesinde birçok müşteri araç alımını gerçekleştirmek üzere plazalarımıza gelirken bir kısmı da araştırmalarını tamamlamak ve aklındaki model alternatiflerini netleştirmek için showroom ziyaretleri gerçekleştirdi. Bugüne kadar gözlemlemiş olduğumuz showroom ziyaretlerimiz ve yapmış olduğumuz satışlar pazarın geçen ayın üzerinde gerçekleşme ihtimalini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

EN UYGUN ETİKETLİ AIRCROSS 2024 SONUNDA

Citroen son yıllarda özellikle pazardaki rekabet gücünü arttırmak için iddialı fiyat etiketleriyle yeni modeller pazara sunuyor. Paris’te gerçekleştirilen global lansmanda da yeni C3 Aircross modelini tanıtmış hemen öncesinde de Viyana’da elektrikli e-C3 versiyonunun ulusal basın test sürüşünü gerçekleştirmişti. Türkiye pazarına 1 milyon liralık fiyat etiketiyle girmesi beklenen e-C3’ten sonra şimdi de Aircross versiyonun bu fiyatın biraz üzerinde bir etiketle 2024 sonunda Türkiye’de yola çıkacak. Aracın Avrupa fiyatı 28 bin euro olacak. Hibrit versiyon ise 25 bin eurodan satılacak. Avrupa’da ulaşılabilir fiyatlara satış hedefleyen Fransız üretici Türkiye’de de aynı politikayı uygulayacak. Araçlarla ilgili konuşan Selen Alkım “Aslında önceden de belirttiğim gibi biz satış kurgumuzu tamamen kendi hedeflerimiz doğrultusunda, müşteri kitlemizin tercihlerini, modellerimizin fark yaratan özelliklerini göz önünde bulundurarak zaten iddialı bir şekilde hazırlıyoruz. Bir oran vermek doğru olmayacaktır ancak kendi iddialı hedeflerimize ulaşacak planlarımızı yapıyoruz diyebilirim” dedi.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ OLACAK

Artık C3 Aircross daha fazla SUV siluetine kavuştu. Paris’te incelediğim aracın boyutları da büyümeye başlamış. Hem yerden yükseldi hem de iç hacmi arttı. Bagaj alanı da koltukları sayesinde 460 litreye çıktı. Bu B- crossover segmentinde en iyi bagaj hacimlerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Aracın iç mekanında da büyük değişiklikler gerçekleşti. 10,25 inçlik bilgi ekranı, kablosuz bağlantılar ve arka tarafta da iyi bir diz mesafesine ulaşıldı. Araçta elektrikli ve benzinli olmak üzere 2 farklı motor seçeneği kullanılıyor. Hibrit versiyona 48V bir akü eşlik ediyor. e-DCT otomatik şanzımanla donatılan Hybrid 136 versiyonuyla yeni bir güç-aktarma organına sahip. Burada 1.2 PureTech motor var. Toplamda 136 HP güç üretiyor. Lityum-iyon batarya ile çalışan aracın 21 kW/28 HP elektromotor eşlik ediyor. Yüzde 100 elektrikli versiyon 44 kws bir batarya ile donatılmış. Aracın hemen hemen 300 kilometrenin üzerinde bir menzili var. 113 hp güce sahip olan otomobilin maksimum hızı da saatte 145 km.