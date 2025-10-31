Evden araç şarjının maliyeti artacak

Elektrik faturalarına uyguladığı destek sisteminde yeni bir düzenlemeye gidildi. 60 kWh bir bataryaya sahip elektrikli otomobili ayda 2 kere şarj edildiğinde kademe değişiyor. Yaklaşık 2-3 lira olan maliyet kademesine göre 7 liraya çıkıyor.

Ali YILDIRIM

Elektrik faturalarına uyguladığı destek sisteminde yeni bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre, yıllık 4 bin kilovatsaat (kWh) üzeri elektrik tüketen aboneler artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Yeni sınır, ortalama aylık 984 lira üzeri fatura anlamına geliyor. Enerji uzmanlarına göre bu değişiklik, evinde elektrikli aracını şarj eden kullanıcıları doğrudan etkileyecek. Çünkü 60 kWh bataryalı bir elektrikli aracın evden tam şarj edilmesi durumunda tablonun voltajı artıyor.

Destek seviyesi aşılacak

Ortalama 60 kWh’lik bir bataryalı elektrikli araçta şarj verimlilik kaybı da hesaba katıldığında tek şarjda hemen hemen 66 kWh’lik bir harcama yapılıyor. Ortalama bir konut ise sadece tek başına ayda ortalama 250-300 kWh harcama yapıyor. Ayda 1 tam şarj gerçekleştiğinde hemen hemen 366 kWh’lik bir harcama gerçekleşiyor. Bunu 12 aya böldüğümüzde de sınıra oldukça yakın bir tüketim ortaya çıkıyor. Ayda 2 tam şarjda ise kademe 432 kWh kullanımla geçiliyor. Aylık 4 tam şarjda da 6 kWh geçiliyor. Ve böylece destek tamamen kayboluyor. Böylece evden şarj maliyetleri eski sisteme göre oldukça artmış oluyor.

Şarj maliyeti 312 lira artacak

Şu an devlet desteği olmadan 1 kWh tüketimin bedeli hemen hemen 7.5 TL. Böylece 60 kWh’lik bir aracın dolum maliyeti yaklaşık 450 liraya çıkacak. Mevcut sistemde aynı batarya büyüklüğüne sahip bir model şu an düşük kademede 138 lira. Yüksek kademede de 210 lira olarak gerçekleşiyordu. Yani şarj maliyeti (60 kWh batarya için) düşük kademe karşısında 312 lira. Yüksekte de 240 lira daha fazla olacak. Hesaplama yaklaşık olarak yapılmıştır.

Elektrikli şarj tarifeleri de değişebilir

Uzmanlar, elektrikli araçların evden düzenli şarj edilmesi halinde kademenin kolayca aşılacağını, dolayısıyla devlet desteğinin kaybı ve faturalarda belirgin artış yaşanacağını belirtiyor. Yeni düzenleme, elektrikli araç sahiplerinin şarj maliyetlerini artırabileceği gibi, hane elektrik tüketim profillerini de değiştirebilir. Sektör temsilcileri, bu etkinin azaltılması için ‘elektrikli araç şarj tarifesi’ veya gece saatlerinde indirimli enerji modeli gibi ayrı bir düzenleme gerektiğine dikkat çekiyor.