İspanya’daki fabrika Türkiye için çalışıyor

Citroen C5 Aircross lansmanında konuşan Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, hedeflerinin son 1.5 ayda 2 bin adet olduğunu söyledi. “Tabi tedarik edebilirsek” diyen Duran, C4X’e de talebin oldukça yüksek olduğunun altını çizerek, “Sene sonunda 20 bin adetlere ulaşırız. İspanya’daki fabrika adeta Türkiye’ye çalışıyor” dedi.

ALİ YILDIRIM-MALLORCA

Fransız üretici Citroen, yenilediği C-SUV modeli C5 Aircross’un lansmanını İspanya Mallorca’da gerçekleştirdi. Bizim de ilk kez burada kullanma fırsatı bulduğumuz modelin Kasım 2025 ortasında Türkiye pazarında yola çıkması bekleniyor. Lansmanda sorularımızı cevaplayan Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, ilk etapta hedeflerinin son 1.5 aylık süreçte bin 500-2 bin adet olacağını söyledi. Bunun yüzde 5-10 seviyesinde tamamen elektrikli olacağını kaydeden Duran, uzun menzilli seçeneğin ve PHEV versiyonun 2026’da fiyat pozisyonlamasına göre şekilleneceği aktarıldı. İspanya fabrikasına da değinen Duran, C4X modelinin dünyada en çok satıldığı ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Duran şöyle devam etti: “İlk 9 ayda 13 bin adet C4X satışının gerçekleştiği Türkiye için, İspanya’daki fabrikanın neredeyse tamamına yakınının Türkiye’ye özel üretim yaptığını da bu noktada belirtmek gerek” dedi.

B-SUV modellere talep artacak

2026’da 11 bin adet hedeflediklerini ifade eden Duran şunun da altını çizdi: “Tabi bunların hepsi tedarikle ilgili. ÖTV’yi de kestiremiyoruz tabi ki. Kur yukarı doğru gidiyor. C-SUV tamamen yüzde 90’a çıktığı zaman, B-SUV’a doğru keskin bir geçiş olmaya başlayacak pazarda. Bu sefer C3 Aircross daha göz önünde olmaya başlayacak. Ama tabi bu amiral gemisi. Fiyatı sağlıklı bir yerde tutturabilirsek. Kurun hareketi doğrultusunda 2026’da kimse mevcut ÖTV baremi içerisinde kalamayacak.”

Üst donanım C5 Aircross’u

yüzde 80’de tutmak zor

ÖTV oranının yüzde 80’den yüzde 90’a geçiş sınırı 2 milyon 370 bin lira. Sene sonuna kadar yeni C5 Aircross’un baz paketinin bile neredeyse yüzde 90 seviyesine çıkmasını beklediklerini aktaran Bora Duran, “Zaten Plus ve Max olmak üzere iki paketimiz var. Plus da yeterince dolu bir paket. Yüksek olasılıkla onu 80’de tutamayacağız, 90’da olabilir. Kur beklentisi de 51’ler 51.5’lar bandında olacak. Oraya kadar baz paketi tutarız. Elektrikliyi de yüzde 25’te tutarız. Mevcut ÖTV baremleri içinde kalmak zorlaşacak. C-SUV segmenti ister istemez küçülmeye başlayacak. 2.7 – 2.8 bandında araç alımı yapacak kitle bence çok daha kısıtlı. O paralar başka yere gidiyor, rekabet de başka yerlere gidiyor” dedi.

Elektriklide avantaj sürecek

yüzde 5.5 pay alacağız

Elektrikli araçlarda ÖTV avantajının süreceğini ifade eden Bora Duran, “Yeni teknolojiye biz çok hızlı adapte oluyoruz. Togg ve Tesla’nın çok önemli etkileri var. Yüzde 35-40 bandından elektrikli satıyoruz. Her zaman Citroen dünyasında ilk 3 pazar içerisinde olmak istiyoruz. Üçüncülük bizim için her zaman hedef. 2025 senesini 70 – 71 bin adet. Belki biraz daha üzerinde bir adetle kapatmayı düşünüyoruz. Şu anda 46 bin 500 seviyesindeyiz. Bu da bize yüzde 5.5’larda gibi pay anlamına geliyor. Elektrikli araç pazarı bu sene 170-175 bin bandında kapanacaktır. Buradan yaklaşık 11 bin adet satsak, yüzde 6.5-7 gibi payımız olur maksimum. Senenin başından gelmiş olsaydık C3 ve C3 Aircross’la çok daha fazla pay alırdık” diye konuştu.

Hedef İtalya pazarını geçmek

Sene başından beri en iyi pazar senaryosu Stellantis gurubunda. Buna atıfta bulunan Bora Duran, “Biz sene başında en iyimser senaryoda 1.2 milyon araç pazarının elektriklide 120 bin seviyesinde planlıyorduk. İyimserin de üzerine çıktı. Pazar 1 milyon 320 bin seviyelerine gidecek gibi duruyor. Tedarikle doğrudan bağımlı. Mesela Stellantis fabrikalarını 2 hafta kapatacak. Bunun bize etkilerini şu anda tahmin edemiyoruz. İstediğimiz adetleri alabilirsek, ne gelirse satarız. Geçen sene 61 binin biraz üzerindeydik ve 4.9 pazar payımız vardı. 2023 senesi rekordu, 63 bin 500 adetle yüzde 5.1 yaptık. Böylece rekor pazar payına ulaştık. Bu sene 5.5 yaparsak tarihi bir rekor kırmış olacağız. 5 ay boyunca C3 – C3 Aircross’umuz da yoktu üstelik. İtalya ile ikincilik için savaşacağımıza inanıyoruz, ikinci veya üçüncü pazar oluruz” dedi.

Rekabet artık daha zor karlılıklar düştü

Pazarda artan talebi öncelikle filo satışlarına bağladıklarını anlatan Bora Duran, buna yeni oyuncuların da katkısının oldukça fazla olduğunu söyledi. Bu sene perakendedeki talebin de çok fazla olduğunu ifade eden Duran sözlerine şöyle son verdi: “Kârlılık geçen senelere göre paralel değil. Geçen senelerin altında. Rekabet çok çetin. Özellikle HTA tarafı yumruk kavgasına döndü. Herkes birbirinden pazar payı çalmaya çalışıyor. O tarafta kârlılık anlamına sıkıntı var. Bireysel otomobillerde zaten karlılık kaygımız olmadı, pazarla ilerlemeye çalışıyoruz. Çok parlak kârlılıklara sahip olduğumuz söyleyemeyeceğim. Bu sektörün tamamında hatta global için de geçerli. Gördüğümüz en hızlı son çeyreklerden bir tanesini göreceğimize inanıyorum. Krediler geriye doğru gelmeye başladı. Özellikler HTA tarafı belirli bir ivmeyle gider. Oradaki ÖTV avantajından da yararlanacaktır.”