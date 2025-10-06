Yeni Citroen C5 Aircross yeni teknolojiyi neredeyse aynı fiyata sunacak

Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye’de kasım ortasında yola çıkıyor. Uzun bir süredir Türkiye pazarında boy gösteren modelin fiyatı şimdilik net değil fakat mevcut etiketin çok da üzerine çıkmayacak. Model böylece yeni teknolojiyi neredeyse aynı fiyata sunacak.

ALİ YILDIRIM-MALLORCA

Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye’de kasım ortasında yola çıkıyor. Uzun bir süredir Türkiye pazarında boy gösteren modelin fiyatı şimdilik net değil fakat mevcut etiketin çok da üzerine çıkmayacak. Model böylece yeni teknolojiyi neredeyse aynı fiyata sunacak. Aracın tasarımı komple elden geçirildi ve asıl değişim iç mekanda gerçekleşti. STLA Medium platformuyla model hem Peugeot 3008 hem de Opel Grandland ile aynı paltformu paylaşıyor. Aracın yükseliği önceki nesline nazaran hafif düşüşle 1,66 metre olarak kaydedilmiş. Ama buna rağmen 200 mm’lik yerden yükseklik korunmuş. Önceki nesilde 0,84 olan sürtünme katsayısı (Cd) değeri, 0,75 ile önemli bir gelişme kaydetmiş.

Arka yaşam alanı büyüdü

20 inç jant seçeneği geldi

4.652 mm uzunluk (+150 mm) ve 1.902 mm genişliğe (+50mm) sahip C5 Aircross’un aks mesafesi, önceki versiyona göre, 60 mm artarak 2.784 mm’ye ulaştı. Bu artışın neredeyse tamamı da arka koltuk diz mesafesine yansımış. Bu platform tasarım açısından Citroën’de bir ilk olan 20 inçe kadar jantlarla birlikte 740 mm (+20 mm) tekerlek çevresi sağlıyor. C5 Aircross’ta yolcular sanki bir oturma odasında oturuyormuş gibi hissediyor. Citroën’in ‘Kanepe Tasarımı’, uzun ve yatay bir ön konsol olup, ev ortamı hissinde bir tasarıma sahip. Advanced Comfort® koltuklar, C5 Aircross’taki konforun en önemli unsurlarından biri. 10 farklı ayara sahip elektrikli ön koltuklar, ısıtma, soğutma ve beş programlı masaj işlevi ile en üst düzeyde konfor sağlıyor. Arka koltuk sırtları 21 ile 33 arasında eğim ayarına sahip. Ayrıca üst donanım seviyelerinde arka koltuklar için ısıtma özelliği de sunuluyor.

İç mekanda ekran artık dikey

Yeni Citroën C5 Aircross, 3-boyutlu navigasyon ve eksiksiz bir ses sistemi de dâhil olmak üzere en güncel Citroën bilgi-eğlence sistemleri nesliyle donatılıyor. Sekiz sürücüye kadar; favori radyo istasyonları, her zamanki varış noktaları, merkezi dokunmatik ekran için tercih ettikleri yapılandırma gibi işlevleri hafızaya alan kişiselleştirilmiş profil oluşturulabiliyor. Bununla birlikte Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu kablosuz bağlantı sayesinde akıllı telefon entegrasyonu tamamen sorunsuz gerçekleşiyor. Bluetooth üzerinden ise aynı anda iki akıllı telefon bağlanabiliyor. Ayrıca 15W kablosuz şarj, optimum ergonomi için tasarlanan eğimli bir konumda orta konsola entegre edilmiş durumda. Ön hizada 10 inçlik dijital gösterge ekranı bulunuyor. Artık ortada da dikey bir ekrana yer verilmiş. Bunu, donanım seviyesine bağlı olarak, ön cama belirli bilgileri yansıtan gelişmiş ve geniş ölçekli bir göz hizası göstergesi tamamlıyor. Donanıma göre araçta cam tavan seçeneği de var. C5 Aircross, arka koltuklar kullanımda iken 565 litre arka koltuklar katlandığında ise 1.668 litre seviyesine ulaşıyor.

Mild hibrit benzinli ve elektrikli

seçeneğe sahip olacak

Yeni C5 Aircross Hybrid’de kullanılan 48V hibrit teknolojisine yer verilmiş. Karma WLTP döngüsünde 950 kilometrenin üzerinde uzun bir menzile sahip. Bu teknoloji, hibrit için optimize edilen yeni nesil 136 HP (100 kW) 1,2 litre 3 silindirli turbo motoru, sürücü koltuğunun altında bulunan 0,9 kWsa kapasiteli batarya ile beslenen 12 HP / 9 kW (maksimum 28 HP / 21 kW) sabit mıknatıslı senkron elektrik motoruyla birleştiriyor. Bu sayede 145 HP kombine güç sunuyor. Elektrik motoru doğrudan yeni 6 ileri eDCS çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilmiş durumda. İki motorun yönetimi tamamen otomatik olup sürücü için şeffaf bir süreç sunuyor. Düşük hızda hızlanma sırasında, elektromotor içten yanmalı motoru destekliyor.

Citroën, yeni C5 Aircross’ta tamamen elektrikli bir versiyon da hazırladı. STLA Medium platformunun sağladığı esneklikle yeni ë-C5 Aircross, tamamen elektrikli motorla sunuluyor: 210 HP/157 kW motor ve 73 kWsa batarya ile 520 kilometre menzil sunuyor ve dengeli ve uygun fiyatlı bir çözüm sağlıyor. Aracın %20’den %80’e şarj süresiyse şöyle: 7,4 kW tek fazlı bir duvar tipi şarj cihazı ile 6 saat 45 dakika, 11 kW üç fazlı bir duvar tipi şarj cihazı ile 4 saat 30 dakika, 160 kW ultra hızlı şarj ile 30 dakika.