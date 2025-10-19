Citroen C3’e kardeş geldi

Fiat, Stelantis ortaklığı sonrasında yeni model ürün gamına Grande Panda ile başladı. Uzun bir süredir markayı A segmentinde temsil eden model, Citroen C3 ile aynı platformu paylaşarak yeniden doğdu.

İtalyan üretici Fiat, Stelantis ortaklığı sonrasında yeni model ürün gamına Grande Panda ile başladı. Uzun bir süredir markayı A segmentinde temsil eden model, Citroen C3 ile aynı platformu paylaşarak yeniden doğdu. Model Türkiye pazarına 1.4 milyon liradan giriş yaptı. Aynı Citroen C3 gibi ilk etapta elektrikli olarak satışına başlanan modelin 1.2 litrelik mild hybrid seçeneği de gelecek. Grande Panda, Stellantis’in Smart Car Platformu üzerinde geliştirilen ilk Fiat modeli olma özelliğini de taşıyor. Grande Panda’nın Türkiye’de kısa sürede sevileceğine ve Fiat markasının satışlarında pozitif etki sağlayacağına inandığını belirten Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Yıl sonuna dek 2 bin adet Grande Panda’yı Türkiye yollarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. FIAT markasının geleceğinin ilk temsilcisi olan Grande Panda, yepyeni tasarım dili, yenilikçi teknolojileri, kompakt boyutları ve geniş iç hacmi ile mükemmel bir denge sunarak şehir hayatı için ideal, çok yönlü bir araç olarak ailelerin de tercihi olacak” dedi.

4 metreye yakın uzunluk

80’li yılların Panda’sı, yeni ikonik özellikleri ve Torino’daki Centro Stile’nin imzasıyla havalı bir karaktere sahip olan “Grande Panda” ile yeniden hayat buluyor. 1,58 metre yüksekliği ve 1,76 metre genişliği (aynalar hariç) ve 3,99 metre uzunluğun sağladığı kompakt boyutuyla benzersiz olan yeni Grande Panda, hemen hemen 5 kişi için konforlu bir yolculuğu garanti ediyor. 80’lerin ünlü video oyununu anımsatan PXL LED gündüz sürüş farları geçmiş trendlerden alınan ilhamı yansıtırken, farlar işlevselliği ve stili bir araya getiriyor. “X” tasarımlı siyah sütun kaplamalara sahip 17 inç elmas kesim alaşım jantlar ile benzersiz bir kombinasyon oluşturarak fark edilen bir görünüm yaratıyor.

361 litrelik bagaj hacmi

Yeni Grande Panda, Türkiye’de satışa sunulan elektrikli versiyonunda 361 litrelik maksimum kapasitesiyle ortalamanın üzerinde bir bagaj hacmi sunuyor. Bu da aracı aile işleri ve günlük alışveriş için mükemmel bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca, ana iç tema, aracın renkli karakterine mükemmel uyum sağlayan Blu Tasmania isimli özel bir renk tonunu da içeriyor. Benzersiz tarzı ile Lingotto test pistini çağrıştıran 10” gösterge paneli, 10,25” dokunmatik multimedya ekranı ve Lingotto fabrikasının cephelerindeki pencereleri çağrıştıran küplerden oluşan ön ve arka farlar Yeni Grande Panda’nın kendine has tarzını oluşturuyor.

44 kwh batarya 320 km menzil

44 kWh batarya ve 83 kW (113 HP) e-motor ile elektrikli yeni Grande Panda, 320 km menzile sahip. Araç, 132 km/s maksimum hız ve 11,5 saniyede 100 km hıza çıkıyor. İlk defa, aracın ön tarafında (arka şarj portuna ek olarak) 7 kW’a kadar şarj edebilen ve şarj seviyesini 4 saat 20 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e tamamlayan entegre bir AC spiral geri çekilebilir kablo ile donatıldı. Aracın arka kısmında bulunan, 100 kW şarj gücü sunan hızlı şarj portu ile aynı işlem sadece 20’den yüzde 80’e sadece 27 dakikada tamamlanıyor. Araç, güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi için kapsamlı Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılıyor. La Prima’da standart ön-arka park sensörü ve geri görüş kamerası ile Hız Sabitleyici, Hız Sınırlayıcı, Sürücü Yorgunluk Uyarısı, Aktif Güvenlik Fren Sistemi ve Şerit Takip Asistanı gibi sürüş destek özellikleri yer alıyor. Ayrıca, tehlike uyarıları hız sınırı bilgileri ve sürücü dikkat uyarıları sağlarken, aktif güvenlik sistemleri açık kapılar veya bagaj için uyarı vererek sürüş öncesinde her şeyin güvenli biçimde kapatılmasını sağlıyor.