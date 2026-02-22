Pazar 1.5 milyonu zorlar ama kârlılık baskı altında

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, 2026’da toplam pazarın 1.4–1.5 milyon adet bandında oluşabileceğini belirterek, artan rekabet ve maliyet baskılarına rağmen büyüme hedeflerinden vazgeçmediklerini söyledi. Scudo ailesinde 14–15 bin adet hedefleyen marka, Egea sonrası iki yeni modeli de devreye almaya hazırlanıyor.

ALİ YILDIRIM

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, açık kasa ve brandalı kamyonetlere özellikle ihracat yapan firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Bu araçların ağır yükten çok hafif ve hacimli yükler için tercih edildiğini vurgulayan Aytaç, uluslararası taşımacılıkta sağladığı operasyonel avantajlara dikkat çekti. Aytaç, söz konusu araçların gümrük geçişlerinde TIR sırasına girmediğini, binek araç hattından ilerleyebildiğini ifade ederek, ihracatçıların bu nedenle bu segmenti yoğun kullandığını söyledi. Scudo’nun van versiyonunun da tercih edilen seçenekler arasında yer aldığını aktardı. Scudo’nun kapalı van versiyonunda 5.3 metreküp yük hacmi bulunduğunu belirten FIAT yetkilileri, brandalı kamyonet çözümünde yüksekliğin 1.9 metreye ulaştığını ve toplam hacmin 9 metreküpe yaklaştığını açıkladı. Aytaç, hacim artışında yalnızca yüksekliğin değil, kasa uzunluğu ve izin verilen ölçülerin de belirleyici olduğunu ifade etti.

Marka, haziran itibarıyla frigo çözümünü ve fabrika çıkışlı brandalı versiyonu ürün gamına dahil edecek. Şasi seçeneği de farklı üstyapı yapmak isteyen müşterilere sunulacak. Aytaç, Scudo ailesinde 2026 hedefinin 14–15 bin adet olduğunu, artışın önemli bölümünün kamyonet versiyonundan gelmesini beklediklerini kaydetti.

“Kârlılığımızı kaybetmedik ama risk altında”

2025’in özellikle ilk çeyreğinde maliyet baskısı nedeniyle zorlayıcı geçtiğini dile getiren Aytaç, artan rekabet ortamında kârlılığın her marka için risk altında olduğunu söyledi. “Sürdürülebilir büyümeden söz ederken yalnızca adetlere değil, kârlılığa da bakıyoruz” diyen Aytaç, bayi kârlılığının da marka için öncelikli olduğunu vurguladı. Kârlılıkta geriye gitmediklerini belirten Aytaç, emisyon geçişleri ve yıl ortasında devreye girecek GSR 2 C regülasyonunun maliyetleri artırdığını, bu maliyetlerin piyasaya anında yansıtılamadığını ifade etti. FIAT, 2025’i 118 bin adetle kapattı. 2026’da ise en az yüzde 10 büyüme hedefleniyor.

Pazar 1.4–1.5 milyon bandında olabilir

Toplam otomotiv pazarına ilişkin değerlendirmede bulunan Aytaç, 2026 için 1.4–1.5 milyon adetlik bir pazar büyüklüğünün mümkün olduğunu söyledi. Talebin güçlü olduğunu ifade eden Aytaç, son yıllarda 400–600 bin bandından 1 milyonun üzerine çıkan bir pazar yapısına geçildiğini hatırlattı. Ticari araç pazarının toplam pazar içindeki payının yaklaşık yüzde 20–21 seviyesinde kemikleştiğini belirten Aytaç, bu oranın korunmasını beklediklerini dile getirdi.

Egea sonrası iki yeni model

Haziran ayında üretimi sona erecek Egea’nın ardından FIAT markasında iki yeni model devreye girecek. Aytaç, modellerden birinin crossover–fastback tarzında, diğerinin ise SUV segmentinde konumlanacağını açıkladı. Bu ürünlerin yalnızca Türkiye için değil, Avrupa pazarı için de stratejik önem taşıdığını ifade eden Aytaç, henüz resmi görsel ya da detay paylaşılmadığını söyledi.

İthal Doblo yerliyi neredeyse yakaladı

FIAT, Cargo (Van) segmentinde güçlü bir performans sergiliyor. Aytaç, sadece Cargo tarafında lider olduklarını, toplam pazarda liderlikten söz etmediklerini belirtti. Hafif ticari araçta aktif saha satışı yürüttüklerini ifade eden Aytaç, kamu kurumlarından KOBİ’lere kadar geniş müşteri kitlesine doğrudan ulaştıklarını söyledi. Ticari müşterilerin satış sonrası hizmet, yedek parça bulunurluğu ve servis konularına daha hassas yaklaştığını vurguladı. Doblo tarafında ise yerli üretim döneminde 30 bin adedin üzerine çıkılan yıllar olduğunu hatırlatan Aytaç, geçen yıl 14 bin adet seviyesinde kalan modelin bu yıl 26 bin adede yaklaşmasının beklendiğini ifade etti.

Finansmana erişim kolaylığı

FIAT, Koç Stellantis Finans üzerinden ticari araç müşterilerine özel kampanyalar sunuyor. 1 milyon TL’ye kadar 9 ay vadeli sıfır faizli kredi seçenekleri bulunduğunu belirten Aytaç, showroom içinde bankaya gitmeden işlemlerin tamamlanabildiğini söyledi. Ticari araçlarda kredi kullanım oranının yüzde 70–80 seviyesinde olduğunu aktaran marka yetkilileri, finansman ve takas desteğinin satış süreçlerinde önemli avantaj sağladığını ifade etti.