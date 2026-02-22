Dacia model ailesini yeniledi: Sandero geldi, Logan mayısta, taksilere yeni alternatif

Dacia, 2026’ya yenilenen Sandero, Sandero Stepway, Jogger ve Logan modelleriyle güçlü bir giriş yaparken; özellikle Yeni Dacia Logan’ın üretimi sona eren Egea’nın ardından pazara gelmesi, “Türkiye’de yeni nesil taksilerin adresi Logan mı olacak?” sorusunu da beraberinde getiriyor.

Dacia, 2026 yılına Türkiye pazarında güçlü bir ürün atağıyla giriyor. Yenilenen model ailesi Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen uluslararası test sürüşü etkinliğinde tanıtıldı. Ocak ayında satışa çıkan Yeni Dacia Sandero’nun ardından, Türkiye’nin 2025 yılında 23.699 adetle en çok satan B-SUV modeli olan Dacia Sandero Stepway de Şubat ayında 1.685.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Mart ayında Yeni Dacia Jogger’ın, Mayıs ayında ise Yeni Dacia Logan’ın Türkiye’de yollara çıkması planlanıyor.

Eco-G 120 EDC: LPG ve otomatik şanzıman ilk kez bir arada

Yeni Sandero Stepway, Jogger ve Logan modellerinde sunulan 1.2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli Bi-Fuel motor, 120 hp güç üretiyor. LPG’li motor seçeneği ilk kez EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla kombinleniyor. Altı ileri çift kavramalı şanzıman, direksiyon arkasındaki kulakçıklarla manuel kontrol imkânı da sunuyor. LPG depo kapasitesinin 40 litreden 50 litreye çıkarılmasıyla birlikte menzil yüzde 20 oranında artarken, Sandero Stepway ve Jogger’da toplam menzil 1.500 kilometreye kadar ulaşıyor.

Taksicilere yeni alternatif Egea’nın yerini doldurabilecek mi? Dacia Logan

Yeni Sandero ve Logan modellerinde sunulan 1.0 litrelik TCe 100 turbo benzinli motor ise önceki 90 hp’lik versiyona kıyasla daha güçlü bir performans sunuyor ve altı ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. Jogger modeli TCe 110 benzinli motor seçeneğiyle sunulmaya devam ediyor. Öte yandan Fiat Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte, Dacia Logan ile büyük bir boşluğu dolduracak. Özellikle taksici esnafın yeni otomobili bu vesileyle Logan olacak. Fabrikasyon olarak tüplü (LPG) gelmesi de gaz dönüşümü daha hızlı gerçekleşecek.

Modern tasarım ve starkle malzeme teknolojisi

Yenilenen Dacia ailesi, ters “T” formundaki yeni LED far imzasıyla markanın tasarım dilini güçlendiriyor. Arka bölümde LED piksel far tasarımı öne çıkarken, özellikle Sandero Stepway’de yeniden tasarlanan tampon ve mat siyah detaylar daha güçlü bir görünüm sağlıyor. Sandero Stepway ve Jogger modellerinde kullanılan Starkle® isimli yeni koruma malzemesi, yüzde 20’ye kadar geri dönüştürülmüş polipropilen içeriyor ve boyasız yapısıyla hem karbon ayak izini azaltıyor hem de çiziklerin daha az görünür olmasını sağlıyor. İç mekânda daha dayanıklı kumaşlar, güncellenen döşeme seçenekleri ve donanım seviyelerine göre farklı renk temaları sunuluyor. Extreme ve Journey donanım paketlerinde yıkanabilir MicroCloud döşemeler, özel kauçuk paspaslar ve daha dijital bir kokpit deneyimi dikkat çekiyor.

Gelişmiş güvenlik sistemleri ve 10 inç multimedya

Yeni Sandero, Sandero Stepway, Jogger ve Logan modelleri, GSR 2.3 Avrupa güvenlik regülasyonlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Otomatik acil fren sistemi; araç, yaya, bisikletli ve motosiklet algılama özellikleriyle sunulurken sürücü dikkat uyarı sistemi de standart güvenlik donanımları arasında yer alıyor. Üst donanım seviyelerinde çok açılı kamera, otomatik farlar ve elektrikli katlanır aynalar opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Essential donanım seviyesinin üzerindeki tüm versiyonlarda My Dacia bağlantılı 10 inç multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. Extreme ve Journey donanım seviyelerinde 7 inç dijital gösterge paneli standart gelirken, kablosuz şarj sistemi opsiyon listesinde yer alıyor.

YouClip ve InNature ile modüler kullanım

Yeni Dacia ailesi, YouClip bağlantı sistemi sayesinde daha modüler bir iç mekân sunuyor. Telefon ve tablet tutucudan çanta askısına kadar farklı aksesuarların entegre edilebildiği sistem, modeline göre iki ila altı arasında değişen bağlantı noktası sunuyor. Sandero Stepway ve Jogger’da yer alan modüler tavan barları ise InNature aksesuarı ile uyumlu çalışıyor. Yüzde 40 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen 3×3 metrelik kanvas tente, açık hava aktiviteleri için pratik bir çözüm sağlıyor. Dacia, yenilenen tasarım dili, güçlenen motor seçenekleri, artan menzil değerleri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle 2026 yılında Türkiye pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.