FIAT Professional, ticari araç ürün gamını yerli üretim yeni Scudo Kamyonet ile genişletti. Daha önce Van, Combi/Combimix ve 8+1 otomobil ruhsatlı Ulysse versiyonlarıyla pazarda yer alan Scudo ailesi, şimdi kompakt kamyonet segmentine güçlü bir giriş yapıyor.

Son yıllarda model seçeneklerinin azaldığı kompakt kamyonet segmentinde önemli bir boşluk oluşmuştu. FIAT Professional, yerli üretim Scudo Kamyonet ile bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. Model; şehir içi kullanımda pratiklik, ağır iş koşullarında dayanıklılık ve düşük işletme maliyeti sunmayı amaçlıyor. Tofaş Fabrikası’nda üretilen model; 150 HP gücündeki Multijet4 motoru, 1.200 kg istiap haddi ve 5,1 m²’lik geniş kasa hacmiyle dikkat çekiyor.

150 HP Multijet4 Motor ve Yüksek Performans

Scudo Kamyonet’in kaputunun altında: 2.2 litrelik Multijet4 dizel motor, 150 HP güç

370 Nm tork, önden çekiş sistemi, manuel şanzıman bulunuyor. Bu motor, sınıfının en güçlü seçeneklerinden biri olarak hem ağır yük altında hem uzun yolda verimli ve konforlu sürüş vadediyor.

1.200 Kg Taşıma Kapasitesi ve 4 Euro Palet Alan Kasa

Yeni Scudo Kamyonet: 5,1 m² kasa alanı, 4 adet Euro palet taşıma kapasitesi

1.200 kg istiap haddi, dayanıklı çelik konstrüksiyon, alüminyum kasa kanatları

plywood kaplama, özellikleriyle lojistikten inşaata kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Güvenlik ve Donanım Özellikleri

Model, GCR 2C regülasyonuna uygun olarak üretiliyor ve standart olarak: Geri görüş kamerası, elektronik park freni, uzun far asistanı, yağmur ve karanlık sensörü, E-Call acil çağrı sistemi, gelişmiş çarpışma uyarı sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı

gibi donanımları sunuyor.

FIAT: Türkiye Dünyanın Üçüncü Büyük Pazarı

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, Türkiye’nin FIAT için dünyadaki en büyük üçüncü pazar olduğunu belirterek, hafif ticari araç segmentindeki büyümenin yeni yerli modellerle devam edeceğini ifade etti. Marka, üretimine yeniden başlanacak olan Fiat Doblo, Fiat Ducato ve Scudo model ailesiyle ticari araç pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.