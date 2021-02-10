Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor. Doblo, Fiorino ve Pratico’larda 100 Bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanım imkânı bulunuyor.

Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor. Ürün gamını cazip alım seçenekleriyle buluşturan Fiat Professional, Şubat ayında avantajlı kampanyalarla ticaretin ustalarının yanında olmayı sürdürüyor.

100 BİN LİRAYA 12 AY VADE

Fiat Professional, ay boyunca Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 100 Bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor. Şubat ayında, Fiorino’lar 116 bin 900 TL’den, Fiat Doblo’lar ise 136 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.