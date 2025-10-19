Fiat Egea’da sona gelindi, yeni yüz Panda ile başladı

Fiat Egea’da 10 yıl sonra sona ermek üzere. Stellantis ortaklığıyla birlikte artık yeni model ürün gamına yönelen Fiat, Panda ile ilk kez yeni yüzünü paylaşıyor.

Fiat Egea’da 10 yıl sonra sona ermek üzere. Stellantis ortaklığıyla birlikte artık yeni model ürün gamına yönelen Fiat, Panda ile ilk kez yeni yüzünü paylaşıyor. İstanbul’da gerçekleşen lansmanda konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat markasının belli bir çizgisinin olduğunu söyledi. Aytaç, “Egea, Avrupa’da Tipo, 500 grubu, Panda’nın yanında, şimdi bir yandan da yeni bir ürün ailesi üzerinde çalışılıyordu. Tabi bundan sonraki 10 sene boyunca Fiat markasını bu modeller taşıyacak. Grande Panda da onlardan biri” dedi.

Duygusal bağ kurduk

Egea ile duygusal bir bağ kurduklarını anlatan Aytaç, Panda’nın da artık önemli bir model olduğunu bundan sonraki süreçte yeni yüzün bu modelle başlayacağını ifade etti. Aytaç, “Egea ne zaman sonlanır tam olarak bilmiyorum. Ama ileriye baktığımızda 5 sene, 10 sene düşünelim, bir modelin bu kadar yüksek adedi toplaması çok kolay olmayacaktır. Dolayısıyla daha tam bir ürün gamıyla ama her üründen kuvvetli katkı alarak gitmek strateji o olur” diye konuştu.

Vergi düştü 1.4 Egea’ya talep arttı

Vergi değişimi sonrasında talebin stabil seyrettiğini ifade eden Altan Aytaç, Egea modeline talebin oldukça yüksek olduğunu söyledi. “Stoksuz gittiğimizi söyleyebilirim eylül sonunda” diyen Aytaç, “Yıl sonuna biraz daha fazla Egea yapabilecek miyiz? Ona bakıyoruz. Bilhassa ÖTV Temmuz sonundaki değişiklikten sonra 1.4 motora olan talep daha da arttı. 1.4 motor yüzde 70’lik dilimde olduğu için bunun talebinin daha da arttığını söyleyebilirim. Şu anda yine kuvvetli talep var” dedi.

Fiat Doblo üretimi 2026’da başlıyor

Kısa bir aranın ardından Doblo’nun yeniden yerli üretiminin başlayacağına değinen Altan Aytaç şöyle devam etti: “Bu seneki performansına baktığımızda, ilk 9 ayda 16 bin adedin üzerinde, 17 bine yakın bir satış adedi var. Gelecek sene, ikinci yarısı olarak belirtiyoruz, tam ay söylemiyoruz şu anda. İkinci yarısından itibaren dedik ama ağustos kapanışından sonra da düşünebiliriz. Doblo’nun satışları bu sene, geçen seneye göre çok daha yukarıda. Bu senenin temposu ve yıl sonu hedeflerimizi düşündüğümüzde Doblo’nun satışları, yerli üretim yaptığımız dönemdekileri yakalar diye düşünüyoruz.”